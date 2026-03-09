ETV Bharat / offbeat

టేస్టీటేస్టీ "మల్టీ దాల్ దోసెలు" - ఒక్కసారి తింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

రోజూ అవే దోసెలు ఏం తింటారు - ఓసారి ఇలా చేశారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఇష్టంగా తింటారు!

Multi Dal Dosa
Multi Dal Dosa (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Multi Dal Dosa in Telugu : మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో దోసె ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఇండ్లలో వారానికి రెండు, మూడు సార్లైనా వీటిని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ రవ్వ దోసె, ఆనియన్ దోసె, మసాలా దోసె వంటివి ఎక్కువగా తయారు చేస్తారు. ఇవే కాకుండా ఇంకాస్త టేస్టీగా తినాలనిపిస్తే అప్పుడప్పుడు ఎగ్ దోసె చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ ఇవే తింటే ఏం బాగుంటుంది? అందుకే మీకోసం ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం.

అవే మల్టీ దాల్​ దోసెలు. ఇక రుచి విషయానికి వస్తే రెగ్యులర్​గా చేసుకొనే వాటికి ఏ మాత్రం తీసిపోవు. చాలా సూపర్​గా ఉంటాయి. అందుకే తప్పకుండా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ స్టెప్స్​ పాటిస్తూ ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ప్రిపేర్ చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

Multi Dal Dosa
పెసర్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసర్లు - అర కప్పు
  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • మినపప్పు - పావు కప్పు
  • ఎర్రపప్పు - పావు కప్పు
  • రాగులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • సగ్గుబియ్యం - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • ఆయిల్ - తగినంత
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి ముక్కలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • అల్లం ముక్కలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
Multi Dal Dosa
మినపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో అర కప్పు పెసర్లు, పావు కప్పు శనగపప్పు, పావు కప్పు మినపప్పు వేయాలి. అలాగే పావు కప్పు ఎర్రపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల రాగులు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సగ్గుబియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం నానబెట్టిన పప్పుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు పోసి దోసె పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా కలిపి పక్కనుంచాలి.
Multi Dal Dosa
శనగపప్పు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​ పెట్టాలి. పాన్​ హీట్ అయ్యాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి పిండిని గరిటెతో తీసుకొని దోసె మాదిరిగా పోయాలి. ఆపైన ఆయిల్​, కొద్దిగా ఉల్లి,పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొంచెం అల్లం, జీలకర్ర వేసి కాల్చుకోవాలి.
  • దోసె చక్కగా కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లో వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
Multi Dal Dosa
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మల్టీ దాల్ దోసెలు మీ ముందుంటాయి!
  • మిగిలిన పిండిని కూడా ఇలానే దోసెలుగా పోసి మీకు నచ్చిన చట్నీతో తింటూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు!
Multi Dal Dosa
జీలకర్ర (Getty Images)
  • మీరు ఈ దోసెలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే పప్పులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

