Silver : 'వెండి ఆభరణాలు' త్వరగా నల్లగా మారుతున్నాయా? - ఈ సీక్రెట్ టిప్స్ తెలుసుకోవాల్సిందే!
Silver Jewellery Storage Tips : పెళ్లిళ్లలో సిల్వర్ జ్యుయలరీతో మెరిసిపోవాలా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే అంటున్న నిపుణులు!
Published : November 20, 2026 at 7:51 PM IST
Silver Jewellery : ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ స్టార్ట్ కావడంతో అంతా ఆభరణాల హడావుడి కనిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే గోల్డ్ లేనివారు సిల్వర్ జ్యుయలరీతోనే ట్రెండీగా, ఫ్యాషనబుల్గా రడీ అవుతుంటారు. కాళ్ల పట్టీల నుంచి చేతి బ్రాసెట్లు, ఉంగరాల వరకు వెండి నగలకు మంచి క్రేజ్ ఉంది. అయితే, వెండి తరహా లోహాలు గాల్లో ఉండే తేమ కారణంగా మెరుపు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే, మెరుపు తగ్గి, నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలను తిరిగి మెరిపించేందుకు రకరకాల టిప్స్ పాటిస్తుంటారు. అలాకాకుండా ముందుగానే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సిల్వర్ జ్యుయలరీ ఎప్పుడూ కొత్తవాటిలా మెరుస్తూ ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
- మనలో చాలా మంది వెండి ఆభరణాలు ధరించిన తర్వాతే మేకప్ వేసుకోవడం, రడీ అవ్వడం చేస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయొద్దని చెబుతున్నారు నిపుణులు. పూర్తిగా రడీ అయిన తర్వాతే, అంటే మేకప్, పెర్ఫ్యూమ్ స్ప్రే చేసుకోవడం వంటి పనులు కంప్లీట్ అయ్యాకే సిల్వర్ యాక్సెసరీస్ ధరించాలంటున్నారు. లేదంటే వీటిలోని కెమికల్స్ ఆ ఆభరణాల మెరుపును దెబ్బతీస్తాయని సూచిస్తున్నారు.
- వెండితో తయారు చేసిన నగలు లేదా వస్తువులను శుభ్రం చేయడానికి లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్న క్లీనర్లను ఉపయోగించకూడదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి ఆభరణాల సందుల్లో చేరి, జ్యుయలరీ త్వరగా పాడైపోయేలా చేస్తాయంటున్నారు. అందుకే, ఇంట్లో లభించే వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా వంటి న్యాచురల్ క్లీనర్స్తో వీటిని శుభ్రం చేయడం మంచిదంటున్నారు.
- అలాగే, పెట్టుకున్న ప్రతిసారీ వెండి జ్యుయలరీని శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. అందుకే తీసిన వెంటనే వాటిని కాటన్ లేదా మస్లిన్ క్లాత్తో శుభ్రంగా తుడవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా వాటిపై చేరిన దుమ్ము, ధూళి తొలగిపోతాయి. ఒకవేళ తేమ ఉన్నా ఆ క్లాత్ పీల్చేసుకుంటుందని చెబుతున్నారు.
- వెండి ఆభరణాలు మెరుపు తగ్గకుండా ఉండాలంటే, ఇంటి పనులు చేసేటప్పుడు, స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు, ఎండలోకి వెళ్లేటప్పుడు కూడా వీటిని ధరించకపోవడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- వర్షం వస్తున్నప్పుడు కూడా సిల్వర్ జ్యుయలరీ వేసుకోకపోవడమే బెటర్. ఒకవేళ అనుకోకుండా వెండి నగలు తడిసినా ఇంటికి చేరిన వెంటనే ముందుగా వాటిని పొడిగా ఆరబెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. అవసరమైతే వాటికి మరోసారి మెరుగు పెట్టించినా మంచిదే అంటున్నారు నిపుణులు.
ఇలా భద్రపరిస్తే మంచిది!
- సిల్వర్ జ్యుయలరీని భద్రపరిచే విషయంలోనూ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. అలాంటి వాటిల్లో కొన్నింటిని ఇప్పుడు చూద్దాం.
- వెండి ఆభరణాలు లేదా వస్తువులను గాలి తగలని, పొడి ప్రదేశంలో భద్రపరచాలి. అలాగే, ఇతర జ్యుయలరీతో కాకుండా వీటిని విడిగా భద్రపరచాలని చెబుతున్నారు.
- అలాగే, ఈ జ్యుయలరీ ఉంచే ప్రదేశం మరింత పొడిగా ఉండేందుకు ఆ ప్రాంతంలో ఒక చాక్పీస్ లేదా సిలికా జెల్ సాచెట్ని ఉంచవచ్చంటున్నారు. ఇవి గాలిలోని తేమను పీల్చుకోవడం ద్వారా ఆభరణాల మెరుపు తగ్గకుండా కాపాడతాయని చెబుతున్నారు.
- జిప్లాక్ సౌకర్యం ఉండే ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో వీటిని భద్రపరచడం ద్వారా వెండి ఆభరణాల మెరుపు ఎక్కువ రోజులు ఉండేలా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- సిల్వర్ జ్యుయలరీని భద్రపరిచే బ్యాగ్ లోపల రెండు వైపులా దూది, మెత్తని కాటన్ లేదా మస్లిన్ వస్త్రాన్ని ఉంచితే అవి వంగిపోకుండా, డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుకోవచ్చు సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.