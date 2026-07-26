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కిచెన్​లో​ "బ్యాడ్​ స్మెల్​" ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోందా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

- చిన్న చిన్న పొరపాట్ల కారణంగా కిచెన్​ నుంచి దుర్వాసనలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

How To Remove Bad Smell from Kitchen
How To Remove Bad Smell from Kitchen (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 26, 2026 at 3:52 PM IST

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How To Remove Bad Smell from Kitchen : వంటగది.. మహిళలు ఎక్కువుగా ఉండే ప్రదేశం. ఉదయం లేచింది మొదలు టీ, కాఫీ, టిఫెన్‌, లంచ్‌, స్నాక్స్, డిన్నర్​ అంటూ ఎక్కువ సమయం అక్కడే ఉంటారు. ఇన్ని పనుల కారణంగా హడావుడిలో కిచెన్​ సింక్​ను నీట్​గా ఉంచకపోవడం, చెత్తను డస్ట్​బిన్​లో ఎలా పడితే అలా పడేయడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇలాంటి తప్పుల కారణంగా వంటగది నుంచి ఒకరకమైన దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది. మహిళలందరూ ఈ ప్రాబ్లమ్​ను ఏదో ఒక సమయంలో ఫేస్​ చేసే ఉంటారు. మరి, అలాంటి వాసనలను పోగొట్టాలన్నా, అలా జరగకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తపడాలన్నా ఈ చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బేకింగ్‌ సోడా: ఇది అందరి ఇళ్లలో తప్పకుండా ఉంటుంది. వివిధ రకాల వంటల్లో దీనిని వాడుతుంటారు. అయితే కేవలం ఇది వంటలకు మాత్రమే కాకుండా కిచెన్​లో దుర్వాసనలు పోగొట్టడానికి ముఖ్యంగా కూర మాడిపోయినప్పుడు వెలువడే వాసనను తగ్గిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకోసం బేకింగ్‌ సోడాను ఒక గిన్నెలో వేసి స్టౌ పక్కన లేదా కిచెన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్​పై పెడితే సరిపోతుందంటున్నారు. ఎందుకంటే వంట చేసేటప్పుడు విడుదలయ్యే ఎలాంటి వాసననైనా ఇది పీల్చేసుకుంటుందని వివరిస్తున్నారు.

వెనిగర్​: నార్మల్​ రెసిపీలతో పోలిస్తే నాన్​వెజ్​ వండినప్పుడు నీచు వాసన వస్తుంటుంది. అయితే ఈ వాసన పోగొట్టాలంటే వెనిగర్‌ బెస్ట్​ ఆప్షన్​ అంటున్నారు. దీని కోసం మూడు గిన్నెల్లో వెనిగర్‌ని పోసి కిచెన్‌లో మూడు చోట్ల 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో ఉంచితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందంటున్నారు. అయితే ఈ వాసన మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే వెడల్పాటి గిన్నెలో నీళ్లు, వెనిగర్‌ తీసుకుని కొన్ని నిమ్మతొక్కలు కూడా వేయాలి. తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని స్టౌ మీద ఉంచి సువాసనలు వెదజల్లేంత వరకు సన్నని సెగపై వేడి చేయాలంటున్నారు. తర్వాత స్టౌ ఆఫ్‌ చేసి అలా ఉంచేస్తే కాసేపటికి కిచెన్‌లో దుర్వాసనలు తొలగిపోతాయని వివరిస్తున్నారు.

కమలా తొక్కలు: వంట పని మొత్తం అయిపోయాక సింక్​ క్లీన్​ చేయడంతో పాటు డస్ట్‌బిన్‌లోని చెత్తను తీసేసినా కొన్నిసార్లు కిచెన్‌ నుంచి దుర్వాసనలు వెలువడుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు కమలా తొక్కలు మ్యాజిక్​ చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని అందులో కొన్ని దాల్చినచెక్క ముక్కలు, కమలా తొక్కలు వేసి సిమ్​లో ఐదు నిమిషాలు వేడి చేసి ఆ గిన్నెను అలాగే ఉంచాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల బ్యాడ్​ స్మెల్​ పోయి వంటగది ఫ్రెష్​గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

నిమ్మతో స్ప్రే: చేపలు క్లీన్​ చేసినా, కర్రీ వండినా కిచెన్‌లో వాసన ఓ పట్టాన పోదు. అయితే ఈ స్మెల్​ను పోగొట్టేందుకు నిమ్మకాయ బాగా పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఇందుకోసం గిన్నెలో వేడి నీరు తీసుకుని దానిలో నిమ్మరసం పిండి, తొక్కలను కూడా నీటిలోనే వేయాలి. అనంతరం ఈ వాటర్​ను ఒక స్ప్రే డబ్బాలో పోసి వంటగదిలో స్ప్రే చేస్తే వాసన పోతుందని అంటున్నారు.

రూమ్‌ ఫ్రెష్‌నర్‌: యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క.. లాంటి సువాసన వెదజల్లే మసాలా దినుసులను తీసుకొని నీటిలో వేసి బాగా వేడి చేయాలంటున్నారు. దీనివల్ల వంటగదిలో సువాసనలు వ్యాపిస్తాయని, చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్‌లో పోసుకుని ఉపయోగిస్తే కిచెన్​లోని స్మెల్​ పోవడంతో పాటు రూమ్‌ ఫ్రెష్‌నర్‌గా కూడా పనికొస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. వీటితో పాటు కిచెన్‌ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, వంటగదిలోకి గాలి మంచిగా వచ్చేలా వెంటిలేషన్​ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమేనని చెబుతున్నారు.

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కిచెన్​లో దుర్వాసన ఎలా పోగొట్టాలి
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