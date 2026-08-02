టెలిస్కోప్తో కళ్ల ముందే 'విశ్వం'! - రూ.2 వేలకే చిన్నారుల దగ్గరకు 'చందమామ'!
టెలిస్కోప్ ఎలా అమర్చుకోవాలి? ఏ సమయంలో చూస్తే మంచిది? - ఎలా చూడాలో వివరిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:52 PM IST
How to Use a Telescope : రాత్రిపూట ఆకాశం వైపు చూస్తే మిణుకు మిణుకుమనే నక్షత్రాలతో పాటు అనంతమైన నిశీధి కనిపిస్తుంది. ఆ చీకటి పొరల వెనక ఏముంది? ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం వెతికే క్రమంలో మనిషి కనుగొన్న సాధనమే 'టెలిస్కోప్'. మనకు ఆసక్తి ఉంటే, దాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు. రోజూ విశ్వాంతరాళాన్ని వీక్షించవచ్చని చెబుతున్నారు ఖగోళ నిపుణులు. నక్షత్రాల పరిశోధన అనగానే అది కేవలం నాసా, ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకే పరిమితం అనుకోనక్కర్లేదు. కాస్త ఆసక్తి ఉంటే చాలు సామాన్యులూ విశ్వపు అందాలను కళ్లారా వీక్షించొచ్చు అంటున్నారు. టెలిస్కోప్ కటకం లేదా అద్దం వ్యాసం ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత ఎక్కువ కాంతిని గ్రహించి, స్పష్టమైన ఇమేజ్ ఇస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనిపైనే టెలిస్కోప్ సామర్థ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి, ఎవరికి ఏ టెలిస్కోప్ బెటర్? అమరిక ఎలా ఉండాలి? ఏ సమయంలో చూస్తే మంచిది? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
చిన్నారులకు :
పిల్లలకు టెలిస్కోప్ ద్వారా విశ్వాన్ని పరిచయం చేయవచ్చు. 6 నుంచి 12 సంవత్సరాల వయసున్న పిల్లలకు బేసిక్ రిఫ్రాక్టర్ టెలిస్కోప్(50-70 ఎంఎం కటకం) ఇస్తే చాలు. చందమామపై ఉన్న మచ్చలను దగ్గరగా చూసి వారు పొందే ఆనందం అంతాఇంతా కాదు. వీటి ధర వచ్చేసి రూ.2 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకు ఉంటుంది.
యువత అన్వేషణ కోసం :
ఖగోళంపై మక్కువ ఉన్న వారు కాస్త పెద్దదైన రిఫ్లెక్టర్ (న్యూటోనియన్) మోడల్స్ వాడొచ్చు. ఇవి రూ.10 వేల నుంచి రూ.16 వేల మధ్యలో లభిస్తాయి. శనిగ్రహం చుట్టూ ఉండే అందమైన వలయాలు, గురుగ్రహం చుట్టూ తిరిగే ఉపగ్రహాలను ఈ రకమైన టెలిస్కోప్ ద్వారా స్పష్టంగా చూడొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
స్మార్ట్ యుగం :
ఒకప్పుడు ఏ గ్రహం ఎక్కడ ఉందో వెతికి మరీ కంటితో వీక్షించాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇప్పుడు 'ఈవీ స్కోప్' లాంటి AI ఆధారిత స్మార్ట్ టెలిస్కోప్లు వచ్చేశాయి. యాప్లో సెట్ చేస్తే చాలు. టెలిస్కోప్ నుంచి నేరుగా మన మొబైల్కే ఫొటోలు పంపుతాయి. ఈ హైఎండ్ టెలిస్కోప్ ధరలు వచ్చేసి రూ.2.50 లక్షల నుంచి మొదలై రూ.15 లక్షల వరకు ఉంటాయి. మన దేశంలో సెలెస్ట్రాన్, తేజరాజ్ అండ్ కో లాంటి సంస్థలు వీటిని, వీటికి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్ను అందుబాటులో ఉంచాయి.
ఇలా సెట్ చేసుకుంటే మంచిది :
- టెలిస్కోప్ ఉండగానే సరిపోదు దాని అమరిక కూడా కీలకం అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. టెలిస్కోప్ కొన్న వెంటనే ఆకాశం వైపు తిప్పేస్తే ఏమీ కనిపించదు. ముందుగా దూరంగా ఉన్న ఒక వస్తువును (కొండపై ఉన్న ఆకారం లేదా సెల్ టవర్ లాంటిది) టార్గెట్ చేసి వ్యూవర్, మెయిన్ కటకాన్ని ఒకే లైన్లో ఉండేలా సెట్ (అలైన్) చేసుకోవాలి.
