అంధుల క్రికెట్ : అసలు వాళ్లు ఎలా ఆడుతారు? - రూల్స్ ఏంటి?
- విషయం మొత్తం బంతిలోనే! - ఆసక్తికరంగా బ్లైండ్ క్రికెట్ నిబంధనలు!!
Published : November 2, 2025 at 10:15 AM IST
Blind Cricket : ఒక క్రికెటర్ మైదానంలో ఎంత ఫిట్గా ఉండాలో తెలిసిందే. బౌలర్ వాయు వేగంతో బంతుల్ని సంధించాల్సి ఉంటుంది! బుల్లెట్లా దూసుకొచ్చే వాటిని అంతకు మించిన వేగంతో అంచనా వేసి బ్యాటర్ ఆడాల్సి ఉంటుంది! రెప్పపాటులో బౌండరీ దాటే బంతిని పోటీ పడి మరీ ఫీల్డర్ ఆపాల్సి ఉంటుంది!! ఇంతేనా..? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఔట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్నుంచి తప్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది!!
మరి, ఇలాంటి ఫాస్టెస్ట్ గేమ్ను అంధులు ఎలా ఆడగలరు? ఇంతకీ, చూపులేని బౌలర్ బంతిని వికెట్లవైపు గురిచూసి ఎలా విసరగలడు? బ్యాటర్ ఎలా కొట్టగలడు? ఫీల్డర్ ఎలా ఆపగలడు? అంధుల క్రికెట్ గురించి ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలు ఉంటాయి. మీకు కూడా ఉన్నాయా? అయితే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!
రూల్స్ విభిన్నం :
చూడటానికి సాధారణ క్రికెట్, అంధుల క్రికెట్ ఒకటే అయినప్పటికీ.. రూల్స్ మాత్రం భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ రూల్స్ కారణంగానే అంధులు క్రికెట్ ఆడగలుగుతున్నారు.
బ్లైండ్ క్రికెట్ టీమ్లో మూడు రకాల ప్లేయర్స్ ఉంటారు.
B1 వీళ్లు పూర్తిగా అంధులు (100% దృష్టి లేని వారు)
B2 వీళ్లు కొంతమేరకు దృష్టి ఉన్న వారు (5 – 20% వరకు)
B3 వీళ్లు ఇంకొంత మేర చూపున్న వారు (20 – 40% వరకు)
ఒక జట్టులో 11 మంది ఆటగాళ్లు ఉండాలి.
వారిలో కనీసం నలుగురు B1 ఆటగాళ్లు ఉండాలి.
మరో ముగ్గురు ఆటగాళ్లు B3 ప్లేయర్స్ ఉండాలి
మిగిలిన నలుగురు B3 క్రికెటర్స్ ఉండొచ్చు.
అంతా బంతితోనే :
అంధుల క్రికెట్లో ఉపయోగించే బంతి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం
ఈ బాల్ రెగ్యులర్ క్రికెట్ లో ఉపయోగించే దానికన్నా పెద్ద సైజులో ఉంటుంది.
ఈ బంతిని ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తారు. ఇంకా దాని లోపల 20 వరకు చిన్న చిన్న బేరింగ్స్ ఉంటాయి.
బంతి కదిలినప్పుడు అవి అటూ ఇటూ కదలడం వల్ల శబ్ధం వస్తుంది.
ఈ శబ్ధాన్ని బట్టే ప్లేయర్స్ ఆడుతుంటారు.
సో.. అంధుల క్రికెట్లో ఈ బంతి చేసే శబ్ధమే కీలకం అన్నమాట!
బౌలింగ్ అలా.. బ్యాటింగ్ ఇలా :
బౌలర్ బాల్ విసురుతున్నప్పుడు Play అని బ్యాటర్కు వినిపించేలా అరవాలి.
