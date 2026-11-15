కాకరకాయ 'చేదు' పోగొట్టే అద్భుతమైన చిట్కాలు! - ఇలా వండితే 'టేస్ట్' కూడా అదుర్స్!
Bitter Gourd Bitterness Remove Tips : కాకరకాయ 'చేదు' లేకుండా ఎలా వండాలి? - నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ సూపర్ టిప్స్ మీకోసమే!
Published : November 15, 2026 at 7:39 PM IST
ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో 'కాకరకాయ'ఒకటి. అయితే, చాలా మంది దీని పేరు చెప్పగానే మొహం చిట్లించుకుంటారు. ఇక పిల్లలైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇలా ఎక్కువ మంది కాకరకాయకు నో చెప్పడానికి ముఖ్యకారణం అది చేదుగా ఉండడమే. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది అమ్మలు చేదు పోగొట్టడానికి ముక్కల్ని ఉడికించడం, ఉప్పు కలపడం వంటి అనేక రకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. కానీ, అవి అంతగా వర్కవుట్ అవ్వవు. దాంతో మార్కెట్ను నుంచి తేవడమే మానేస్తుంటారు. అలాంటి వారికోసమే కొన్ని సూపర్ టిప్స్ తీసుకొచ్చాం. వీటిని ఫాలో అయ్యారంటే కాకరలోని చేదును తగ్గించుకుని, టేస్ట్ను పెంచుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ముందుగా కాకరకాయలపై బొడిపలుగా ఉండే తొక్కను చాకు లేదా పీలర్తో పైపైన తీసేయాలి. నెక్ట్స్ వాటిని సన్నటి స్లైసుల్లా తరిగి, రెండు మూడు గంటలు ఎండలో పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కాకరలోని తేమ శాతం తగ్గి ఆటోమేటిక్గా చేదు కూడా తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ స్లైసులతో కూర వండుకుంటే అంత చేదుగా కూడా ఉండదంటున్నారు. అంతేకాదు, ఇలా ఎండబెట్టడం వల్ల ఈ ముక్కల షెల్ఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుందట. వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ ఉంచుకొని ఆ తర్వాత కర్రీ చేసుకోవడం, స్నాక్స్లో వాడడం వంటి చేయవచ్చంటున్నారు.
- కాకరలోని చేదు తగ్గాలని చాలామంది ఉప్పు కలుపుతుంటారు. అయితే ఉప్పుతో పాటు చిటికెడు పసుపు కూడా కలిపి ఆ ముక్కల్ని జల్లి గిన్నెలో వేసి, ఒక గిన్నెపై ఉంచాలి. ఫలితంగా ఉప్పు, పసుపుల మిశ్రమం కాకరలోని చేదును గ్రహించడం వల్ల రసం గిన్నెలోకి చేరుతుంది. ఫలితంగా చేదు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆపై ఈ ముక్కలతో కర్రీ చేసుకుంటే మంచి టేస్టీగా ఉంటుందంటున్నారు.
- కొందరు కాకరకాయల్ని గింజలతో పాటు వండేస్తుంటారు. దీనివల్ల కూడా కర్రీ చేదుగా ఉంటుంది. అందుకే కాకరకాయ అస్సలు తినలేమని అనుకునేవారు గింజలు తీసేసి, వండుకుంటే చేదు కాస్త తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- ఒక గిన్నెలో కప్పు నీళ్లు, కప్పు వెనిగర్, రెండు టేబుల్స్పూన్ల పంచదార తీసుకుని అన్ని కలిసేలా బాగా కలపాలి. తర్వాత ఆ మిశ్రమంలో కాకర ముక్కల్ని వేసి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి. దీనివల్ల కూడా చేదు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆపై శుభ్రం చేసుకొని కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
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- ఒక బౌల్లో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని స్టవ్పై మరిగించాలి. అవి మరుగుతున్నప్పుడు అందులో టీస్పూన్ ఉప్పు, కాకర ముక్కల్ని వేసి మరో రెండు నిమిషాలసేపు కుక్ అవ్వనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వేడి వాటర్ వంపేసి ముక్కలను చల్లటి నీటిలోకి మార్చాలి. ఈ టిప్ కూడా కాకరలోని చేదు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా ఉడికించడం వల్ల ముక్కలూ మృదువుగా మారి, కూర రుచీ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- కాకరకాయతో వివిధ రకాల వంటకాలు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు అందులో కాస్త బెల్లం ముక్క వేయాలి. దీనివల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- కాకర ముక్కల్ని పెరుగుతో మ్యారినేట్ చేసి గంటసేపు అలా వదిలేయాలి. ఆపై కర్రీ వండుకుంటే రుచికి రుచి, చేదుగా కూడా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు.
- కొంతమంది పకోడీ, బజ్జీలు వంటివి చేసేటప్పుడు ఆ పిండిలో కాయగూర ముక్కల్నీ వాడుతుంటారు. అయితే ఇలా ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై చేసే స్నాక్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కాకర ముక్కల్ని వాడితే వాటిలోని చేదు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
- ఇలా ఈ చిన్న చిన్న చిట్కాల్ని పాటించడం వల్ల పోషకాలు కోల్పోకుండా కాకరకాయలోని చేదును తగ్గించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం మన సొంతమవుతాయంటున్నారు. అయితే తినగలిగినవారు మాత్రం ఎంచక్కా కాకరలోని చేదుని కూడా ఆస్వాదిస్తే, ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదనీ సూచిస్తున్నారు.