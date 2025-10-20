ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "రాజ్మా చావల్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

జీరా రైస్ విత్ రాజ్మా కర్రీ - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Rajma Chawal
Rajma Chawal (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajma Chawal Prepare : ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. రోజూ చేసే వాటిలా కాకుండా ఓసారి ఇలా రాజ్మా చావల్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇంట్లోనే దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు. మరి టేస్టీటేస్టీ రాజ్మా చావల్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రుచికరమైన " చింతపండు చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి​ తృప్తిగా తింటారు!

Rajma Chawal
రాజ్మా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాజ్మా - 250 గ్రాములు (పావు కిలో)
  • యాలకులు - 2
  • లవంగాలు - 7
  • దాల్చినచెక్క - 3
  • బిర్యానీ ఆకులు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 1 కప్పు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి పేస్టు - 1 స్పూన్
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు - 1 స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - ఒక స్పూన్
  • గరం మసాలా - అర స్పూన్
  • కసూరిమెంతి - చిటికెడు
  • మిరియాల పొడి - కొంచెం
  • గరం మసాలా - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • టమోటాలు - 4
Rajma Chawal
పసుపు, కారం, ఆవాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ చేయడం కోసం గిన్నెలో పావు కిలో రాజ్మాను తీసుకొని శుభ్రంగా రెండు సార్లు కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి రాత్రంతా లేదా ఆరు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • అదేవిధంగా ఉల్లిపాయ, టమోటాలను కట్​ చేసి పెట్టుకోవాలి. అనంతరం వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి గ్రైండ్ చేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఆరు గంటల తర్వాత రాజ్మాలో నీళ్లను తీసేసి కుక్కర్​లో వేసుకోవాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు, రెండు యాలకులు, మూడు లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క యాడ్ చేయాలి. అలాగే రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, కొంచెం నూనె పోసి మూతపెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​పై కుక్కర్​ పెట్టి నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచాలి.
Rajma Chawal
మసాలా దినుసులు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. అలాగే ఒక కప్పు నూనె వేసుకోవాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు దాల్చినచెక్క వేయాలి. అలాగే నాలుగు లవంగాలు, రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసి ఫ్రైచేయాలి.
  • అనంతరం ఇందులో ఉల్లిపాయ పేస్టును వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆనియన్స్ వేగాక ఒక స్పూన్ పచ్చిమిర్చి పేస్టు, ఒక స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అర స్పూన్ పసుపు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మిక్స్ చేయాలి.
  • అదేవిధంగా టమోటా పేస్టు వేసి మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Rajma Chawal
అల్లంవెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయలు, ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు స్పూన్ల కారం, ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అర స్పూన్ గరం మసాలా వేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో 15 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక కొద్దిగా వేడినీళ్లు పోస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉడికించిన రాజ్మాను నీళ్లతో సహా వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరో 30 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరన చిటికెడు కసూరిమెంతి, కొంచెం మిరియాల పొడి, కొద్దిగా గరం మసాలా, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు, ఒక ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ కారం యాడ్ చేసి బాగా కలపాలి.
  • ఈ తాలింపును రాజ్మాలో వేసి కలపాలి. ఇక అంతే ఘుమఘుమలాడే రాజ్మా కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!

జీరా రైస్ తయారీ విధానం :

Rajma Chawal
బాస్మతీ బియ్యం (Getty Images)
  • ఇందులోకి జీరా రైస్ చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు బాస్మతీ బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి. అన్నం పొడిపొడిగా ఉండేలా చూసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో చిన్నకప్పు నెయ్యి పోయాలి. నెయ్యి వేడైన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు, రెండు యాలకులు, రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ముందుగా వండి పెట్టుకున్న బాస్మతీ అన్నాన్ని వేసి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పైన కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి.
  • ఇక అంతే జీరా రైస్​ తయారైనట్లే!
  • ఈ జీరా రైస్​ను రాజ్మా కర్రీతో కలపారంటే రాజ్మా చావల్​ రెడీ అయినట్లే!

దీపావళికి స్ట్రాబెర్రీలతో నోరూరించే "బాసుంది" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్ అవుతారు!

ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

TAGGED:

RAJMA CHAWAL RECIPE IN TELUGU
రాజ్మా చావల్ తయారీ విధానం
RAJMA CHAWAL MASALA CURRY
RAJMA CHAWAL PREPARE
RAJMA CHAWAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ప్రపంచంలోనే తొలి 'రామాయణ మైనపు మ్యూజియం'- విశేషాలు ఏంటి? ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో తెలుసా?

32,000 అడుగుల ఎత్తు నుంచి ఫ్రీ-ఫాల్ జంప్ సక్సెస్​- DRDOపై రాజ్​నాథ్ ప్రశంసలు

దీపావళికి కాలిన గాయాలైతే ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి- వైద్యులు ఏం చెబుతున్నారంటే!

కాస్త ఆలస్యం అయినా సరే - అన్నీ తెలుసుకున్నాకే పెళ్లికి 'ఓకే' చెప్పాలట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.