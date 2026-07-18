"బకెట్లపై" మొండి మరకలు పోవట్లేదా? - 'ఈ సింపుల్ టిప్' కొత్తవాటిలా మెరిపిస్తుంది!
బాత్రూమ్ బకెట్లు, మగ్గులు శుభ్రం చేయండి ఇబ్బందిగా ఉందా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ క్లీనింగ్ టిప్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 12:47 PM IST
Bucket Cleaning Tips in Telugu : మనందరం బాత్రూమ్లో బకెట్లు, మగ్గులు వాడుతుంటాం. ఇవి కొన్నప్పుడు మరకలు లేకుండా నీట్గా కనిపిస్తాయి. కానీ, వాడుతున్న క్రమంలో కొన్నాళ్లకు అవి పసుపు రంగులోకి మారడం, వాటిపై తెల్లటి గారలా నీటి మరకలు ఏర్పడడం చూస్తుంటాం. ఎప్పుడూ వాటర్ నిల్వ ఉంచడం, నీటిలో ఉండే కఠినమైన లవణాల కారణంగా బకెట్, మగ్గులు ఇలా రంగు మారిపోతుంటాయి. ఈ మరకలు ఎంత రుద్ది కడిగినా అంత ఈజీగా తొలగిపోవు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు వాటిని క్లీన్ చేసే ఓపిక లేక పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని టిప్స్తో పాత బకెట్లు, మగ్గులను కొత్తవాటిలా మెరిపించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ టిప్స్పై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
బ్లీచ్తో క్లీనింగ్ ఈజీ!
చాలామంది సమయం లేక బకెట్లు, మగ్గుల క్లీనింగ్ విషయంలో అంతగా శ్రద్ధగా తీసుకోరు. అలా పైపైన కడిగేసి ఉపయోగిస్తుంటారు. దానివల్ల కొన్నిరోజులకు అవి పూర్తిగా రంగు మారిపోయి, పాతవాటిలా కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు బ్లీచ్ ద్రావణం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఒక పెద్ద టబ్బులో వేడి నీళ్లు నింపి అందులో అరకప్పు బ్లీచ్ వేయాలి. నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో రంగుమారిన బకెట్లు, మగ్గులు వేసి రెండుమూడు గంటల పాటు నాననివ్వాలి. ఆ తర్వాత స్క్రబ్బర్తో రుద్ది శుభ్రం చేసుకుంటే సరి. ఫలితంగా నీటి గార, పసుపు మరకలు తొలగిపోయి అవి కొత్తవాటిలా కనిపిస్తాయంటున్నారు.
బేకింగ్ సోడా-వెనిగర్ :
బకెట్లు, మగ్గులపై ఏర్పడిన మొండి మరకల్ని పోగొట్టడంలో బేకింగ్ సోడా, వినెగర్ల మిశ్రమం చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వినెగర్లో ఉండే ఆమ్ల గుణాలు బకెట్పై పడిన మొండి నీటి మరకల్ని, బేకింగ్ సోడా పసుపు మరకల్ని తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. ఇందుకోసం ఒక బౌల్లో ఈ రెండు పదార్థాలన్ని సమాన పరిమాణంలో తీసుకుని పేస్ట్లా రెడీ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని మరకలుగా ఉన్న బకెట్కి అప్లై చేసి 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆపై స్క్రబ్బర్తో నెమ్మదిగా రుద్ది, వాటర్తో క్లీన్ చేస్తే సరి.
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టూత్పేస్ట్తో ఇలా చేయండి!
టూత్పేస్ట్తోనూ బకెట్పై పడిన పసుపు రంగు మరకల్ని ఈజీగా తొలగించచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఏదైనా ఒక పాత టూత్బ్రష్ తీసుకుని దానిపై కాస్త వైట్ టూత్పేస్ట్ తీసుకుని, మరకలు ఉన్న చోట గుండ్రంగా రుద్దాలి. అలా రుద్దిన తర్వాత కొన్ని నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత బకెట్ని నీటితో కడిగేస్తే చాలు. పాత బకెట్ తెల్లగా, కొత్తదానిలా మెరిసిపోతుందంటున్నారు.
నిమ్మరసం-ఉప్పుతో!
బకెట్లలో ఎప్పుడూ వాటర్ నిల్వ ఉండడం వల్ల వాటి నుంచి కొన్నిసార్లు నీచు వాసన వస్తుంటుంది. అలాంటప్పుడు నిమ్మరసం-ఉప్పు మిశ్రమం ఆ స్మెల్ను తొలగించడానికి మంచిగా పనిచేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికోసం గళ్లుప్పులో ముంచిన నిమ్మకాయ ముక్కతో బకెట్ను రుద్దాలి. ఇలా బకెట్ మొత్తం రుద్దిన తర్వాత 30 నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత వాటర్తో శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అంతే, దుర్వాసనతో పాటు పసుపు రంగు మరకలు, గార లాంటి మొండి మరకలు కూడా సింపుల్గా తొలగిపోతాయంటున్నారు.
డిష్సోప్తో కడిగిన సూపర్ రిజల్ట్!
బకెట్లు కలర్ మారిపోవడమే కాదు, జిడ్డుగానూ కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో డిష్సోప్ ద్రావణం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం బకెట్ నిండా వేడి నీరు తీసుకుని, అందులో కొద్దిగా లిక్విడ్ డిష్సోప్ వేసి కలపాలి. గంట తర్వాత స్క్రబ్బర్తో రుద్ది క్లీన్ చేసుకుంటే సరి. బకెట్ కొత్తదానిలా మారిపోవడం గమనించవచ్చంటున్నారు. అయితే, బకెట్ని ఇలా క్లీన్ చేసేటప్పుడు చేతులకు గ్లౌజులు వేసుకోవడం, ముక్కు-నోరు కవరయ్యేలా మాస్క్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోవద్దు. తద్వారా ఆయా పదార్థాల వల్ల చర్మానికి హాని కలగకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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