బెండకాయల్లోని "జిగురు" తగ్గాలా - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ - కర్రీ టేస్ట్ కూడా సూపర్!
-చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకూ ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో బెండకాయ - ఈ క్రమంలోనే జిగురు పోవడానికి టిప్స్ సూచిస్తోన్న నిపుణులు!
How to Reduce Stickiness of Okra (Getty Images)
Published : May 25, 2026 at 9:51 AM IST
How to Reduce Stickiness of Okra: పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో బెండకాయ ఒకటి. పులుసు, ఫ్రై, పచ్చడి, కుర్కురే ఇలా ఎలా చేసినా రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వారానికి రెండుమూడు సార్లు చేసుకుని తినేవాళ్లు కూడా ఉంటారు. కానీ కొంతమంది దీన్ని తినడానికి ఇష్టపడరు. కారణం అది జిగురుగా ఉండటమే. అయితే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటించడం వల్ల బెండకాయలోని జిగురును తగ్గించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- ప్రస్తుతం చాలా మంది బెండకాయలను రకరకాల రసాయనాలతో పండిస్తున్నారు. కాబట్టి వాటిని కడిగి ఆ తర్వాత ఉపయోగించడం మేలు. అయితే ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది బెండకాయలను నీటితో కడిగి వెంటనే కట్ చేస్తుంటారు. ఇలా నీటిలో కడిగిన తర్వాత తేమ కూడా వీటిలో జిగురును పెంచుతుందంటున్నారు. అందుకే బెండకాయలు పూర్తిగా ఆరినాక మాత్రమే కట్ చేయాలని.. ఇలా చేయడం వల్ల ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
- బెండకాయలను కట్ చేసిన తర్వాత వాటిని నీటిలో వేసి మళ్లీ కడుగుతుంటారు. ఇలా చేస్తే జిగురు మరింత ఎక్కువ అవుతుందని సూచిస్తున్నారు. అందుకే కట్ చేయకముందే కడిగి, పూర్తిగా ఆరబెట్టడం వల్ల జిగురు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.
- బెండకాయలను వండేటప్పుడు కాస్త పుల్లగా ఉండే పదార్థాలను కలపడం వల్ల జిగురు తగ్గడంతో పాటు కర్రీ రుచి కూడా పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నిమ్మరసం, చింతపండు గుజ్జు, పెరుగు, ఆమ్చూర్ పొడి, వెనిగర్.. వంటివి యాడ్ చేయమని సలహా ఇస్తున్నారు.
- కూరలు చేసేటప్పుడు మూతపెట్టి వండటం సహజం. అయితే బెండకాయను ఈ పద్ధతిలో అంటే మూత పెట్టి వండితే అందులోని జిగురు ఇంకాస్త పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే ముక్కలు సెపరేట్ అయి, జిగురు తగ్గాక అవసరమైతేనే మూత పెట్టాలంటున్నారు. అప్పుడే పొడిపొడిగా ఉండి కూర టేస్టీగా ఉంటుందంటున్నారు.
- కూర వండే క్రమంలో పదే పదే కలిపినా బెండకాయలో జిగురు పెరుగుతుందట. అందుకే కాసేపటి దాకా ముక్కల్ని టచ్ చేయకపోవడం వల్ల వాటిలోని జిగురు ఇగిరిపోయే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు.
- చాలా మంది కూరగాయ ముక్కలు మగ్గాలని ముందే ఉప్పు వేస్తుంటారు. అయితే బెండకాయకు ఇది సరిపోదని అంటున్నారు. కూర చేయడం పూర్తయ్యాక ఉప్పును ఆఖర్లో వేయాలని చెబుతున్నారు. ఎందుకుంటే ముందే వేస్తే తేమ పెరిగి బెండకాయ ముక్కల్లో జిగురు పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు.
- వండేటప్పుడు టీస్పూన్ వేయించిన శనగపిండిని కూరలో కలపడం వల్ల కూడా బెండకాయలో జిగురు తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే వండే ముందే కొంచెం నూనెలో ముక్కల్ని కొద్దిగా వేయించడం వల్ల కూడా బెండలోని జిగురు తగ్గుతుందంటున్నారు.
- తాలింపులో ఉల్లిపాయలు మగ్గిన తర్వాత బెండకాయ ముక్కలు యాడ్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయకూడదట. ఎందుకంటే ఉల్లిపాయల్లోని తడి తగిలితే జిగురు ఎక్కువవుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాలింపు కంటే ముందే బాండీలో ఒక స్పూన్ నూనె వేసి బెండకాయ ముక్కలను విడిగా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయల మిశ్రమంలో కలిపితే కూర అస్సలు జిగురు అవ్వదని చెబుతున్నారు.
- వెనిగర్ కలిపిన నీటిలో బెండకాయల్ని కాసేపు నానబెట్టి.. ఆపై మరోసారి సాధారణ నీటితో కడిగి.. పూర్తిగా ఆరాక ముక్కలు కట్ చేసినా ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ కడగడం వద్దనుకుంటే ఒక శుభ్రమైన క్లాత్ను తడిపి దానితో బెండకాయ పై భాగాన్ని తుడవాలని వివరిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పొడి క్లాత్తో తుడిస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.