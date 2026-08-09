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వానాకాలంలో మీ లగ్జరీ 'ఫర్నిచర్' జాగ్రత్త! - ఈ టిప్స్​తో మంచి లుక్​ అండ్ 'సేఫ్'!

'ఫర్నిచర్' పాడవకుండా ఉండాలంటే - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

Furniture Monsoon Care Tips
Furniture Monsoon Care Tips (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 2:30 PM IST

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Furniture Monsoon Care Tips : 'ఫర్నిచర్' ఇంటి లుక్, అందాన్ని మార్చేస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎంతో ఖర్చు పెట్టి సోఫా సెట్, డైనింగ్ టేబుల్, డ్రెస్సింగ్ టేబుల్, దివాన్‌లు వంటివి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే, వీటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రపరుచుకుంటూ, నీట్​గా ఉంచుకోవాలి. లేదంటే దుమ్ము, ధూళితో జిడ్డు పట్టి నల్లగా మారుతుంటాయి. అందులోనూ వానాకాలం చెక్క ఫర్నిచర్ విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు.

ఎందుకంటే ఈ సీజన్​లో వాతావరణంలో తేమ స్థాయి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల చెక్క వస్తువులు, ఫర్నిచర్​పై బూజు, ఫంగస్ పేరుకుపోతుంది. దాంతో చెక్క ఫర్నిచర్ రంగు మసకబారడం లేదా చెదపురుగుల దాడితో దెబ్బతినడం జరుగుతుంటుంది. చెక్క పాడవడంతోపాటు చెడువాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే ఈ కాలంలో ఫర్నిచర్ పాడవకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్నారు. ఫలితంగా విలువైన ఫర్నిచర్​ను సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గోడలకు దూరంగా ఉంచాలి :

వర్షాకాలం వాతావరణంలో అధిక తేమ కారణంగా ఇంట్లోని సోఫాలు, అల్మారాలు వంటి గృహోపకరణాలు తడిసి బూజు పట్టడం, ఉబ్బిపోవడం మామూలే. ఈ కాలంలో ఇంటి గోడల మీద సూర్యరశ్మి తక్కువగా పడుతుంది. కాబట్టి, ఫర్నిచర్ గోడలకు దగ్గరగా ఉంటే, ఆ తేమ చెక్కలోనికి చేరి దాన్ని బలహీనం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వానలు పడగానే ఇంట్లో ఉండే డైనింగ్‌ టేబుల్, సోఫా, దివాన్‌ వంటి ఫర్నిచర్​ను గోడ నుంచి కనీసం ఆరేడు అంగుళాలు దూరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

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గాలి, వెలుతురు ఉండేలా :

చాలా మంది ఈ సీజన్​లో చినుకులు పడుతున్నాయని రోజంతా తలుపులూ కిటికీలూ పూర్తిగా క్లోజ్ చేసి ఉంచుతుంటారు. దాంతో ఇంట్లో గాలి ప్రసరణ ఆగిపోయి, తేమ పెరుగుతుందంటున్నారు. ఫలితంగా ఫంగస్‌ త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. కాబట్టి, వర్షం రాని రోజుల్లో కిటికీలు, తలుపులు ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి. అలా చేయడం వల్ల తగినంత గాలి, వెలుతురు ఇంట్లోకి వస్తాయి. తేమ తగ్గి ఫర్నిచర్ పాడవ్వకుండా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.​

కర్పూరం, నాఫ్తలీన్‌ గోళీలు :

అల్మరాను క్లోజ్ చేసి ఉంచితే, వర్షానికి గోడల నుంచి తేమ కబోర్డుల్లో చేరి లోపల ఉండే బట్టలతో పాటు చెక్క కూడా దుర్వాసన వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీన్ని తగ్గించడానికి వాటిలో నాఫ్తలీన్‌ లేదా కర్పూరం పెడితే మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇవి గాల్లో ఉండే తేమను పీల్చుకోవడమే కాకుండా చెడు వాసన, కీటకాలను దూరంగా ఉంచుతాయని సూచిస్తున్నారు.

బేకింగ్‌ సోడా, వెనిగర్‌ :

  • ఇవి కూడా వర్షాకాలం చెక్క ఫర్నిచర్ సంరక్షణకు చాలా బాగా సహాయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఫర్నిచర్ బూజు పట్టిన ప్లేస్​లో వెనిగర్ స్ప్రే చేసి అరగంట పాటు అలా వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత స్క్రబ్బర్‌తో రుద్ది గోరువెచ్చని నీటితో తుడిస్తే చెడువాసన, ఫంగస్‌ రెండూ మాయమవుతాయని చెబుతున్నారు.
  • మరో టిప్ ఏంటంటే, ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకుని అందులో రెండుచెంచాల బేకింగ్‌ సోడాని వేసి కలపాలి. తర్వాత దాన్ని స్ప్రే డబ్బాలోకి తీసుకుని ఫర్నిచర్ బూజు పట్టిన చోట స్ప్రే చేసి, గంట తర్వాత పొడి వస్త్రంతో తుడిచి ఆరనిస్తే సరిపోతుందంటున్నారు.
  • నిమ్మలో బ్లీచింగ్‌ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి ఫంగస్‌ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఇందుకోసం ముందుగా బూజు పట్టినచోట బట్టను వేడినీళ్లలో ముంచితీసి తుడవాలి. ఆపై నిమ్మరసం లేదా నిమ్మచెక్కతో రుద్దితే చాలు. ఇలా వర్షాకాలంలో చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండటమే కాకుండా ఫర్నిచర్‌ కూడా కొత్తగా మెరుస్తుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

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ఫర్నిచర్ సంరక్షణ జాగ్రత్తలు
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