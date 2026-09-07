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అనవసర షాపింగ్​ జేబులు ఖాళీ చేస్తోందా? - అయితే ఇలా చేయండి

- డబ్బు దుబారా అరికట్టడానికి నిపుణుల సూచనలు - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే కావాల్సినవి మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తారు!

Online Shopping
Online Shopping (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 4:55 PM IST

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Shopping : అవసరం ఉన్నా లేకున్నా కొంతమంది అతిగా షాపింగ్ చేస్తుంటారు. నచ్చిన వస్తువు కనిపిస్తే చాలు, వెంటనే కొనేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ యాప్స్‌లో "లిమిటెడ్ ఆఫర్", "భారీ డిస్కౌంట్", "ఫ్లాష్ సేల్" అంటూ వచ్చే ఆఫర్లు చూడగానే చేతివేలు యాడ్ కార్ట్ మీదకే వెళ్లిపోతుంది. కానీ, ఇలాంటి వారిలో చాలా మంది కొనుగోలు చేసిన తర్వాత "అనవసరంగా కొన్నాను" అంటూ తీరిగ్గా బాధపడుతుంటారు. ఈ అలవాటు మీకూ ఉందా? అయితే.. ఇలా అతిగా షాపింగ్ చేయకుండా ఉండేందుకు నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని చిట్కాలను ట్రై చేయండి.

కార్ట్​లో పెట్టండి :

నచ్చిన ప్రతి వస్తువునూ వెంటనే కొనకుండా ముందుగా కార్ట్​లో యాడ్ చేయండి. ఇలా వస్తువులన్నింటినీ కార్టులో వేసుకొని కనీసం రెండు మూడు రోజులు వెయిట్ చేయండి. వీలైతే వారం వరకు వెయిట్ చేసినా మంచిదే. ఆ తర్వాత కార్టును ఓపెన్ చేసి చూడండి. అప్పుడు వాటిలో నిజంగా అవసరమైనవి ఏవో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది.

సేవ్ చేయొద్దు :

కార్డు వివరాలను ప్రతీసారి ఎంటర్ చేయకుండా చాలా మంది సేవ్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఒక్క క్లిక్ తో వస్తువును కొనేస్తుంటారు. కాబట్టి కార్డు డిటెయిల్స్ సేవ్ చేయకుండా ఉండడం ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వివరాలను ఎంటర్ చేసే సమయంలో ఆ కొద్దిసేపు ఇది అవసరమా లేదా? అని ఆలోచించేందుకు అవకాశం లభిస్తుందని చెబుతున్నారు.

నోటిఫికేషన్ బంద్ :

షాపింగ్ యాప్స్​కు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే.. "మరికొన్ని గంటలే", "లిమిటెడ్ ఆఫర్" వంటి నోటిఫికేషన్లు మనసును మరింత తొందరపెడతాయి. కాబట్టి నోటిఫికేషన్లను ఆఫ్ చేయడం మంచిది. అసలు ఆ యాప్స్ ను డెలిట్ చేయడం మరింత ఉత్తమమైన పనిగా చెబుతున్నారు. మళ్లీ అవసరం అనుకున్నప్పుడు ఇన్​స్టాల్​ చేసుకుంటే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల షాపింగ్ వైపు మనసు మళ్లడం అనేది తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.

లిస్టు తయారు చేసుకోండి :

షాపింగ్‌ చేయడానికి ముందే ఏం కావాలో ఒక లిస్టు తయారు చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ జాబితాలో ఉన్న వస్తువులను మాత్రమే కొనాలనే రూల్ పెట్టుకోవాలి. ఆన్‌లైన్‌లో కొనుగోలు చేసినా, సూపర్‌మార్కెట్‌కు వెళ్లినా ఇదే పద్ధతి పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆవేశపడొద్దు :

వస్తువు మీద డిస్కౌంట్ కనిపించగానే ఆవేశపడిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు. ఆ వస్తువు నిజంగా మనకు అవసరమా అనేది ఆలోచించాలని చెబుతున్నారు. కేవలం డిస్కౌంట్ చూసి.. అవసరం లేకుండా డబ్బు ఖర్చు చేయడం సరైన పద్ధతేనా? అని ప్రశ్నించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

మీ పని పోల్చండి :

ఒక వస్తువు ధరను రూపాయల్లో కాకుండా, మీ పని గంటలతో పోల్చి చూడాలని చెబుతున్నారు. ఉదాహరణకు రూ.2 వేల షర్ట్ కొనాల్సి వస్తే, "ఈ షర్ట్ కోసం నేను ఎన్ని గంటలు పనిచేయాలి?" అని ఆలోచించాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆ వస్తువు నిజంగా అంత విలువైనదేనా? అనేది స్పష్టత వస్తుందని చెబుతున్నారు.

ఆ వస్తువులు కనిపించేలా :

గతంలో మీకు కొనుగోలు చేసి ఇప్పటికీ ఉపయోగించకుండా పక్కన పెట్టిన వస్తువులన్నీ మీకు కనిపించే ప్లేసులో పెట్టండి. వాటిని రోజులూ చూసేలా ఉండాలి. దీనివల్ల వాటిని చూడగానే అనవసర షాపింగ్ చేస్తున్నామనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఈ పరిస్థితి కొత్త వస్తువు కొనేముందు మిమ్మల్ని నియంత్రించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.

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