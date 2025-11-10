ETV Bharat / offbeat

టమాటాలతో నోరూరించే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" - వెరైటీగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది!

ఉసిరికాయలతో ఎన్నడూ చేయని సరికొత్త 'పచ్చడి' - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Usirikaya Tomato Pachadi
Usirikaya Tomato Pachadi (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 12:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Usirikaya Tomato Pachadi Recipe : చలికాలం విరివిగా లభించే వాటిల్లో ఉసిరికాయలు ఒకటి. దాంతో మెజార్టీ పీపుల్ వీటితో పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఉసిరికాయ పచ్చడి. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందుకే, మీకోసం ఎప్పుడు చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా సరికొత్త రుచిలో ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "ఉసిరికాయ టమాటా పచ్చడి".

టమాటా కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది కాస్త పుల్లగా, కాస్త కారంగా ఉండి ఆహార ప్రియుల చేత ఆహా అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్దతిలో చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు! ఈ పచ్చడి పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, టమాటా కాంబోలో నోరూరించే ఈ ఉసిరికాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Usirikaya Tomato Pachadi
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు - ఉసిరికాయలు
  • మూడు - టమాటాలు
  • పదిహేను - పచ్చిమిర్చి(తగినన్ని)
  • మూడు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె
  • పావు చెంచా - మెంతులు
  • రెండు చెంచాలు - ధనియాలు
  • ఒక చెంచా - జీలకర్ర
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నువ్వులు
  • ఒక చెంచా - ఆవాలు
  • అరచెంచా - పసుపు
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • రెండు - ఎండుమిర్చి
  • రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
  • మూడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
  • ఒక చెంచా - తాలింపు దినుసులు

పచ్చికారంతో ఉసిరికాయ "నిల్వ పచ్చడి" - రుచి అద్భుతం, ఏడాది నిల్వ కూడా!

Usirikaya Tomato Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి చెంచా నూనె వేసుకోవాలి. అది లైట్​గా వేడయ్యాక మెంతులు, ధనియాలు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద వేయించాలి.
Usirikaya Tomato Pachadi
నువ్వులు (Getty Images)
  • అవి వేగాక తెల్ల నువ్వులు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని అన్నింటినీ ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • అనంతరం అదే కడాయిలో చెంచా నూనె వేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఉసిరికాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా, ఉసిరికాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
Usirikaya Tomato Pachadi
ధనియాలు (Getty Images)
  • అవి కాస్త వేడి చల్లారాక ఆ ముక్కల్ని కూడా మిక్సీ జార్​లో ఉన్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
Usirikaya Tomato Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు, పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు), కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలూ వేసుకుని తాలింపు మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నోరూరించే పుల్లపుల్లని "ఉసిరికాయ టమాటా పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అయిపోతుంది!

మిగిలిన ఇడ్లీలతో మనసు దోచే "గులాబ్ ​జామ్" - ఫ్యామిలీ మెంబర్స్​ను సర్​ఫ్రైజ్​ చేయండి!

ఉసిరి కాయలతో అద్దిరిపోయే స్వీట్! - "గటాగట్"ను ఫటాఫట్​గా చేసేయండిలా!

TAGGED:

AMLA PICKLE PREPARATION
USIRIKAYA PACHADI
USIRIKAYA PACHADI WITH TOMATOES
ఉసిరికాయ పచ్చడి తయారీ విధానం
USIRIKAYA TOMATO PACHADI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.