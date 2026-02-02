ETV Bharat / offbeat

సరికొత్త రుచితో "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరతో సింపుల్​గా చేసుకునే పచ్చడి - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్​ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!

Kothimeera Ullipaya Chutney
Kothimeera Ullipaya Chutney (ETV Abhiruchi)
Kothimeera Ullipaya Chutney Recipe : ఇండ్లలో సాధారణంగా భోజనం, టిఫిన్స్​లోకి వివిధ రకాల పచ్చళ్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ చట్నీలు కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఇవాళ ఓ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ. తక్కువ పదార్థాలతో దీనిని ఇన్​స్టంట్​గా చేసుకోవచ్చు. తాలింపు లేకుండానే వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి కూడా కమ్మగా తినేయొచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. మరి నోరూరించే ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Kothimeera Ullipaya Chutney
కొత్తిమీర (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - 4 స్పూన్లు
  • అల్లం ముక్కలు - ఒక స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 6
Kothimeera Ullipaya Chutney
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
  • అదేవిధంగా చిన్న గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
Kothimeera Ullipaya Chutney
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నాలుగు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక స్పూన్ అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇవి వేగాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి రంగు మారేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
Kothimeera Ullipaya Chutney
మినపప్పు (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్​లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న కప్పు చింతపండు గుజ్జు యాడ్ చేసి మరి మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
Kothimeera Ullipaya Chutney
అల్లం (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ మీ ముందుంటుంది!
  • ఈ చట్నీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్​!
  • మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

