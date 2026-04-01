ఎప్పుడైనా "మ్యాంగో పానీపూరీ" తిన్నారా? - ఒక్కసారి తింటే వావ్ సూపర్ అంటారంతే!
- నార్మల్ పానీపూరీని మించిన టేస్ట్ - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : April 1, 2026 at 1:23 PM IST
Mango Pani Puri Recipe in Telugu : సాయంత్రమైందంటే చాలు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడే స్ట్రీట్ ఫుడ్స్లో ఒకటి "పానీపూరీ". ముఖ్యంగా యువతుల్లో అయితే దీనికి సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది. ఈవెనింగ్ అయితే చాలు బయట చాట్ బండ్ల దగ్గర ఎక్కడ చూసినా పెద్ద సంఖ్యలో పానీపూరీ తింటూ కనిపిస్తారు. దానికి ఉండే పాపులారిటీ అలాంటిది మరి. అయితే, రెగ్యులర్గా తినే పానీపూరీ కాకుండా ఎప్పుడైనా "మ్యాంగో పానీపూరీ" టేస్ట్ చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఈ సీజన్లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే. ఇది నార్మల్ పానీపూరీ కంటే భలే రుచికరంగా ఉంటుంది. నయా టేస్ట్తో నోరూరించే దీన్ని ఇంటిల్లిపాదీ భలే ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే, ఈ రెసిపీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు చాలా తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ మ్యాంగో పానీపూరీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - రెండు కప్పులు
- మైదా - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- పండిన మామిడిపండ్లు - నాలుగైదు(చిన్న సైజ్వి)
- పాలు - అరకప్పు(తగినన్ని)
- చక్కెర - కొద్దిగా
- దానిమ్మ గింజలు - కొన్ని
మిగిలిన చపాతీలను ఏం చేస్తున్నారు? - ఇలా "పిజ్జా" చేసుకోండి - సూపర్ టేస్ట్!
తయారీ విధానం :
- ఈ మ్యాంగో పానీపూరీ కోసం ముందుగా పూరీలను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని వేడి చేయాలి. వాటర్ గోరువెచ్చగా హీట్ అయితే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో బొంబాయి రవ్వ(ఉప్మా రవ్వ), మైదాపిండి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, వంటసోడా వేసుకుని ఒకసారి అవన్నీ చక్కగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆ మిశ్రమంలో గోరువెచ్చని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి.
- రవ్వ మిశ్రమాన్ని సాఫ్ట్గా కలిపిన తర్వాత దానిపై తడి క్లాత్ ఉంచి పది నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన మ్యాంగో రసాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ముందుగా ఒక బౌల్లో పండిన మామిడపండ్లను తీసుకుని గుజ్జును పిండి తీసుకోవాలి.
- ఇక్కడ మ్యాంగో రసం కోసం రసం మామిడిపండ్లు లేనట్లయితే పండిన బంగినపల్లి మామిడిపండ్లను అయినా తీసుకోవచ్చు.
- తర్వాత ఆ మామిడిపండ్ల గుజ్జును మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. ఆపై అందులోనే తగినన్ని పాలు, కొద్దిగా చక్కెర వేసుకుని రసంలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మ్యాంగో రసాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న పిండిని మరోసారి బాగా కలపాలి. తర్వాత అందులో నుంచి కొద్దిగా పిండిని తీసుకుని ఉండలా చేసుకుని చపాతీ పీటపై పొడి పిండిని చల్లుకుని పూరీలా వెడల్పుగా వత్తుకోవాలి. అలాగని మరీ పల్చగా, మరీ మందంగా వత్తుకోవద్దు.
- పిండి ఉండను పూరీలా చేసుకున్నాక రౌండ్గా ఉండే కట్టర్ లేదా చిన్న గిన్నె తీసుకుని పానీపూరీ సైజ్లో చిన్నచిన్న పూరీల్లా కట్ చేసుకుని ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. వాటిపై తడిగుడ్డను కప్పి ఉంచి మిగతా పిండిని అలాగే చేసి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె హీట్ అయ్యాక అందులో వేయించడానికి తగినన్ని పూరీలను వేసుకుని రెండు వైపులా తిప్పుతూ ఎర్రగా వేయించాలి.
- రెండు వైపులా మంచిగా వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ వేయించి తీసుకోవాలి.
- పిండి మొత్తాన్ని పూరీల్లా చేసుకున్నాక ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ మధ్యలో హోల్ చేసి అందులో ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మ్యాంగో రసాన్ని నింపాలి.
- ఇక చివరగా పైన కొన్ని దానిమ్మ గింజలు వేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, నోరూరించే సూపర్ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మ్యాంగో పానీపూరీ" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే ఈ సీజన్లో మీరూ ఇంట్లోనే పిల్లలకు ఇలా మ్యాంగో పానీపూరీ చేసి ఇవ్వండి. కమ్మగా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
రాగిపిండితో కరకరలాడే "అప్పడాలు" - రెండు పదార్థాలతోనే రెడీ! - 6 నెలలు నిల్వ!
మండుటెండల్లో మంచి ఎనర్జీనిచ్చే "సత్తు జావ" - పిల్లలూ భలే ఇష్టంగా తాగుతారు!