- ఒకసారి ఫోకస్ కుదిరిందంటే ఇక రాత్రి పూట చుక్కల వేట ఈజీ అవుతుంది. టెలిస్కోప్ చూసేటప్పుడు స్టాండ్ (ట్రైపాడ్) ఏమాత్రం కదలకుండా దృఢంగా ఉండాలి. చిన్న వైబ్రేషన్ వచ్చినా ఇమేజ్ బ్లర్ అయిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. ఫొటోగ్రఫీ చేయాలనుకుంటే ఆకాశం కదిలే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా తిరిగే 'ఈక్వటోరియల్' మౌంట్ కావాలి.
- నార్మల్గా టెలిస్కోప్తో పాటే స్టాండ్ కూడా వస్తుంది. మరో 5 లెన్స్ కూడా ఇస్తారు. అవసరాన్ని బట్టి లూనార్, సోలార్ ఫిల్టర్లను కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్కెట్లో వీటి ధర వచ్చేసి రూ.5 వేల నుంచి 10 వేల రూపాయల వరకు ఉంటుంది. ఇతర కాంతిని ఫిల్టర్ చేసే హెచ్-ఆల్ఫా ఫిల్టర్లు కూడా మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి.
- సాధారణ టెలిస్కోప్తో పాటు వచ్చే యూజర్ గైడ్, మాన్యువల్ లేదా వీడియోలను చూసి వినియోగదారులే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఖరీదైన వాటికి మాత్రం సంస్థ ప్రతినిధులు వచ్చి ఇన్స్టలేషన్ చేసి చూపిస్తారు.
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ఏ సమయంలో చూడాలి?
- కాంతి కాలుష్యం లేని చీకటి ప్రదేశాల్లో, ముఖ్యంగా రాత్రి 7 దాటిన తర్వాత వాతావరణం వీక్షణకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఖగోళ నిపుణులు.
- సూర్యోదయానికి ముందు, సూర్యాస్తమయ సమయాల్లో బుధుడు, శుక్రుడులాంటి గ్రహాలు అద్భుతంగా దర్శనమిస్తాయి. •
- పగటిపూట సూర్యుడిని అధ్యయనం చేయాలంటే కచ్చితంగా ప్రత్యేకమైన 'సోలార్ ఫిల్టర్లు' వాడాల్సిందే! ఫిల్టర్లు లేకుండా నేరుగా సూర్యుడి వైపు చూస్తే కళ్లు శాశ్వతంగా దెబ్బతింటాయి.
- పౌర్ణమి నాడు వెన్నెల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, ఆ సమయంలో జాబిల్లిని చూసేందుకు 'లూనార్ ఫిల్టర్స్' వాడటం సురక్షితం.
- ఇప్పుడు మార్కెట్లో టార్ ట్రాకర్, స్కైవాచర్, సెలెస్ట్రాన్, బ్రెస్సర్, డ్వార్ఫ్ ల్యాబ్, ఎస్వీ బోనీ తదితర ప్రముఖ కంపెనీల టెలిస్కోప్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- కాస్త ఆసక్తి, ఓపిక ఉంటే, ఒక పీవీసీ పైపు, ప్రైమరీ, సెకండరీ మిర్రర్స్ ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేసి మనమే సొంతంగా టెలిస్కోప్ (న్యూటోనియన్ రిఫ్లెక్టర్ మోడల్) తయారు చేసుకోవచ్చంటున్నారు.
- అనంత విశ్వాన్ని చూపే టెలిస్కోప్ను మన కంటిపాపలా చూసుకోవాలి. దీనిలోని ప్రైమరీ, సెకండరీ అద్దాలు చాలా సున్నితం. వాటిపై దుమ్ము పడిందని పొడి వస్త్రంతో గట్టిగా తుడిచేస్తే గీతలు పడతాయి. దానివల్ల కాంతి చెదిరిపోయి క్లారిటీ తగ్గుతుంది. నిపుణుల సూచన మేరకు క్లీన్ చేయడం మంచిది.
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