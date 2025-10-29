ETV Bharat / offbeat

"పులిబొంగరాలు విత్ ఎర్రకారం" - చల్లని వాతావరణానికి అద్దిరిపోయే వేడివేడి స్నాక్!

ఇంట్లోనే సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ - పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Pulibongaralu Recipe
Pulibongaralu Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
Puli Bongaralu Making Process : బయట వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడివేడిగా ఏవైనా స్నాక్స్​ తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల స్నాక్స్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి ఇంట్లో నెల్లూరు స్పెషల్ పులిబొంగరాలు చేశారంటే సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇందులోకి ఎర్రకారం చట్నీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే. మరి వీటిని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Pulibongaralu
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మినపప్పు - 1 కప్పు
  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు తరుగు - 2 టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - డీప్​ ఫ్రైకి సరిపడా
Pulibongaralu
బియ్యం (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు మినపప్పు, రెండు కప్పుల బియ్యం వేయాలి. అలాగే పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి బాగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిడా నీళ్లు పోసి రెండు గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • రెండు గంటల తర్వాత మిక్సీజార్​లో నానబెట్టిన పప్పుబియ్యం మిశ్రమం, కప్పు నీరు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి రాత్రంతా పులియబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం పులియబెట్టిన పిండిలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కరివేపాకు తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత చేతికి కొద్దిగా తడి అంటించి పిండిని కొద్దికొద్దిగా బాల్స్​లాగా వేసుకోవాలి.
  • అనంతరం పులిబొంగరాలు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే వేడివేడి నెల్లూరు స్పెషల్ పులిబొంగరాలు రెడీ అయినట్లే!
Pulibongaralu
కరివేపాకు (Getty Images)

ఎర్రకారం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 12
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - పావు టేబుల్ స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
Pulibongaralu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలను కట్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకో గిన్నెలో 12 ఎండుమిర్చి, సరిపడా నీళ్లు పోసి అర గంట పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు. నానబెట్టుకున్న 12 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా చింతపండు, పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Pulibongaralu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మరోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్​పై పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా మినపప్పు, చిటికెడు ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఎర్రకారంలో వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Pulibongaralu
కారం (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే ఎర్రకారం తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి పులి బొంగరాల్లో ఎర్రకారం వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే.