బంతిని అండర్ ఆర్మ్ ద్వారా వేయాలి. అంటే పిచ్ మీద బంతి దొర్లుతూ లేదా కొన్ని సార్లు పిచ్ మీద పడుతూ లేస్తూ వెళ్లాలి.
డైరెక్టుగా (ఫుల్ టాస్) వేయకూడదు. కనీసం ఒకసారైనా పిచ్మీద తాకి వెళ్లాలి
అలా వచ్చే బంతిలోని బేరింగ్స్ శబ్దం చేస్తుంటాయి. దాన్నిబట్టి బంతి దిశను అంచనా వేసి బ్యాటర్ కొడతారు.
ఫీల్డర్లు కూడా పరిగెడుతున్న బంతి శబ్దాన్ని బట్టే ఫీల్డింగ్ చేస్తుంటారు.
బ్యాటర్ బంతిని కొట్టిన తర్వాత రన్స్ తీయడానికి కూడా రూల్స్ ఉన్నాయి.
B2, B3 బ్యాటర్లకు దృష్టి కాస్త ఉంటుంది కాబట్టి వారు వికెట్లను చూసుకొని పరుగు తీయగలరు. కానీ B1కు ఏ మాత్రం కనిపించదు కాబట్టి.. వారికి బై రన్నర్ అవకాశం కల్పిస్తారు.
స్కోరింగ్ విషయంలోనూ వీరికి అదనపు అవకాశం ఉంటుంది. B1 బ్యాటర్ 1 పరుగు చేస్తే 2 పరుగులుగా కౌంట్ చేస్తారు. అంటే ఫోర్ కొడితే 8 పరుగులు చేసినట్టుగా లెక్కిస్తారు. B2, B3 బ్యాటర్లకు మాత్రం సాధారణ లెక్కింపే వర్తిస్తుంది.
వరల్డ్ కప్ కూడా!
అంధుల కోసం వన్డే వరల్డ్ కప్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. World Blind Cricket Council దీన్ని నిర్వహిస్తుంది. అంధుల మొట్టమొదటి వన్డే ప్రపంచకప్ 1998లో జరిగింది. దీనికి ఇండియానే వేదిక. తొలి విజేతగా సౌతాఫ్రికా నిలిచింది. ఫైనల్లో పాకిస్తాన్పై దక్షిణాఫ్రికా విజయం సాధించింది.
రెండోసారి కూడా ఇండియానే ఆతిథ్యమిచ్చింది. 2002లో నిర్వహించిన వరల్డ్ కప్ టోర్నీని పాకిస్తాన్ గెలిచింది. సౌతాఫ్రికాను ఓడించింది విజేతగా నిలిచింది.
2006లో నిర్వహించిన మూడో ప్రపంచ కప్ను సైతం పాకిస్తాన్ కైవసం చేసుకుంది. ఫైనల్లో భారత్పై గెలిచింది. ఈ టోర్నీ పాక్లోనే జరిగింది.
2014 వరల్డ్ కప్ దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగింది. ఈ సారి విజేతగా భారత్ నిలిచింది. ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ను ఓడించింది.
2018 ప్రపంచకప్ షార్జాలో నిర్వహించారు. ఈ సారి కూడా భారత్ విజయం సాధించింది. ఫైనల్లో మరోసారి పాకిస్తాన్ను చిత్తు చేసింది.
ట్వంటీ 20 వరల్డ్ కప్ :
2012లో టీ20 వరల్డ్ కప్ నిర్వహించారు. పాకిస్తాన్పై భారత్ గెలిచింది.
2017 టీ20 ప్రపంచ కప్ లో సైతం హిస్టరీ రిపీట్ అయ్యింది. పాక్ పై ఇండియా జయభేరి మోగించింది.
2022లో మరోసారి భారత్ సత్తా చాటింది. బంగ్లాదేశ్పై గెలిచి టీ20 ప్రపంచకప్ దక్కించుకుంది.
2024లో పాకిస్తాన్ విజయం సాధించింది. బంగ్లాదేశ్ను ఓడించింది.