సరికొత్త రుచితో "కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ" - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీరతో సింపుల్గా చేసుకునే పచ్చడి - ఎన్నడూ తినని టేస్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Published : February 2, 2026 at 5:07 PM IST
Kothimeera Ullipaya Chutney Recipe : ఇండ్లలో సాధారణంగా భోజనం, టిఫిన్స్లోకి వివిధ రకాల పచ్చళ్లు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ రెగ్యులర్ చట్నీలు కాకుండా ఈసారి డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకోసమే ఇవాళ ఓ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ. తక్కువ పదార్థాలతో దీనిని ఇన్స్టంట్గా చేసుకోవచ్చు. తాలింపు లేకుండానే వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి కూడా కమ్మగా తినేయొచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది. మరి నోరూరించే ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కొత్తిమీర - ఒక కట్ట
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 4 స్పూన్లు
- అల్లం ముక్కలు - ఒక స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 4
- ఇంగువ - చిటికెడు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 6
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా చిన్న గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పదిహేను నిమిషాల తర్వాత కప్పు పరిమాణంలో చింతపండు గుజ్జు తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక స్పూన్ అల్లం ముక్కలు వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇవి వేగాక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు, నాలుగు ఎండుమిర్చి, చిటికెడు ఇంగువ వేసి వేయించాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు యాడ్ చేసి రంగు మారేంత వరకు వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ రంగు మారిన తర్వాత కొత్తిమీర వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ ఈ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయాలి. ఇందులోనే రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న కప్పు చింతపండు గుజ్జు యాడ్ చేసి మరి మెత్తగా కాకుండా కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే ఎంతో రుచికరంగా ఉండే కమ్మని కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ చట్నీ మీ ముందుంటుంది!
- ఈ చట్నీ వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్!
- మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
