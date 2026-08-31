మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నారా? - వికటిస్తే ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలంట!
-మందులు వికటించడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయట! - ఇలా జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి సహా ఇతర వివరాల గురించి సలహాలిస్తోన్న నిపుణులు!
Published : August 31, 2026 at 4:11 PM IST
How to Prevent Medicine Reactions: దగ్గు, జలుబు, జ్వరం సహా ఇతర అనారోగ్య సమస్యల నివారణ కోసం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడం కామన్. అయితే కొన్ని కొన్ని సార్లు మందులు అందరికీ పడవు. కొందరికీ సెట్ అయితే, మరికొందరికి వికటిస్తాయి. అయితే ఇలా జరగడానికి కారణాలు అనేకం అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలోనే ఎవరిలో రియాక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది వస్తే ఏం చేయాలి? ఎవర్ని సంప్రదించాలి? సహా మందులు వేటితో వేసుకోవాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
మందులు వికటిస్తే ఏం జరుగుతుంది: వైద్యులు మందులు రాసేటప్పుడు గతంలో ఏమైనా మెడిసిన్స్ వాడారా? అప్పుడు అన్ని పడ్డాయా? ఏమైనా ఇబ్బంది పెట్టాయా అని అడిగి రాస్తారు. పేషెంట్ ఏమైనా మందులు పడలేదంటే దాని వరకు టెస్ట్ డోస్ ఇచ్చి పరిశీలన అనంతరం రాస్తారని, మందులు పడకపోతే మన శరీరంలో తేడాలొస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. చర్మంపై దద్దుర్లు, దురదలు వస్తాయని, మచ్చలు ఏర్పడతాయంటున్నారు. ఆయాసం, ముఖం ఉబ్బడం, కాళ్లవాపులు ఉంటాయంటున్నారు. ఈ లక్షణాలు ఉంటే మందులు పడలేదని అర్ధమని, వెంటనే వాటిని ఆపేయాలంటున్నారు.
ఇక రియాక్షన్స్ రాగానే పేషెంట్ ముందుగా డాక్టర్ను సంప్రదించాలంటున్నారు. ఏ మందులు వాడారో ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకెళ్లి చూపించాలని వివరిస్తున్నారు. సాధారణంగా రోగులు తనకున్న జబ్బును బట్టి నివారణకు ఏ మందులు వేసుకోవాలి? అదీ ఎంత పరిమాణంలో వాడాలి? ఎన్ని రోజులు వాడాలో తెలియజేస్తారని, వారు సూచించిన, సిఫారసు చేసిన ప్రకారమే వేసుకోవాలంటున్నారు. యాంటీ బయాటిక్స్, పెయిన్ కిల్లర్స్న అతిగా వాడితే కిడ్నీ, కాలేయం దెబ్బతింటాయని చెబుతున్నారు.
మందులు వేటితో వేసుకోవాలి: కొందరు మెడిసిన్ను జ్యూస్, పాలు, కాఫీ, మజ్జిగతో వేసుకుంటారు. అయితే ఇది సరైన పద్ధతి కాదని, మంచి నీళ్లతోనే వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ద్రాక్ష, బత్తాయి, యాపిల్ జ్యూస్లతో ఔషధాలు తీసుకుంటే రక్తపోటులో హెచ్చు, తగ్గులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందంటున్నారు. కడుపులో నొప్పి రావడం, వాంతులు కావడం, చెమట పట్టడం, తలనొప్పి, హృదయ స్పందన పెరగడం వంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
రియాక్షన్స్ ఎవరికి ఎక్కువ వస్తాయి:
- రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉన్నవారిలో మందుల వల్ల దుష్ప్రభావాలు ఎక్కువ ఉంటాయని చెబుతున్నారు.
- మద్యం, పొగతాగే అలవాటు ఉన్నవారిలో కొన్ని రకాల మందుల ప్రభావం తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉండదంటున్నారు.
- క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్థులు, సొరియాసిస్, కీళ్లవాతం సమస్యలతో బాధపడేవారూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు.
- రక్తహీనతతో బాధపడే గర్భిణులు, బాలింతలు, తక్కువ బరువు కలిగిన పిల్లల్లోనూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయంటున్నారు.
- హెచ్ఐవి, క్షయ వాధిగ్రస్థులకు కొన్నిమందులు చాలా ప్రమాదకరం అని చెబుతున్నారు.
- కొందరు రోగులకు రక్తం ఎక్కిస్తుంటే జ్వరం వస్తుందని, వాంతులవుతాయని, పొట్టనొప్పి వస్తుందంటున్నారు. వీటిని హీమో విజిలెన్స్ అంటారట.
- బీసీజీ, పోలియో తదితర వ్యాక్సిన్లు వేసుకునే పిల్లలకు రియాక్షన్స్ వస్తాయంటున్నారు. వాటిని యాడవర్స్ ఎన్ఫాలోయింగ్ ఇమ్యూనైజేషన్ (ఏఈఎఫ్ఎస్ఐ) అంటారంటున్నారు.
ఫిర్యాదు ఎలా:
- మందులు వికటిస్తే ఎటువంటి టెన్షన్ పడకుండా కంప్లైంట్ ఇవ్వొచ్చని చెబుతున్నారు.
- రియాక్షన్స్ ఎవరికైతే వచ్చాయో ఆ పేషెంట్ మొదలుకుని వారికి చికిత్సలు అందించిన వైద్యులు, నర్సులు, ఫార్మసిస్టులు, వైద్య విద్యార్థులు వీరిలో ఎవరైనా యాంటీ డ్రగ్ రియాక్షన్ విభాగానికి వచ్చి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
- రోగి వాడిన మందులు, అతనికి ఆ సమయంలో బయటపడిన లక్షణాలు సమగ్ర వివరాలను ఆ విభాగ సిబ్బంది నిర్దేశిత నమూనాలో రాసుకుని దిల్లీలోని ప్రధాన కేంద్రానికి పంపుతారంటున్నారు.
- ప్రభుత్వ బోధనాసుపత్రుల్లో ఔషధ దుష్ప్రభావాల పర్యవేక్షణ కార్యాలయం ఉంటుందని,ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఈ విభాగానికి వచ్చి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని చెబుతున్నారు.
ఎడాపెడా వాడినా ఇబ్బందే:
- ఏమందు అయినా సరే వైద్యులు ఎన్ని రోజులు వాడాలని చెబుతారో ఆమేరకే వాడి ఆపేయాలంటున్నారు. ఎడాపెడా వాడకూడదని, అతిగా వాడితే కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు.
- మల్టీ విటమిన్స్, సప్లిమెంట్స్, సిరప్స్ రోగి అడిగితే ఇవ్వచ్చు... కానీ యాంటీ బయాటి క్స్కు కచ్చితంగా వైద్యుల ప్రిస్క్రిప్షన్ అవసరం అంటున్నారు. అది కూడా వైద్యులు ఎన్ని రోజులకు రాస్తే అన్ని రోజులకే ఇవ్వాలంటున్నారు.
నివారణ ఇలా: రియాక్షన్స్ నివారణకు మందులిచ్చి తొలుత నియంత్రణలోకి తీసుకొస్తారని, ఆ తర్వాతే వేరే మందులు రాసి వాడిస్తారంటున్నారు. వాడిన మందు వల్లే రియాక్షన్ వస్తే ఏ కంపెనీ తయారుచేసిందో తెలుసుకుని, ఆ బ్యాచ్ నంబరు కలిగిన మందులను మార్కెట్లోకి రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటారని వివరిస్తున్నారు.
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