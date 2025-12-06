ETV Bharat / offbeat

ఇయర్ రింగ్స్​తో చెవి రంధ్రాలు సాగుతున్నాయా? - ఇలా చేస్తే సెట్!

- పెద్ద పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్​తో చెవులపై భారం! - త్వరగా సాగిపోతున్న చెవి రంధ్రాలు - మంచి టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు

ear lobe patches
ear lobe patches (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ear rings hole : అమ్మాయి అంటేనే అందం! అలాంటి అందానికి మెరుగులు దిద్దడానికి.. మెరుపులు అద్దడానికి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అవకాశం ఉన్నవన్నీ ధరిస్తుంటారు. ఇందులో ఇయర్ రింగ్స్​కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న దిద్దులు మొదలు.. పెద్ద పెద్ద బుట్టాల వరకు ఎన్నో వెరైటీస్ మార్కెట్లో లభిస్తుంటాయి. అయితే.. వీటిలో కొన్ని చూడ్డానికి బాగున్నప్పటికీ, వాటి బరువు కారణంగా చెవులకు సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. చెవిపోగు రంధ్రాలు సాగిపోతూ ఉంటాయి. అలా సాగుతూ పోతే రంధ్రాలు పెద్దవై, ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది. వయసు పెరిగి నవాళ్లలో చెవి రంధ్రాలు తెగిపోవడాన్ని కూడా చూస్తుంటాం. మరి, రంధ్రం పెద్దది కాకుండా ఏం చేయాలి? నొప్పి తగ్గడానికి కూడా ఏం చేయాలి? వంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మాటీలు పెట్టేయండి:

చెవులకు బరువైన ఇయర్ రింగ్స్ వాడుతుంటే గనక.. మాటీలు పెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చెవిదిద్దులకు వీటిని లింక్ చేసి, జుట్టుకు అటాచ్‌ చేయడం వల్ల ఇయర్‌ రింగ్స్‌ వెయిట్ పూర్తిగా చెవిపోగుల మీద పడకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల చెవి రంధ్రాలు సాగిపోకుండా చూసుకోవచ్చు. అయితే మాటీలు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడూ ఒకేరకంగా ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ.. మార్కెట్లో పలురకాలు ఉన్నాయి. చెయిన్స్‌ తరహాలో, జుంకాలు వేలాడదీసినట్లుగా, లేయర్ల మాదిరిగా డిజైన్‌ చేసినవి.. చాలా రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో మీకు నచ్చినవి సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరి.

ear lobe patches
ear lobe patches (ETV Bharat)

లోబ్‌ ప్యాచెస్‌ :

పెద్ద పెద్ద ఇయర్‌ రింగ్స్‌ పెట్టుకున్నప్పుడు చెవి రంధ్రాలు సాగకుండా ఉండడానికి "లోబ్‌ ప్యాచెస్‌" బాగా ఉపయోగపడతాయి. చెవి బ్యాక్ సైడ్ రంధ్రం ఉన్నదగ్గర వీటిని అతికించుకోవాలి. చెవి రంధ్రానికి సమానంగా వీటికి రంధ్రం చేసి, అందులోంచి ఇయర్ రింగ్స్​ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి. ఇవి పెట్టుకోవడం వల్ల ఇయర్‌రింగ్స్‌ బరువు చెవి రంధ్రాలపై పూర్తిగా పడదు. ఈ ప్యాచెస్‌ మార్కెట్లో చాలా రకాల్లో లభిస్తాయి. మీ చర్మం రంగుకు సరిపడేవి కొనుగోలు చేస్తే సరిపోతుంది. అంతేకాదు.. ఇవి అతికించినట్టు కూడా కనిపించదు.

earring lifters
earring lifters (Eenadu)

మార్కెట్లో లిఫ్టర్స్‌ :

చెవి పోగు రంధ్రాలు సాగకుండా ఉండేందుకు ఉన్న మరో ఆప్షన్.. లిఫ్టర్స్. బరువైన దిద్దులు పెట్టుకున్నప్పుడు చెవి రంధ్రంలో అమర్చుకునే పొడవైన అటాచ్​ మెంట్​ ముందుకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఇయర్ రింగ్స్ బరువు చెవిపై పడుతుంది. అప్పుడు రంధ్రాలు సాగుతుంటాయి. ఇలా జరగొద్దంటే "ఇయర్‌ రింగ్‌ లిఫ్టర్స్‌" వాడాలి. వీటిని కూడా చెవి వైనకభాగంలో ధరించాలి. ఇవి ఇయర్ రింగ్స్​ను చక్కగా ఫిక్స్ చేస్తాయి. దాంతో చెవులపై భారం పడదు. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇవి సెలక్ట్ చేసుకోవాలి :

పెద్ద పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్. అందరూ అవే సెలక్ట్ చేస్కుంటున్నారు. స్పెషల్ అకేషన్స్​లోనే కాకుండా రోజూవారీ ధరించడానికి కూడా ఇవే తీసుకుంటున్నారు. ఇలా రోజూ బరువైనవి పెట్టుకోవడం వల్ల చెవి రంధ్రాలు త్వరగా సాగిపోతుంటాయి. అందుకే ఓ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. బరువైన జుంకాలే మాత్రమే కాకుండా.. స్టడ్స్‌ మాదిరిగా ఉండేవి మార్కెట్లో పలు రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చూడ్డానికి భారీగా ఉంటాయి, అదే సమయంలో బరువు తక్కువగా ఉంటాయి. అందువల్ల రోజూ పెట్టుకున్నా కూడా పెద్దగా సమస్య ఉండదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

numbing cream for ear
numbing cream for ear (ETV Bharat)

నొప్పి తెలియకుండా!

భారీ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే రంధ్రాలు సాగుతాయి. మళ్లీ మళ్లీ అవే ధరిస్తే నొప్పిగా ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు "నంబింగ్‌ క్రీమ్స్‌" వాడితే మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇవి చర్మాన్ని మొద్దుబారేలా చేస్తాయి. దాంతో నొప్పి తెలియకుండా ఉంటుంది. అయితే.. ఇది తాత్కాలిక ఉపశమనమే. కాబట్టి.. బరువైన ఇయర్ రింగ్స్ అకేషనల్‌గా ధరించడమే మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

జుంకాలు, బుట్టలూ రోజూ పెట్టుకుంటే చెవి తమ్మెలు సాగుతాయి. సర్జీతోపాటు నాన్‌ సర్జికల్‌ పద్ధతితో సెట్ చేయొచ్చు. వదులుగా, సన్నగా సాగినప్పుడు కొన్ని ఫిల్లర్లని ఇంజెక్ట్‌ చేస్తారు. దీంతో రంధ్రం చిన్నగా మారుతుంది. అయితే ఇది సంవత్సరం వరకే పనిచేస్తుంది. బాగా సాగిపోయిన దానికి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే సర్జరీనే. ఈ పరిస్థితి రాకుండా మార్కెట్లో ఇయర్‌రింగ్‌ ప్యాచ్‌లు లభిస్తాయి. ఇంకా చెవిమీద భారం పడని రింగ్స్ దొరుకుతున్నాయి. ఇవి కొనుగోలు చేస్తే బెటర్. అకేషనల్​గా వాడుకుంటే మంచిది.

- సూరపనేని పద్మావతి, డెర్మటాలజిస్టు

TAGGED:

EAR HOLE REPAIR WITHOUT SURGERY
EAR HOLE CLOSING OINTMENT
EAR HOLE CLOSING TREATMENT
EAR HOLE CLOSING GUM
EAR RING HOLES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.