రెస్టారెంట్ స్టైల్ "వంకాయ గ్రీన్ పీస్ కర్రీ" - ఘుమఘుమలాడుతూ నోరూరిస్తుంది!
వంకాయ కర్రీ ఇలా ట్రై చేయండి - ప్రతి ముద్ద కమ్మగా ఉంటుంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 15, 2025 at 2:22 PM IST
RESTAURANT STYLE VANKAYA CURRY : హోటల్ స్టైల్ ఫుడ్ చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా, రంగు, రుచి ఎంతో బాగుంటాయి. ఇంట్లో ఎంత ప్రయత్నించినా కొన్ని సార్లు అలాంటి రుచి సాధ్యం కాదు. కానీ ఓ సారి ఇలా రెస్టారెంట్ స్టైల్ వంకాయ గ్రీన్ పీస్ కర్రీ ఇంట్లోనే ట్రై చేసి చూడండి! ఎంతో టేస్టీగా, ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఇలాంటి కర్రీ ఉందంటే చాలు! అన్నం ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే లాగించేస్తారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గ్రీన్ పీస్ - 50 గ్రాములు
- ఉప్పు - తగినంత
- పుసుపు - పావు స్పూన్
- వంకాయలు - అర కేజీ
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - పావు కిలో
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 4
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 8
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- వంకాయ కర్రీ తయారీకి ముందుగా గంటసేపు వేడినీళ్లలో గ్రీన్ పీస్ నానబెట్టుకోవాలి. ఒక గిన్నెలో నీళ్ల పోసి ఉప్పు, పుసుపు వేసుకుని కలిపి వంకాయలు ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి. వంకాయలు పుచ్చులు లేకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పావు కిలో టమోటాలు కూడా సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని శనగపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండు మిర్చి, కరివేపాకు వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని రంగు మారే వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు వేసుకుని కొద్దిగా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. 3 నిమిషాలు మూత పెట్టి మగ్గించుకున్న తర్వాత నానబెట్టుకున్న గ్రీన్ పీస్ వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత నానబెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. మరో 3 నిమిషాలు మగ్గించిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. ఈ లోగా పచ్చిమిర్చి, కొద్దిగా కొత్తిమీర మిక్సీ జార్లోకి వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- వంకాయలు మెత్తబడిన తర్వాత పచ్చి కారం వేసుకుని కలపాలి. వంకాయ కర్రీలో నూనె ఎక్కువగా వేసుకుంటే టేస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ మాత్రం నీళ్లు పోసినా కర్రీ టేస్ట్ సరిగారాదని గుర్తుంచుకోండి.
