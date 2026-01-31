ETV Bharat / offbeat

కిచెన్​ నుంచి బ్యాడ్​ స్మెల్​ వస్తోందా? - ఈ నేచురల్​ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్!​

- చిన్న చిన్న పొరపాట్ల కారణంగా కిచెన్​ నుంచి దుర్వాసనలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 3:20 PM IST

2 Min Read
How to Remove Bad Smell from Kitchen: కిచెన్ అంటే ఘుమఘుమలాడే వంటకాలకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌. అయితే వంట చేసేంతవరకు బానే ఉన్నా, ఆ తర్వాతే అసలు సమస్య మొదలువుతుంది. కిచెన్​ సింక్‌ సరిగ్గా శుభ్రపరచకపోవడం, మిగిలిన పదార్థాలను డస్ట్‌బిన్‌లో ఎలా పడితే అలా పడేయడం, కిచెన్​ క్లాత్​లను వాష్​ చేయకపోవడం.. ఇలా మనం చేసే చిన్న చిన్న తప్పుల వల్ల వంటగదిలోంచి ఘుమఘుమల ప్లేస్​లో నుంచి దుర్వాసనలు వెలువడుతుంటాయి. ఇక ఈ వాసనను పొగొట్టడానికి మహిళలు నానా తంటాలు పడుతుంటారు. అయితే ఇలాంటి వాసనలను పోగొట్టాలన్నా, అలా జరగకుండా ముందుగానే జాగ్రత్తపడాలన్నా ఈ సహజ చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..

కమలా తొక్కలు: కిచెన్​లో పని మొత్తం పూర్తయ్యాక డస్ట్‌బిన్‌లోని చెత్తను తీసేసినా కొన్నిసార్లు దుర్వాసన వెలువడుతుంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఈ చిట్కా మేలు చేస్తుందని అంటున్నారు. అందుకోసం ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి దానిలో కొన్ని దాల్చినచెక్క ముక్కలు, కొన్ని కమలా తొక్కలు వేసి సిమ్​లో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించి.. ఆ గిన్నెను అలాగే ఉంచేస్తే ఆ స్మెల్​కు దుర్వాసన పోయి వంటగది పరిమళభరితం అవుతుందని అంటున్నారు.

వెనిగర్​: నాన్​వెజ్​ వండినప్పుడు వెలువడే నీచు వాసనను పోగొట్టాలంటే వెనిగర్‌ని ఉపయోగించాల్సిందే అని అంటున్నారు నిపుణులు. దీని కోసం మూడు గిన్నెల్లో వెనిగర్‌ని పోసి కిచెన్‌లో మూడు ప్రదేశాల్లో ఉంచాలని.. ఇలా చేయడం వల్ల 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని అంటున్నారు. అయితే నీచు వాసన మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లైతే.. వెడల్పాటి గిన్నెలో నీళ్లు, వెనిగర్‌ తీసుకుని వీటిలో కొన్ని నిమ్మతొక్కలు కూడా వేయాలి. తర్వాత ఈ గిన్నెను స్టౌ మీద ఉంచి మంచి వాసన వచ్చేవరకు సిమ్​లోనే మరిగించాలి. తర్వాత స్టౌ ఆఫ్‌ చేసి అలా ఉంచేస్తే కాసేపటికి కిచెన్‌లో నీచు వాసన తొలగిపోతాయని అంటున్నారు.

నిమ్మకాయలు: కిచెన్‌లో చేపల వాసనను పోగట్టడానికి నిమ్మకాయ బాగా పనిచేస్తుందని అంటున్నారు. ఇందుకోసం గిన్నెలో వేడి నీరు తీసుకుని.. దానిలో నిమ్మరసం పిండి.. తొక్కలను కూడా నీటిలోనే వేయాలి. దీన్ని ఒక స్ప్రే డబ్బాలో పోసి వంటగదిలో స్ప్రే చేస్తే వాసన పోతుందని చెబుతున్నారు.

రూమ్‌ ఫ్రెష్‌నర్‌: యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చినచెక్క.. లాంటి సువాసన వెదజల్లే మసాలా దినుసులను తీసుకొని వాటిని నీటిలో వేసి బాగా వేడి చేయాలి. దీనివల్ల వంటగదిలో సువాసనలు వ్యాపిస్తాయి. చల్లారిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని స్ప్రే బాటిల్‌లో వేసుకొని ఉపయోగిస్తే.. ఇది రూమ్‌ ఫ్రెష్‌నర్‌గా కూడా పనికొస్తుందని అంటున్నారు.

బేకింగ్‌ సోడా: వంట చేసే క్రమంలో పొరపాటున కూర మాడిపోయినప్పుడు వెలువడే వాసన ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టడానికి బేకింగ్ సోడా బాగా ఉపయోగపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. దీని కోసం బేకింగ్‌ సోడాను ఒక గిన్నెలో వేసి స్టవ్​ పక్కన లేదా కిచెన్‌ ప్లాట్‌ఫాంపై పెడితే సరిపోతుందని వంట చేసేటప్పుడు విడుదలయ్యే ఎలాంటి వాసననైనా ఇది పీల్చేసుకుంటుందని అంటున్నారు. కేవలం ఈ చిట్కాలు మాత్రమే కాకుండా అలాగే కిచెన్‌ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, వంటగదిలోకి గాలి ధారాళంగా వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యమే అంటున్నారు.

