సమ్మర్లో "కరెంటు బిల్లు" దడ! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే విద్యుత్ మీటర్ తక్కువ తిరుగుతుంది!
సమ్మర్లో విద్యుత్ బిల్లుల దడ - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మన కంట్రోల్లోనే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 1:13 PM IST
HOW TO REDUCE CURRENT BILL : ఎండాకాలం వచ్చేస్తోంది. ఈ కాలంలో ఎండ వేడిమి, రాత్రిళ్లు ఉక్కపోత నుంచి రిలీఫ్ పొందాలంటే ఫ్యాన్, ఏసీ లాంటివి ఎప్పుడు ఆన్ లో ఉండాల్సిందే. అందుకు తగ్గట్టుగానే కరెంట్ బిల్లు గిర్రున తిరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో కరెంట్ బిల్లు తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. వీటిని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇలా చేశారంటే గ్యాస్ సిలిండర్ కొరత రాదు - సింపుల్ టిప్స్ మీకోసం!
ఛార్జింగ్ పూర్తవగానే అన్ప్లగ్ చేయడం, సెట్టింగ్స్లో పవర్ సేవింగ్ మోడ్ ఆన్ చేయడం, ఎల్ఈడీ దీపాలు వాడడం ఇవన్నీ మనం చాలా తేలిగ్గా చేయగలిగే విషయాలే కదా. కానీ, వీటివల్ల జరిగే ప్రయోజనం లెక్కలేనంత. ఇలాంటి చిన్నపాటి జాగ్రత్తలతో కరెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
సెట్టింగ్స్లో చూడండి : మొబైల్ ఫోన్, టీవీ, కంప్యూటర్లు, ఏసీ తదితర ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలతో పవర్ సేవింగ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి 'పవర్ సేవింగ్' అనే ఆప్షన్ను తప్పనిసరిగా ఆన్ చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల వాటికి వాడే కరెంట్ వినియోగం తగ్గుతుందట.
ఎల్ఈడీ దీపాలు : సంప్రదాయ ఇన్కాండసెంట్ లేదా సీఎఫ్ఎల్ బల్బులను ఎక్కువ మంది ఇళ్లలో వినియోగిస్తున్నారు. వాటి స్థానంలో ఎల్ఈడీ దీపాలు వాడితే 75 నుంచి 80 శాతం తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
24 డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ : సీలింగ్ ఫ్యాన్లు, ఏసీ వినియోగంలో తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ(BEE) సిఫారసు చేసినట్లుగా, ఏసీని 24 నుంచి 26 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత స్థాయిలో ఉంచాలని చెబుతున్నారు. ఫిల్టర్లను నెలకోసారి తప్పనిసరిగా బయటికి తీసి నీటితో కడిగి ఆరబెట్టి మళ్లీ బిగించాలని పేర్కొంటున్నారు. సీలింగ్ ఫ్యాన్ను అవసరమైనంత వేగంగా మాత్రమే వాడాలని సూచిస్తున్నారు.
అన్ప్లగ్ తప్పనిసరి : మొబైల్ ఛార్జర్లు, టీవీలు, మైక్రోవేవ్ ఒవెన్, గీజర్ వంటి పరికరాలను ఆన్చేసి ఉంచితే ప్లగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫాంటమ్ కరెంట్ను వినియోగిస్తాయి. అందుకే పని పూర్తయిన తరువాత తప్పనిసరిగా అన్ ప్లగ్ చేయడం మరవొద్దంటున్నారు నిపుణులు.
చూసి కొనండి : రిఫ్రిజిరేటర్, వాషింగ్ మెషీన్, ఏసీ వంటి గృహ ఉపకరణాలను కొనే సమయంలో తప్పనిసరిగా బ్రాండెడ్ కంపెనీలకు చెందిన 5 స్టార్ లేదా హై స్టార్ రేటింగ్ ఉన్నవాటిలో BEE సిఫార్సుచేసినవే కొనమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి ధర సాధారణ, నకిలీ, చిన్న కంపెనీల కన్నా కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నా వాటినే ఎంచుకుంటే దీర్ఘకాలంలో కరెంటు వినియోగం, నెలవారీ బిల్లులో చాలా ఆదా అవుతుందని అంటున్నారు. 5 స్టార్ లేదా హై స్టార్ రేటింగ్ ఉపకరణాలు తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగిస్తాయట.
సహజ కాంతిని ఉపయోగించండి : ఉదయం వేళ కిటికీలు తెరిచి కర్టెన్లను తొలగించడం ద్వారా సూర్యకాంతి వెలుగు ఇంటిలో పడేలా చూస్తే కరెంటు దీపాలు, ఫ్యాన్ల వినియోగం తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
కాపాడదామా? : కొన్ని ఇళ్లలో అవగాహన లేక లైట్లు, ఫ్యాన్లు, టీవీలు, మొబైల్ ఛార్జర్లు, గీజర్లు, ఏసీలు ఎక్కువ సేపు ఆన్ చేసి ఉంచడం వల్ల కరెంటు వినియోగం వృథా అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. వీటి వినియోగంతో కనీస జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కనిష్ఠంగా 20 -30 % కరెంటు బిల్లు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. ఒక యూనిట్ విద్యుదుత్పత్తికి 600-700 గ్రాముల బొగ్గును థర్మల్ ప్లాంటులో మండించాల్సి ఉంటుంది. . దీనివల్ల పెద్ద ఎత్తున సల్ఫర్డైయాక్సైడ్ గాలిలో కలిసి ప్రజారోగ్యం గుల్లవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. కరెంటు ఆదా చేస్తే ఈ కాలుష్యం నుంచి దేశాన్ని, ప్రజలను సంరక్షించవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
"LPG" లేకపోతే హోటళ్లు మూతపడాల్సిందేనా? - మనం మర్చిపోయిన మేలైన ప్రత్యామ్నాయం ఉందిగా!
చమురు కంపెనీలపై కేంద్రం "ఎస్మా"స్త్రం - ఎందుకు ప్రయోగిస్తారు? ఏం జరుగుతుంది?