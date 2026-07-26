కిచెన్లో "బ్యాడ్ స్మెల్" ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
- చిన్న చిన్న పొరపాట్ల కారణంగా కిచెన్ నుంచి దుర్వాసనలు - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!
Published : July 26, 2026 at 3:52 PM IST
How To Remove Bad Smell from Kitchen : వంటగది.. మహిళలు ఎక్కువుగా ఉండే ప్రదేశం. ఉదయం లేచింది మొదలు టీ, కాఫీ, టిఫెన్, లంచ్, స్నాక్స్, డిన్నర్ అంటూ ఎక్కువ సమయం అక్కడే ఉంటారు. ఇన్ని పనుల కారణంగా హడావుడిలో కిచెన్ సింక్ను నీట్గా ఉంచకపోవడం, చెత్తను డస్ట్బిన్లో ఎలా పడితే అలా పడేయడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇలాంటి తప్పుల కారణంగా వంటగది నుంచి ఒకరకమైన దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది. మహిళలందరూ ఈ ప్రాబ్లమ్ను ఏదో ఒక సమయంలో ఫేస్ చేసే ఉంటారు. మరి, అలాంటి వాసనలను పోగొట్టాలన్నా, అలా జరగకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తపడాలన్నా ఈ చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బేకింగ్ సోడా: ఇది అందరి ఇళ్లలో తప్పకుండా ఉంటుంది. వివిధ రకాల వంటల్లో దీనిని వాడుతుంటారు. అయితే కేవలం ఇది వంటలకు మాత్రమే కాకుండా కిచెన్లో దుర్వాసనలు పోగొట్టడానికి ముఖ్యంగా కూర మాడిపోయినప్పుడు వెలువడే వాసనను తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకోసం బేకింగ్ సోడాను ఒక గిన్నెలో వేసి స్టౌ పక్కన లేదా కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్పై పెడితే సరిపోతుందంటున్నారు. ఎందుకంటే వంట చేసేటప్పుడు విడుదలయ్యే ఎలాంటి వాసననైనా ఇది పీల్చేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.
వెనిగర్: నార్మల్ రెసిపీలతో పోలిస్తే నాన్వెజ్ వండినప్పుడు నీచు వాసన వస్తుంటుంది. అయితే ఈ వాసన పోగొట్టాలంటే వెనిగర్ బెస్ట్ ఆప్షన్ అంటున్నారు. దీని కోసం మూడు గిన్నెల్లో వెనిగర్ని పోసి కిచెన్లో మూడు చోట్ల 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో ఉంచితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందంటున్నారు. అయితే ఈ వాసన మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే వెడల్పాటి గిన్నెలో నీళ్లు, వెనిగర్ తీసుకుని కొన్ని నిమ్మతొక్కలు కూడా వేయాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని స్టౌ మీద ఉంచి సువాసనలు వెదజల్లేంత వరకు సన్నని సెగపై వేడి చేయాలంటున్నారు. తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి అలా ఉంచేస్తే కాసేపటికి కిచెన్లో దుర్వాసనలు తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు.
కమలా తొక్కలు: వంట పని మొత్తం అయిపోయాక సింక్ క్లీన్ చేయడంతో పాటు డస్ట్బిన్లోని చెత్తను తీసేసినా కొన్నిసార్లు కిచెన్ నుంచి దుర్వాసనలు వెలువడుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు కమలా తొక్కలు మ్యాజిక్ చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొన్ని దాల్చినచెక్క ముక్కలు, కమలా తొక్కలు వేసి సిమ్లో ఐదు నిమిషాలు వేడి చేసి ఆ గిన్నెను అలాగే ఉంచాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల బ్యాడ్ స్మెల్ పోయి వంటగది ఫ్రెష్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
నిమ్మతో స్ప్రే: చేపలు క్లీన్ చేసినా, కర్రీ వండినా కిచెన్లో వాసన ఓ పట్టాన పోదు. అయితే ఈ స్మెల్ను పోగొట్టేందుకు నిమ్మకాయ బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఇందుకోసం గిన్నెలో వేడి నీరు తీసుకుని దానిలో నిమ్మరసం పిండి, తొక్కలను కూడా నీటిలోనే వేయాలి. అనంతరం ఈ వాటర్ను ఒక స్ప్రే డబ్బాలో పోసి వంటగదిలో స్ప్రే చేస్తే వాసన పోతుందని అంటున్నారు.
రూమ్ ఫ్రెష్నర్: యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క.. లాంటి సువాసన వెదజల్లే మసాలా దినుసులను తీసుకొని నీటిలో వేసి బాగా వేడి చేయాలంటున్నారు. దీనివల్ల వంటగదిలో సువాసనలు వ్యాపిస్తాయని, చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్లో పోసుకుని ఉపయోగిస్తే కిచెన్లోని స్మెల్ పోవడంతో పాటు రూమ్ ఫ్రెష్నర్గా కూడా పనికొస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వీటితో పాటు కిచెన్ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, వంటగదిలోకి గాలి మంచిగా వచ్చేలా వెంటిలేషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమేనని చెబుతున్నారు.
టూర్కు వెళ్లొచ్చాక లగేజ్ సర్దాలంటే బద్ధకంగా ఉందా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే పని సులువు!
వర్షాకాలంలో "మొక్కల ఆరోగ్యం" కూడా ముఖ్యమే! - ఈ టిప్స్ మేలు చేస్తాయట!