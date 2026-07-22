మీ ఇంట్లో "చెద పురుగుల సమస్య" ఉందా? - ఈ జాగ్రత్తలతో నివారణ సులువు!
వర్షాకాలం వేళ చెద పురుగుల సమస్య ఎక్కువ! - ఇలా చేస్తే ఇంట్లోకి రాకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 11:07 AM IST
How to Prevent Chedalu at Home : వర్షాకాలం గాలిలోని అధిక తేమ కారణంగా చాలా మంది ఇళ్లల్లో "చెద పురుగుల సమస్య" ఎక్కువగా ఉంటుంది. చెద పురుగులు చూడడానికి చిన్నగానే కనిపిస్తాయి. కానీ, ఇంట్లోకి చేరితే తర్వాత జరిగే నష్టం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇల్లు , భవనం అని చూడకుండా దేన్నైనా గుల్ల చేస్తుంది చెదలు. ఇక కలప ఆధారిత వస్తువులు అంటే తలుపులు, కిటికీలు, దర్వాజాలు, ఫర్నీచర్ వంటి వాటినైతే పూర్తిగా దెబ్బతీస్తాయి.
అదే కాస్త ఏమరుపాటుగాఉంటే, ఇళ్లలోని విలువైన దస్తావేజులతో పాటు నగదును సైతం నమిలేస్తాయి. దీని నివారణ ఖర్చూ ఎక్కువగానే ఉంటుంది. చెద పురుగుల్లో 2,750రకాల జాతులున్నాయి. వీటిలో వుడ్ టెర్మైట్ రకం చెదలు ఎర్ర నేలల్లో సాగు చేసే పంటల మొదళ్లను తినేసి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుంటాయి. మరి, వర్షకాలం వేళ ఈ చెదపురుగులు ఇంట్లోకి చేరకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దుర్గాప్రసాద్ వివరిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వివిధ రకాలు, వేర్వేరు విధులు :
- చెద పురుగుల్లో రాజు, రాణి, పునరుత్పత్తి జీవులు, కార్మికులు, సైనికులు ఉంటాయి. వీటిల్లో రాణి పురుగు 25 నుంచి 50 సంవత్సరాలు జీవిస్తుంది. 10 సంవత్సరాలు పాటు గుడ్లు పెడుతుంది.
- ఇది చనిపోతే రెక్కలు లేని లేదా చిన్న రెక్కలు ఉండే అనుబంధ పునరుత్పత్తి పురుగులు దాని బాధ్యత తీసుకుంటాయి.
- ఇక కార్మికులు, సైనికులు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఐదేళ్లు జీవిస్తాయి. ఇవి వంధ్య జీవులు.
- రాణి పురుగు 4.3 అంగుళాలు, రాజు 1 నుంచి 2 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. పుట్టలోని రాణి పురుగును చంపితేనే ఆ కాలనీ మొత్తం అంతరిస్తుందని గుంటూరు, అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దుర్గాప్రసాద్ చెబుతున్నారు.
- ఒక్కో రాణి పురుగు రోజుకు 36 వేల గుడ్లు పెడుతుందట. అంటే ఏడాదికి 10 మిలియన్లకు పైగా పెడుతుందన్నమాట.
- చెద పురుగుల్లో అత్యధిక సంఖ్య కార్మికులదే. ఆహారం సేకరించడం, గూడు నిర్మించడం వీటి విధి. చెద కలిగించే నష్టానికి కూడా ఇవే కారణమని చెబుతున్నారు.
- చెద పురుగులకు అతిపెద్ద శత్రువు చీమలు. వీటి నుంచి కాపాడటమే సైనిక పురుగుల బాధ్యత. ఇవి కొన్ని సెంటీమీటర్ల వరకు విషపూరిత, జిగట ద్రవాన్ని చిమ్ముతాయి.
- రాజు, రాణి, పునరుత్పత్తి చేసే వాటికి బలహీనమైన కళ్లు ఉంటాయి. కార్మికులు, సైనికులు పూర్తిగా గుడ్డివి ఉంటాయి.
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ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటే?
- చెదపురుగులు ఇంట్లోకి చేరకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ దుర్గాప్రసాద్.
- ముఖ్యంగా ఇంటి లోపల, చుట్టపక్కల అట్టపెట్టెలు, వంట చెరకు, పాత వస్తువులు నిల్వ చేయకుండా చూసుకోవాలి.
- అలాగే, అల్మరాల్లో కింద పాత కాగితాలు, పేపర్లు పరచకూడదు.
- చెట్లు, మొక్కలు ఇంటికి దగ్గరగా లేకుండా, ఉంటే తాకకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలి.
- డ్రైనేజీ, పైపుల నిర్వహణ సరిగా ఉండాలి. లీకేజీలు ఉంటే వెంటనే సరిచేసుకోవాలి.
- గోడలు, కలప వస్తువులకు మధ్య గాలి ప్రసరించేలా చూసుకోవాలి.
- ఇళ్లను నిర్మించేటప్పుడు ద్రవరూప చెద పురుగుల ఎరలు, టెర్మిటిసైడ్స్ కలిపిన నిర్మాణ సామగ్రి యూజ్ చేయొచ్చు.
- చెద పురుగుల నియంత్రణకు సరైన రసాయనాలు ఉపయోగించకపోతే, తాగునీటి వనరులు కలుషితమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
ఆవాసాన్ని ధ్వంసం చేయాలి :
"చెదలు ఎక్కువగా చెట్ల పొదల్లో పుట్టలు పెడతాయి. వీటిని ధ్వంసం చేస్తే చుట్టుపక్కలకు విస్తరించకుండా నివారించవచ్చు. పొలాల్లో చెదల నిర్మూలనకు క్లోరోఫైరిఫాస్ 50 ఈసీ పిచికారీ చేయొచ్చు. ఇది ఎక్కువ వాసన వస్తుంది. ఇంటి లోపల అయితే ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 350 ఎస్సీ, ఫిప్రోనిల్ వంటివి వాడొచ్చు" - దుర్గాప్రసాద్, అసోసియేట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, గుంటూరు.
సెల్యులోజ్ కోసమే ఇదంతా!
చెదల ప్రధాన ఆహారం వచ్చేసి సెల్యులోజ్. ఇది మొక్కల కణాల్లో ఉండే సేంద్రియ సమ్మేళనం. ఇవి ఎండిపోయిన, కుళ్లిపోతున్న కలపను నేరుగా తింటాయి. ముఖ్యంగా సెల్యులోజ్ ఆధారితమైన అట్టపెట్టెలు, పేపర్లు, పుస్తకాలు, ఫర్నీచర్ను చెద పురుగులు ఎక్కువగా ఆశిస్తుంటాయి. కార్మిక చెద పురుగులు వీటిని సేకరించి, మొత్తం కాలనీకి అందిస్తాయి. వీటికి తేమ అందుబాటులో ఉండాలి. ఇవి పొడి వాతావరణంలో ఎక్కువ కాలం జీవించలేవని గుర్తుంచుకోవాలి.
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