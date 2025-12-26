టేస్టీ టేస్టీగా "బీట్రూట్ యాపిల్ జ్యూస్" - ఇలా తయారు చేయండి - ఎన్నో సమస్యలకు చెక్!
- క్యారెట్, ఉసిరి కలయికలతో సూపర్ పానీయం - పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా లాగిస్తారు
Beetroot Apple Juice (Eenadu)
Published : December 26, 2025 at 2:50 PM IST
Beetroot Apple Juice : సీజనల్ వ్యాధులు జనాన్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తుంటాయి. చలికాలంలో వచ్చే ఇబ్బందులు చాలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఈ వాతావరణంలో తలనొప్పి, జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇంకా చర్మం పొడిబారడంతోపాటు రక్తహీనతనూ ఎదుర్కొంటారు. కళ్లు మండే సమస్య కూడా కొందరిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ఇలా అనేక సమస్యలకు ఒకే ఒక్క పానీయం చెక్ పెడుతుందని అంటున్నారు. అదే యాపిల్-బీట్ రూట్ పానీయం. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఏమేం పదార్థాలు కావాలి? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- యాపిల్ 1
- బీట్రూట్ 1
- అల్లం చిన్న ముక్క
- నిమ్మరసం 1/2 స్పూన్
- పటిక బెల్లం పొడి 3 స్పూన్లు
- మిరియాల పొడి 1/4 స్పూన్
- క్యారెట్లు 2
- ఉసిరికాయలు 2
తయారీ విధానం :
- ముందుగా యాపిల్ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. పీలర్ సాయంతో తొక్క తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. లోపలి గింజలను తీసి పడేయాలి.
- తర్వాత బీట్ రూట్ ను కూడా తొక్కు తీసేయాలి. ముక్కలు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం క్యారెట్ ను కూడా అలాగే చేయాలి. తొక్కు తీసి ముక్కలు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఉసిరికాయలను కూడా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని, లోపలి గింజలు తీసేయాలి
- తర్వాత అల్లం శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని ముక్కలు చేసి పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని పై ముక్కలన్నీ ఇందులో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో పల్ఫ్ ఇస్తూ మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- కాస్త మెత్తగా అయ్యిందనుకున్న తర్వాత పటికబెల్లం, మిరియాల పౌడర్, నిమ్మరసం వేసి మరోసారి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అంతా మెదిగిందని అనుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మూడు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి స్పూన్తో మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే బీట్ రూట్ జ్యూస్ సిద్ధమైపోతుంది.
- దీన్ని గ్లాసుకు ఒకరి చొప్పున ముగ్గురు తాగొచ్చు. చక్కగా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇంకా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది.
ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు :
- ఈ జ్యూస్లో ఉపయోగించిన బీట్రూట్, యాపిల్, క్యారెట్, ఆమ్లాలో ప్రొటీన్లు, విటమిన్లు ఉన్నాయి. ఇవి శరీరానికి చక్కటి బలాన్ని అందిస్తాయి. ఇందులో రోగనిరోధక శక్తి మెండుగా ఉంటుంది. ఈ జ్యూస్ కళ్లకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
- హిమోగ్లోబిన్ పెరగడానికి ఈ పానీయం ఎంతో దోహదం చేస్తుంది. బీట్ రూట్లో ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. 100 గ్రాముల బీట్ రూట్లో సుమారు 0.8 మిల్లీ గ్రాములు లభిస్తుంది. యాపిల్, ఉసిరిలో కూడా ఐరన్ ఉంటుంది. ఇవి రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు.
- ఇంకా జుట్టు ఊడిపోతున్న వారికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది. కుదుళ్లు గట్టిపడి వెంట్రుకలు నల్లగా, ఒత్తుగా మారుతాయి
- ఇక జీర్ణ క్రియ చాలా సాఫీగా సాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ జ్యూస్ తరచూ తీసుకోవడం వల్ల సమయానికి ఆకలి వేస్తుందట.
- చర్మం పొడిబారకుండా, ముడతలు పడకుండా ఉంటుందని, ముఖం కాంతివంతంగా మారుతుందట. ఒంట్లో పేరుకుపోయిన మలినాలను బయటకు పంపడానికి కూడా ఈ జ్యూస్ ఎంతో సహకరిస్తుందట.
- ఇంకా లివర్ పనితీరు మెరుగుపడుతుందని, రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ క్రమబద్ధంగా ఉంటాయని, మెదడు చక్కగా పనిచేస్తుందని చెబుతున్నారు
- అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతిరోజూ ఈ పానీయం తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆరోగ్యంగా, అందంగా, ఆనందంగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.