ప్రతీస్టార్ మెగాస్టార్, సూపర్ స్టార్ కాదు! - 5 స్టార్ వస్తువులు కొనేవారు జాగ్రత్త!!
- కేవలం స్టార్లు చూసి గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేయొద్దంటున్న నిపుణులు - ముందుగా ఈ లేబుల్ చూడాల్సిందేనని సూచన!
Published : August 10, 2026 at 5:15 PM IST
Home Appliances : కారు కొనేటప్పుడు కచ్చితంగా స్టార్ రేటింగ్ చూస్తారు. ఇదే విధంగా వస్తువులు కొనేటప్పుడు కూడా స్టార్లు చూస్తారు. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు గృహోపకరణాలపై భారీ ఆఫర్లు ప్రకటిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఏసీలు, ఫ్రిజ్లు, ఇతర పరికరాలను తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తున్నట్లు ప్రచారం చేస్తుంటారు. అయితే ఇలాంటి ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసే ముందు వాటిపై ఉన్న BBE స్టార్ రేటింగ్ లేబుల్ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
5 స్టార్ రేటింగ్ మారుతుంది!
గృహోపకరణాల తయారీ సంస్థలు టెక్నాలజీని నిరంతరం అభివృద్ధి చేస్తుంటాయి. కొత్త మోడల్స్ తక్కువ విద్యుత్తోనే ఎక్కువ పనితీరు కనబరిచేలా తయారు చేస్తుంటాయి. ఆ విధంగా వస్తువుల ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ స్థాయులు కూడా పెరుగుతుంటాయి. కాబట్టి ఒక ప్రొడక్ట్కు గతంలో ఇచ్చిన 5 స్టార్ రేటింగ్ ఆ తర్వాత వచ్చిన అప్డేట్స్కు సమానం కాకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. కాలానుగుణంగా ఇంధన సామర్థ్య ప్రమాణాలు మారుతుంటాయని గుర్తు చేస్తున్నారు.
ఇది చూడాలి :
దేశంలో గృహోపకరణాల ఇంధన సామర్థ్య ప్రమాణాలను బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ (BEE) డిసైడ్ చేస్తుంది. కాలానుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు ఈ పారా మీటర్స్ను కఠినతరం చేస్తూ ఉంటుంది. దీనివల్ల గతంలో ఒక ఉత్పత్తి 5 స్టార్ రేటింగ్ పొందినప్పటికీ.. కొత్త ప్రమాణాలతో కంపేర్ చేస్తే దాని ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ప్రస్తుత 5 స్టార్ ప్రమాణాలకు సరిపోకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. దీనర్థం ఆ పరికరం పనితీరు అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోయిందని కాదుకానీ, కొత్త టెక్నాలజీతో పోల్చితే దాని విద్యుత్ సామర్థ్యం తక్కువగా మారుతుందని అంటున్నారు. అందుకే పాత మోడల్పై 5 స్టార్ లేబుల్ కనిపిస్తోందని మాత్రమే నమ్మి కొనుగోలు చేయడం సరైన నిర్ణయం కాకపోవచ్చనే కీలక సూచన చేస్తున్నారు.
రేటింగ్ అంటే ఏమిటి?
గృహోపకరణాల విద్యుత్ వినియోగం పనితీరు ఆధారంగా BEE స్టార్ రేటింగ్ను నిర్ణయిస్తుంది. అయితే, అన్ని వస్తువుల ప్రమాణాలు ఒకేలా ఉండవు. ఏసీ, ఫ్రిజ్, గీజర్ వంటి పరికరాలను వేర్వేరు ప్రమాణాలతో అంచనా వేస్తారు.
వస్తువులను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు దానిపై ఉన్న BEE స్టార్ లేబుల్ను ఒకసారి పూర్తిగా పరిశీలించాలి.
లేబుల్పై రేటింగ్కు సంబంధించిన కాలపరిమితి, స్టార్ సంఖ్యతోపాటు విద్యుత్ వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలు ఉంటాయి. అందువల్ల లేబుల్పై ఉన్న తేదీ, కాల పరిమితి, వార్షిక విద్యుత్ వినియోగం వంటి వివరాలను తప్పక చూడాలి. కేవలం స్టార్ నంబర్ చూస్తే సరిపోదని చెబుతున్నారు.
