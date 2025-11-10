టమాటాలతో నోరూరించే "ఉసిరికాయ పచ్చడి" - వెరైటీగా, భలే రుచికరంగా ఉంటుంది!
ఉసిరికాయలతో ఎన్నడూ చేయని సరికొత్త 'పచ్చడి' - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : November 10, 2025 at 12:08 PM IST
Usirikaya Tomato Pachadi Recipe : చలికాలం విరివిగా లభించే వాటిల్లో ఉసిరికాయలు ఒకటి. దాంతో మెజార్టీ పీపుల్ వీటితో పచ్చడి నుంచి పప్పు వరకు రకరకాల రెసిపీలు ట్రై చేస్తుంటారు. అందులో అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఉసిరికాయ పచ్చడి. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందుకే, మీకోసం ఎప్పుడు చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా సరికొత్త రుచిలో ఒక స్పెషల్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "ఉసిరికాయ టమాటా పచ్చడి".
టమాటా కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది కాస్త పుల్లగా, కాస్త కారంగా ఉండి ఆహార ప్రియుల చేత ఆహా అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ ఇదే పద్దతిలో చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాగే, ఈ రెసిపీ కోసం ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు! ఈ పచ్చడి పిల్లలకు కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, టమాటా కాంబోలో నోరూరించే ఈ ఉసిరికాయ పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు - ఉసిరికాయలు
- మూడు - టమాటాలు
- పదిహేను - పచ్చిమిర్చి(తగినన్ని)
- మూడు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- పావు చెంచా - మెంతులు
- రెండు చెంచాలు - ధనియాలు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నువ్వులు
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- అరచెంచా - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- రెండు - ఎండుమిర్చి
- రెండు రెమ్మలు - కరివేపాకు
- మూడు - వెల్లుల్లి రెబ్బలు
- ఒక చెంచా - తాలింపు దినుసులు
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా కడిగి గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి చెంచా నూనె వేసుకోవాలి. అది లైట్గా వేడయ్యాక మెంతులు, ధనియాలు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి సన్నని సెగ మీద వేయించాలి.
- అవి వేగాక తెల్ల నువ్వులు, పచ్చిమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని అన్నింటినీ ఐదు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి మంచిగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- అనంతరం అదే కడాయిలో చెంచా నూనె వేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, ఉసిరికాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- టమాటా, ఉసిరికాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- అవి కాస్త వేడి చల్లారాక ఆ ముక్కల్ని కూడా మిక్సీ జార్లో ఉన్న పచ్చిమిర్చి మిశ్రమంలో వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు పచ్చడిలోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి మిగిలిన నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు, పోపు దినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు), కరివేపాకు, వెల్లుల్లి రెబ్బలూ వేసుకుని తాలింపు మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- పోపు చక్కగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దాన్ని ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, నోరూరించే పుల్లపుల్లని "ఉసిరికాయ టమాటా పచ్చడి" అప్పటికప్పుడు రెడీ అయిపోతుంది!
