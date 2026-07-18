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గోరింటాకు దొరక్క ఇబ్బందిపడుతున్నారా? - ఇంట్లోనే కుండీల్లో ఎంచక్కా పెంచుకోవచ్చు!

- ఆషాఢం వచ్చిందంటే గోరింటాకు పండాల్సిందే - ఆకు దొరక్క ఇబ్బందిపడేవారు ఇంట్లోనే ఇలా పెంచుకోండి!

How to Plant Gorintaku Tree in Home
How to Plant Gorintaku Tree in Home (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 4:29 PM IST

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How to Plant Gorintaku Tree in Home: ఆషాఢం వచ్చిందంటే అతివల అరచేతుల్లో అందంగా గోరింట పండాల్సిందే. చిన్న పిల్లల నుంచి పండు ముసలి వరకు చాలా ఇష్టంగా కాళ్లు, చేతులకు గోరింటాకు పెట్టుకుంటుంటారు. ఇక ముద్ద మందారంలా పండిన మైదాకును చూసి మురిసిపోతుంటారు. అయితే గ్రామాల్లో ఉండే వారికి గోరింటాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దొరుకుతుంది. కానీ సిటీల్లో ఉండేవారు ఆకు దొరకడం లేదు అని బాధపడుతుంటారు. ఇకపై ఆ ఆందోళన లేకుండా గోరింటాకు మొక్కను సులువుగా కుండీల్లో పెంచేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

తెలుగు లోగిళ్లలో గోరింటాకుకు ఉన్న ప్రాధాన్యం అంతా ఇంతా కాదు. శుభానికి చిహ్నంగా, అలంకరణకు ఆభరణంగా భావిస్తారు. కేవలం అలంకరణ మాత్రమే కాదు ఆయుర్వేదంలోనూ, సౌందర్య సాధనాల్లోనూ ఈ ఆకు ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. ఈ మొక్క ఆకుల్లో ఉండే లాసోనిన్‌ అనే సహజ వర్ణ పదార్థం చేతి మీద పడినప్పుడు వచ్చే ఎర్రటి రంగే దీనంతటికీ కారణం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఇక గోరింటాకుని ఆంగ్లంలో లాసోనియా ఇనెర్మిస్‌ అనీ, హిందీలో హెన్నా, హీనా అనే పేర్లతోనూ పిలుస్తారు. ప్రాంతాన్ని బట్టి మరికొన్ని పేర్లూ ఉన్నాయి. దీని చరిత్ర వేల ఏళ్ల నాటిదట. ఉత్తర ఆఫ్రికా, భారత ఉప ఖండాల్లో పురుడు పోసుకున్న ఈ మొక్కకు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. అందుకే, దీని ఆకులు, పూలు, కాయలకు ఆయుర్వేదంలో అగ్రస్థానముంది.

Gorintaku Tree
Gorintaku Tree (Eenadu)

ఎర్రగా ఎలా పండుతుంది: గోరింటాకులో ప్రత్యేకంగా రంగు కోసం వేర్వేరు రకాలు ఉండవని, మొక్క నాణ్యత, అది పెరిగే వాతావరణంపై ఆధారపడి కలర్‌ వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. మంచి రంగునిచ్చే ఆకులు ముదురాకుపచ్చలో చిన్నవిగా, ఆరోగ్యంగా ఉంటాయని, మొక్క పాతబడే కొద్దీ రంగు ఇచ్చే సామర్థ్యం పెరుగుతుందంటున్నారు. మంచి వర్ణం రావాలంటే మొక్కకు తగినంత ఎండ అవసరమనీ మర్చిపోవద్దని సూచిస్తున్నారు.

ఇంట్లో ఎలా పెంచుకోవాలి:

  • గోరింటాకుని ఇంట్లోనే పెంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఖాళీ స్థలంలో గోరింటాకు మొక్కను నాటుకోవాలి. అయితే ఈ మొక్కను కనీసం ఆరు గంటల పాటు ఎండ తగిలే చోట నాటుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఖాళీ ప్లేస్​ లేకపోతే పెద్ద కుండీల్లో నాటుకోవచ్చు.
  • నీరు నిలవని ఇసుక కలిసిన ఎర్రమట్టి నేలల్లో ఈ మొక్క బాగా పెరుగుతుందంటున్నారు. అలాంటి ప్లేస్​లో దీనిని నాటుకోవచ్చు. కుండీల్లో అయితే 40శాతం ఎర్రమట్టి, 30శాతం కంపోస్ట్, 30 శాతం ఇసుక కలిపిన మిశ్రమాన్ని అందులో నింపుకుంటే సరి.
  • రోజూ నీళ్లు పోయాల్సిన అవసరం లేదని, మట్టి పైపొర పొడిబారితేనే తడి అందించాలని అంటున్నారు.
  • మొక్క ఎదుగుదల కోసం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వర్మీ కంపోస్ట్‌ లేదా సేంద్రియ ఎరువులు అందించాలని వివరిస్తున్నారు. ఇక ప్రతి సంవత్సరం ఒకటి రెండు సార్లు మొక్క చుట్టూ మట్టి వదులు చేసి కాస్త పోషకాలు అందించాలని చెబుతున్నారు.
  • రెండుమూడు నెలలకోసారి కొమ్మల్ని కత్తిరించడం వల్ల కొత్త చిగుళ్లు వస్తాయని చెబుతున్నారు.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • సాధారణంగా గోరింటాకు మొక్కకు బూజు తెగులు, మిలీబగ్స్, అఫిడ్స్‌ వచ్చే ఆస్కారం ఉందని, నివారణ కోసం పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వివరిస్తున్నారు. ఇందుకోసం.. లీటర్​ నీటిలో చెంచా వేప నూనె కలిపి పిచికారీ చేయాలంటున్నారు.
  • బూజు తెగులు రాకుండా పుల్లటి మజ్జిగను స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఆకులను కూడా ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లోనే కోయాలని చెబుతున్నారు.

ఆషాఢంలో గోరింటాకు - అరచేతిలో వర్ణమే కాదు - ఆరోగ్య ప్రయోజనాలెన్నో!

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