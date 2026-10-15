ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : చలికాలంలోనూ కరెంట్ షాక్! - విద్యుత్ వృథాకు అడుకట్ట వేద్దామిలా!
ఎల్నినో వేళ పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:23 PM IST
Electricity Saving Tips : ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల తీవ్రత, లోటు వర్షపాతం ఊహించని సంక్షోభానికి దారితీస్తున్నాయి. సాధారణంగా చలికాలంలో తగ్గే విద్యుత్ డిమాండ్ ఈసారి రికార్డు స్థాయికి చేరి సరికొత్త గరిష్ఠాలను నమోదు చేస్తోంది. బహిరంగ మార్కెట్లో డబ్బులు పెట్టి కొందామన్నా కరెంట్ దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడడంతో, అందుబాటులో ఉన్న వనరులను ఆచితూచి వాడుకోవాలని ప్రభుత్వాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని అధిగమించడానికి కరెంట్ వినియోగంలో కొన్ని పొదుపు మంత్రాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
విద్యుత్తు పొదుపు అంటే అవసరం లేని వినియోగాన్ని తగ్గించడం అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇది అలవాటుకు సంబంధించినదని, మనసు పెడితే చాలా తేలిగ్గా చేయొచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు. ఎల్నినో కారణంగా మున్ముందు మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదుర్కోకుండా ఉండేందుకు ఈ చిన్నపాటి చిట్కాలు పాటించాలని చెబుతున్నారు.
ఏసీ విషయంలో :
- ఇదివరకు ఒక ఏసీ ఉంటే గొప్ప. ఇప్పుడు చాలా ఇళ్లలో మూడు నాలుగు ఏసీలు, సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీలు ఉంటున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో విద్యుత్తు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరగడానికి ఏసీల వాడకం పెరగడం ఓ కారణమని విద్యుత్తు ఇంజినీర్లు చెబుతున్నారు.
- బ్యూరో ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ(బీఈఈ) ప్రకారం, ఏసీ ఉష్ణోగ్రత 24 డిగ్రీల వద్ద ఉంటే విద్యుత్తు చాలా వరకు ఆదా అవుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా నమోదయ్యే రాత్రి సమయాల్లో 24 డిగ్రీల బదులు 26 డిగ్రీలు దగ్గర వాడినా విద్యుత్తు వాడకం తగ్గుతుంది. 8 గంటలు వాడినా 5 యూనిట్లకు మించదు. నెలకు 36 నుంచి 60 యూనిట్ల వరకు విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది.
- తెల్లవారుజామున వాతావరణం చల్లబడే సమయానికి ఏసీ ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయ్యేలా టైమర్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఏసీ వాడేటప్పుడు ఆ గది తలుపులు మూసి ఉంచండి. ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్టర్లను శుభ్రం చేయించడం ద్వారా కంప్రెసర్పై లోడ్ పడకుండా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
ఈ అలవాట్లతో విద్యుత్ ఆదా :
- పగటిపూట కూడా సాధ్యమైనంత వరకు సహజ వెలుతురు ఉపయోగించుకోవాలి. ఇంటి అలంకరణ పేరుతో అవసరం లేకపోయినా లైట్లు వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అలాంటివి తగ్గించుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్లేటప్పుడు లైట్లు, ఫ్యాన్లు ఆపేస్తుంటారు. కానీ ఇంట్లో ఒక గదిలో ఉంటే మరో రూమ్లో ఫ్యాన్లు, లైట్లు వెలుగుతూనే ఉంటాయి. అలాకాకుండా అవసరం ఉన్న చోటే ఫ్యాన్లు, లైట్లు ఆన్లో ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- ఫ్రిడ్జ్ డోర్స్ పదే పదే ఓపెన్ చేయొద్దు. కొన్నిసార్లు తలుపు రబ్బరు సీల్ మూసుకోకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి. వేడి వేడిగా ఉన్న ఆహారాలను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయొద్దని గుర్తుంచుకోవాలి.
- టీవీ, కంప్యూటర్, మొబైల్ ఛార్జర్ వంటి పరికరాలు వాడనప్పుడు విధిగా ఆపేయాలి. చాలా మంది టీవీని రిమోట్తో ఆఫ్ చేస్తారు కానీ సాకెట్ ప్లగ్ ఆన్లో ఉంటుంది. ఇది విద్యుత్తు వినియోగాన్ని పెంచుతుందంటున్నారు నిపుణులు.
- విద్యుత్తు ఎక్కువ వినియోగించే వాటిలో గీజర్ ఒకటి. దీన్ని పదే పదే వేయకుండా ఒకసారి వేశాక ఫ్యామిలీ అంతా ఒకేసారి స్నానాలు చేయడం మేలు అంటున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోసారి ఆన్ చేస్తే విద్యుత్తు వినియోగం పెరుగుతుందని గమనించాలి.
- వాషింగ్ మెషీన్ నాలుగైదు బట్టలు ఉతకడానికి కాకుండా పూర్తి లోడ్తో ఉపయోగించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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బాధ్యత మరవొద్దు :
- ఇళ్లలో కుటుంబసభ్యుల్లో ఎవరో ఒకరు బాధ్యత తీసుకుని విద్యుత్తు పొదుపు చాలా వరకు పాటిస్తున్నా, ఉమ్మడి వినియోగం ఉన్నచోట దుబారా ఎక్కువగా జరుగుతోంది.
- చాలాసార్లు గంటల పాటు వృథాగా లైట్లు వెలగడం, ఫ్యాన్లు తిరగడం గమనించే ఉంటారు. కార్యాలయాల్లో చివర్లో వెళ్లేవారు ఫ్యాన్లు అన్నీ ఆపేసి వెళ్లడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
- దసరా పండగ ఆఫర్లలో కొత్త విద్యుత్ గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తుంటే బీఈఈ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న వాటినే ఎంచుకోవడం మేలు అని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
ఒక యూనిట్ ఆదాతో 1.2 యూనిట్లు ఉత్పత్తి చేసినట్లు :
'విద్యుత్తు ఉత్పత్తి కేంద్రాల నుంచి వినియోగదారుడికి చేరేవరకు 20 శాతం పంపిణీ నష్టాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక యూనిట్ ఆదా చేస్తే 1.2 యూనిట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసినట్లు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో విద్యుత్తు ఆదా చేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా భావించాలి. ఇళ్లలో సాధారణ బల్బుల స్థానంలో ఎల్ఈడీ లైట్స్ వాడాలి. ఫ్యాన్లు సైతం ఇప్పుడు బ్రష్లెస్ డైరెక్ట్ కరెంట్(బీఎల్డీసీ) వచ్చాయి. వీటితో విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది. ఎక్కువ విద్యుత్తు వినియోగించే ఏసీలు, ఫ్రిజ్డ్లు స్టార్ రేటెడ్వి మాత్రమే వినియోగించాలి. ధర పరంగా తక్కువకు వస్తుందని రాజీ పడొద్దు. నాణ్యత లేని ఉపకరణాలు ఎక్కువ విద్యుత్తుని వినియోగిస్తాయి.' - కె.నర్సింహస్వామి, విశ్రాంత చీఫ్ ఇంజినీర్, టీజీఎస్పీడీసీఎల్
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