ముఖ్యంగా పాత స్టాక్ను భారీ డిస్కౌంట్తో విక్రయిస్తున్నప్పుడు.. వస్తువు తయారు చేసిన తేదీ, మోడల్ ఇయర్, BEE రేటింగ్ ఎంత కాలానికి అప్లై అవుతుందో పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు.
వేర్వేరు మోడళ్లను కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు 5 స్టార్, 4 స్టార్ మాత్రమే చూసి నిర్ణయం తీసుకోవద్దని, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే మోడల్ ఏదో చూడాలని చెబుతున్నారు. అంటే స్టార్ రేటింగ్ ఇంపార్టెంట్ అయినప్పటికీ.. విద్యుత్ వినియోగం, సామర్థ్యం, ధర వంటి అంశాలన్నీ కలిపి చూడాలని సూచిస్తున్నారు.
ఏసీ విషయంలో ఇలా :
ఏసీని నిత్యం ఎక్కువసేపు వాడే వారికి అధిక ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న మోడల్ బెస్ట్ అని చెబుతున్నారు. రోజుకు సుమారు 6 నుంచి 8 గంటలు ఏసీ వినియోగించే వారు టాప్ స్టార్ రేటింగ్ మోడల్ సెలక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్లో విద్యుత్ ఖర్చును తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటివి ధర కొంత ఎక్కువైనా, విద్యుత్ పొదుపు ద్వారా ఆ తేడాను కొంతవరకు భర్తీ చేసుకోవచ్చని అంటున్నారు.
రోజులో కేవలం 2 నుంచి 4 గంటలు మాత్రమే ఉపయోగిస్తే టాప్ స్టార్ రేటు, విద్యుత్ ఎంత ఆదా చేస్తుంది? అనే వివరాలను లెక్కలోకి తీసుకొని నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
ఫ్రిజ్ విషయంలో అలా :
ఫ్రిజ్ సాధారణంగా 24 గంటలూ ఆన్లోనే ఉంటుంది. అందువల్ల ఫ్రిజ్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు విద్యుత్ వినియోగాన్ని తప్పనిసరిగా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
ఈక్వల్ సామర్థ్యం ఉన్న మోడళ్లలో తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే, మెరుగైన ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న మోడల్ను సెలక్ట్ చేసుకుంటే లాంగ్ టర్మ్లో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
వాషింగ్ మెషీన్, గీజర్లకు ఇంకోలా :
వాషింగ్ మెషీన్, గీజర్ వంటి వస్తువులను.. ఫ్రిజ్తో పోలిస్తే కంటిన్యూగా ఉపయోగించడం ఉండదు. అందువల్ల వీటి విషయంలో టాప్ స్టార్ రేటింగ్ కోసం ఎంత ఎక్కువ బిల్లు చెల్లించాల్సి వస్తుందో లెక్క వేసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో తక్కువ రేటింగ్ తీసుకుంటే విద్యుత్ బిల్లు ఎంత పెరుగుతుందో లెక్కించాలి. ఇవి రెండూ చూసి కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
చివరగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇవే :
- 5 స్టార్ లేబుల్ కనిపించిందని వెంటనే కొనుగోలు చేయకూడదు
- ప్రొడక్ట్ ఎప్పుడు తయారైంది? BEE రేటింగ్ ఏ కాలానికి వర్తిస్తుంది? అనేది చూడాలి
- ప్రస్తుత రేటింగ్ ప్రమాణాలతో కంపేర్ చేస్తే దాని సామర్థ్యం ఎలా ఉంది?
- సంవత్సరానికి లేదా రోజుకు ఎంత విద్యుత్ వినియోగిస్తుంది?
- అదే సామర్థ్యం ఉన్న ఇతర మోడల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే పొదుపు చేస్తోందా? ఖర్చు చేస్తోందా?
- ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతికిన తర్వాతనే కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవాలి