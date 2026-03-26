నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "మామిడికాయ పప్పు" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

ఈ పద్ధతిలో మామిడికాయ పప్పు ట్రై చేయండి - పుల్లపుల్లగా, పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్​తో అదుర్స్​ అనిపిస్తుంది!

Published : March 26, 2026 at 7:48 PM IST

Mamidikaya Pappu Recipe in Telugu : మామిడికాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఇందులో ఎక్కువగా పప్పు ప్రిపేర్ చేస్తారు. కానీ కొంతమందికి దీనిని ఎంత బాగా చేసినా అంత రుచికరంగా రాదు. అలాంటి వారు ఎప్పటిలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేశారంటే వండుతుంటేనే నోరూరిపోతుంది. పుల్లపుల్లగా, పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్​తో అద్దిరిపోతుంది. వేడివేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసి తింటే కలిగే ఆ అనుభూతిని మాటల్లో చెప్పలేం! అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఈ కర్రీ టేస్ట్. మరి లేట్ చేయకుండా మామిడికాయ పప్పు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మామిడికాయలు - 2
  • కందిపప్పు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 20
  • ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటాలు - 4
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మెంతులు - 2 చిటికెడ్లు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 8
  • మినపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
  • కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం రెండు మామిడికాయలను పొట్టు తీసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలు, నాలుగు టమోటాలు, 20 పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా కుక్కర్​లో కప్పు కందిపప్పు వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత ఐదు కప్పుల నీళ్లు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న మామిడి, టమోటా, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక టీ స్పూన్​ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్​ను స్టవ్​పై పెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించాలి. 5 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత పప్పుగుత్తితో మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టీ స్పూన్ల మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి.
  • ఇవి వేగాక ఎనిమిది ఎండుమిర్చి, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్​ వేగిన తర్వాత రుబ్బి పెట్టుకున్న పప్పు మిశ్రమం, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • మూడు నిమిషాల తర్వాత చివరలో కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఘుముఘుమలాడే మామిడికాయ పప్పు మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ పప్పును వేడివేడి అన్నంలో వేసి తింటే సూపర్ అనాల్సిందే.

