పచ్చి చింతకాయలతో పసందైన "పప్పుచారు" - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని "చారు" - ఒక్కసారి తింటే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
Published : March 23, 2026 at 10:16 AM IST
Chintakaya Pappu Charu Recipe : సమ్మర్లో చాలా మంది వేడి వేడి అన్నంలో రసం, పులుసు, పప్పుచారు వంటివి తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటివి చేసినప్పుడు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఎప్పుడూ చేసుకునేవి కాకుండా ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, పచ్చి చింతకాయలతో పసందైన "పప్పుచారు". నార్మల్గా ఎక్కువ మంది చింతకాయలతో పచ్చడి, పప్పు, ఊరగాయ వంటి రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ఇలా పప్పుచారు చేసుకుని చూడండి. సరికొత్త రుచిలో అద్దిరిపోతుంది. పుల్ల పుల్లగా, చాలా టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసుకోవడం పక్కా! మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ చింతకాయ పప్పుచారును ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కందిపప్పు - 400 గ్రాములు (రెండు కప్పులు)
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - 10
- ఆయిల్ - కొద్దిగా
- పచ్చి చింతకాయలు - 300 గ్రాములు
- కారం - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కుక్కర్ గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో నాలుగు కప్పులు నీళ్లు పోసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన పచ్చి చింతకాయలను తీసుకుని రబ్ చేస్తూ నీట్గా కడగాలి.
- ఆపై వాటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి మధ్యమధ్యలో గరిటెతో తిప్పేస్తూ మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఇక్కడ చింతకాయలను మరీ మెత్తగా కాకుండా పొట్టు ఉడిపోయేంత వరకు ఉడికిస్తే సరిపోతుంది.
- ఇప్పుడు అరగంట పాటు నానబెట్టుకున్న పప్పులో పసుపు, కరివేపాకు, కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కొద్దిగా నూనె వేసి కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టేయాలి.
- తర్వాత కుక్కర్ను స్టవ్ మరో బర్నర్ మీద ఉంచి మూడ్నాలుగు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు పప్పును మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
- పప్పు ఉడికేలోపు, కుక్ చేసుకున్న చింతకాయలను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- అవి చల్లారేలోపు పప్పు కూడా చక్కగా ఉడికిపోతుంది. పప్పు మంచిగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో లైట్గా మెదుపుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఉడకబెట్టిన చింతకాయల గిన్నెలోని నీటిని మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో చింతకాయల్లో మరికొన్ని మంచి నీళ్లను పోసి చేతి వేళ్లతో బాగా పిండుతూ గుజ్జును సెపరేట్ చేయాలి.
- తర్వాత ఆ రసాన్ని వడకట్టి ముందుగా గిన్నెలోకి తీసుకున్న నీళ్లలో పోసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం చింతకాయ రసాన్ని మాష్ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పు మిశ్రమంలో పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- ఆపై మీకు పప్పుచారు అవసరమైన పరిమాణాన్ని బట్టి తగినన్ని నీళ్లను పోసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని మరోసారి బాగా కలపాలి. ఇదే స్టేజ్లో ఒకసారి పులుపును చెక్ చేసుకుని వాటర్ను అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు పప్పుచారుకు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- నూనె - నాలుగైదు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఎండుమిర్చి - ఆరేడు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- ఇంగువ - అర టీస్పూన్
- టమాటాలు - రెండు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పోపు కోసం స్టవ్ మీద పప్పుచారు పట్టేంత గిన్నెను ఉంచి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆపై కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ దోరదోరగా వేగిన తర్వాత ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక అందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పప్పుచారును వేసి స్టవ్ను మీడియం టూ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఐదారు నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి.
- ఇక చివరగా కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఒకసారి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చింతకాయలతో పుల్ల పుల్లగా నోరూరించే కమ్మని "పప్పుచారు" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఓసారి ఇలా చింతకాయ పప్పుచారు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!
