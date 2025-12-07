ETV Bharat / offbeat

ఒంటిపై అతని పచ్చబొట్టు వేయించుకున్నా - ఎలా తీసేయాలి?

- టాటూ తొలగించడానికి సలహా కోరిన యువతి - నిపుణులు చెబుతున్న సమాధానం ఇదే

How to Remove Tattoo From Body
How to Remove Tattoo From Body (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
How to Remove Tattoo From Body : ఈ రోజుల్లో ఎంత త్వరగా ప్రేమిస్తున్నారో.. అంతకంటే త్వరగా విడిపోతున్నారు! అయితే.. ప్రేమించినప్పుడు చేసే కొన్ని పనులు.. విడిపోయిన తర్వాత ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. అలాంటి వాటిల్లో సన్నిహితంగా ఉన్న ఫొటోలు, వీడియోలు ముందు వరసలో ఉంటాయి. అయితే.. వాటిని సమూలంగా డెలిట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కానీ.. మరొకటి ఉంటుంది. అదే "టాటూ". దీన్ని ఒంటిమీద వేయించుకోవడం సులువే. కానీ.. వదిలించుకోవడం మాత్రం అంత ఈజీకాదు!

ఈ సమస్యతో ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. విడిపోయిన తర్వాత మాజీ ప్రియుల తాలూకు పచ్చబొట్టును తుడిపేసుకోవడానికి నానా తంటాలు పడుతున్నారు. ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్న ఒక యువతి నిపుణుల సలహా కోరుతోంది. తానొక అబ్బాయిని ప్రేమించానని, పెళ్లికూడా చేసుకోవాలనుకున్నామని, ఆ సమయంలో నడుముపై అతని చిత్రాన్ని టాటూగా వేయించుకున్నానని తెలిపింది. కానీ, ఆ తర్వాత అభిప్రాయ భేదాలతో విడిపోయినట్టు చెప్పింది. ఇప్పుడు అతడి టాటూను తొలగించుకోవాలని, దాని సాధ్యాసాధ్యాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలపాలని కోరుతోంది. ఈ సమస్యకు ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్టు చంద్రావతి ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

"టాటూలు నేటి ఫ్యాషన్​లో భాగమయ్యాయి. అందరూ వేసుకుంటున్నారని, పచ్చబొట్టు వేయించుకుంటున్న అమ్మాయిలు చాలా మందే ఉన్నారు. కానీ, ఆ తర్వాత ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను మాత్రం పట్టించుకోవట్లేదు. ఎవ్వరు పచ్చబొట్టు వేయించుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నా.. ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని తొలగించడం అంత ఈజీ కాదు. ఇంకా చాలా ఖర్చు కూడా అవుతుంది. ఇంత చేసినా పూర్తిగా పోతుందన్న గ్యారెంటీ లేదు.

వెంటనే కుదరదు :

టాటూ వేయించుకున్న తర్వాత వెంటనే తీసేయడం సాధ్యం కాదు. కనీసం మూడ్నాలుగు నెలలైనా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక దాన్ని తీసేయాలంటే చాలా విషయాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. టాటూ ఎలా డిజైన్ చేశారు? దాన్ని వేయడానికి ఉపయోగించిన విధానమేంటి? పిగ్మెంట్ చర్మంలోకి ఎంత లోతుల్లోకి వెళ్లింది? ఇలాంటి విషయాలన్నిటిపైనా దాని తొలగింపు ఆధారపడి ఉంటుంది. వీటిని బట్టే సదరు టాటూను తొలగించడానికి ఎంత సమయం పడుతుందనే విషయాన్ని చెప్పడం సాధ్యమవుతుంది.

తొలగింపు పద్ధతి ఇలా :

టాటూకు ఎలాంటి రంగు వినియోగించారనేది చాలా కీలకం. టాటూలు ఎక్కువగా నలుపు, గ్రీన్, రెడ్ కలర్​లో ఉంటాయి. ఇందులో బ్లాక్​, గ్రీన్​ కలర్స్​ ఈజీగా తొలగిపోతాయి. కానీ.. ఎరుపు రంగును తొలగించడం మాత్రం చాలా కష్టం. సాధారణంగా పచ్చబొట్టును తొలగించడానికి డెర్మాబ్రేషన్‌ మెథడ్ ఇంకా, లేజర్‌ పద్ధతిని వినియోగిస్తారు. డెర్మాబ్రేషన్‌ మెథడ్ ద్వారా చర్మం పొరను తొలగిస్తారు. టాటూ ఉన్న లోతును బట్టి ఈ తొలగింపు ఉంటుంది. తర్వాత ఆ ఏరియాను స్కిన్‌ గ్రాఫ్టింగ్‌ తో సెట్ చేస్తారు. అయితే, ఎంత వరకు తొలగించారో అంత వరకు మచ్చ ఏర్పడుతుంది. ఇలా మచ్చ రాకుండా ఉండాలంటే లేజర్‌ ట్రీట్మెంట్​ను సెలక్ట్ చేసుకోవాలి.

లేజర్ ట్రీట్మెంట్ :

లేజర్​లో పలు రకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా పీకో సెకండ్‌ స్విచ్‌ లేజర్‌, క్యూ స్విచ్‌ ఎన్‌డియాగ్‌ పద్ధతిలో చేసే ఫ్రాక్షనల్‌ లేజర్ ముఖ్యమైనవి. ఈ ట్రీట్మెంట్​ కూడా అనుభవం ఉన్న డెర్మటాలజిస్టుల వద్ద చేయించుకుంటేనే సురక్షితం. అందువల్ల ఓసారి వైద్యుల్ని కలిసి సమస్యను వివరించండి. సరైన పరిష్కారాన్ని వారు సూచిస్తారు.

