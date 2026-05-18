ETV Bharat / offbeat

"తిరుపతి టూర్ షెడ్యూల్" - పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ ఇష్టపడే ప్లాన్ ఇది!

యాత్ర ఆసాంతం ఆహ్లాదకరంగా - ఆలయాలు, జలపాతాలు కవర్ చేసేలా!

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tourism in Tirupati : తిరుపతి వెళ్లాలనుకునే వారు టూర్ ఇలా ప్లాన్ చేశారంటే ప్రయాణం ఆద్యంతం ఆహ్లాదభరితంగా సాగుతుంది. ఆథ్యాత్మికంగా, పర్యాటకంగా ఎంతో ఆనందాన్నిస్తుంది. ఓ వైపు పేరెన్నికగన్న ఆలయాలు, మరోవైపు చారిత్రక ప్రాంతాలు, ఇంకోవైపు జలపాతాలు, పర్యటక స్థలాలు చుట్టేసి రావచ్చు. కేవలం రెండ్రోజుల్లో అన్ని ప్రాంతాలను చూసి ఫొటోలు, వీడియోలతో సందడి చేసేయొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం తిరుపతి సమీపంలో ఏమేం ఉన్నాయో ఓ సారి చదివేయండి. ఎత్తైన కొండలు(హిల్స్), కనువిందు చేసే జలపాతాలు, తిరుపతికి సమీపంలోని పవిత్ర, పర్యటక స్థలాలివే

టికెట్ లేకుండా తిరుపతి వెళ్తున్నారా? - ఇలా ప్లాన్ చేశారంటే అద్భుతమైన దర్శనం!

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

శ్రీకాళహస్తి

సాలీడు, పాము, ఏనుగు పరమ భక్తితో శివుడిని పూజించి ముక్తి పొందిన శ్రీ కాళ హస్తిలో వాయు లింగాన్ని దర్శించడాన్ని భక్తులు అదృష్టంగా భావిస్తుంటారు. ఈ పంచభూత క్షేత్రంలో రాహు-కేతు పూజలు జరిపించుకోవడానికి నిత్యం వేలాదిగా భక్తులు తరలివస్తుంటారు.

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం

శ్రీరామానుజాచార్యులు ప్రతిష్ఠించిన ఈ ఆలయంలో శ్రీవారి సోదరుడు (అన్న) గోవిందరాజ స్వామి వారు దర్శనమిస్తారు. స్వామి వారు శేషపాన్పుపై చూడముచ్చటగా కనిపిస్తారు. ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో పుండరీకవల్లి, శ్రీపార్ధసారథి శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి, శ్రీ రామానుజాచార్యుల సన్నిధి ఉంటాయి.

తిరుచానూరు

తిరుపతికి 5కిలోమీటర్ల దూరంలోని తిరుచానూరు ఆలయంలో లక్ష్మీదేవి స్వరూపమైన పద్మావతి అమ్మవారు కొలువుదీరి ఉన్నారు. తిరుమలలో స్వామి వారిని దర్శించుకోవడానికి ముందుగా అమ్మవారిని దర్శించడం వల్ల తీర్థయాత్ర సంపూర్ణ ఫలాన్నిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తుంటారు.

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

ఇస్కాన్ శ్రీ కృష్ణ భక్తి కేంద్రం

తిరుమల కొండల దిగువన అలిపిరి మార్గంలో ప్రశాంతమైన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం అందిస్తుంది. కపిలతీర్థం వద్ద ఇస్కాన్ - శ్రీరాధా గోవింద మందిరాన్ని దర్శించుకోవచ్చు. అద్భుతమైన శిల్పకళ, ఆలయగోపురం, విగ్రహాలు కనువిందు చేస్తాయి.

కపిల తీర్థం

తిరుపతి బస్టాండు, రైల్వే స్టేషన్​కు అతి సమీపంలో ఉంటుంది. 3నుంచి 4కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటే ఈ కపిలతీర్థం (కపిలేశ్వరాలయం) వరకు టీటీడీ ఉచిత బస్సులు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. దాదాపు 100 అడుగుల ఎత్తు నుంచి నేరుగా ఆలయ పుష్కరిణిలోకి పడే జలపాతం ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

తలకోన జలపాతం

శేషాచలం కొండల్లో శిరస్సు భాగంలో ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి తలకోన అనే పేరొచ్చింది. దట్టమైన అడవి, మధ్యలో దాదాపు 300 అడుగుల ఎత్తు నుంచి జలధార కిందికి ప్రవహిస్తుంటుంది. తిరుపతికి 48 కిమీల దూరంలో ఉండే జలపాతంలో నీళ్లు ఎంతో స్వచ్ఛంగా, ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంటాయట.

అక్కారంపల్లి జలపాతం

తిరుపతికి అతి సమీపంలోని మరో జలపాతం ఇది. జలపాతం చాలా చిన్నదే అయినా ఇక్కడి వాతావరణం ఎంతో ప్రత్యేకంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. తిరుమల కొండల పాద భాగంలో దట్టమైన శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో ఈ జలపాతం ఉంది. ఫొటో గ్రఫీపై ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇదొక చక్కని అవకాశం

తాడా ఫాల్స్

ట్రెక్కింగ్​తో పాటు ఫొటోగ్రఫీ పై ఆసక్తి ఉన్న వారు తాడా జలపాతం తప్పకుండా దర్శించాలి. చిత్తూరు జిల్లాలో సిద్ధులయ్య కోన అనే దట్టమైన అడవిలో ఉంటుంది. పార్కింగ్ నుంచి దాదాపు 5కిలో మీటర్లు ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్గమద్యంలో చిన్న చిన్న కొలనులు కనువిందు చేస్తాయి. శ్రీకాళహస్తిని దర్శించుకున్న తర్వాత దగ్గర్లోని (35కిలో మీటర్లు) తాడా జలపాతానికి వెళ్లొచ్చు.

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

శిలాతోరణం

ప్రకృతి రమణీయ దృశ్యం శిలాతోరణం సహజసిద్ధంగా ఏర్పడింది. శ్రీవారి ఆలయానికి అతి సమీపంలో ఉంటుంది. దాదాపు 8మీటర్ల వెడల్పు, 3 మీటర్ల ఎత్తులో కనిపిస్తుంది. నారాయణగిరి కొండల్లోని శ్రీవారి పాదాలకు సమీపంలో ఉంటుంది.

నగరి హిల్స్

నగరి కొండలు తిరుపతి నగరానికి 45కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం వీక్షణ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రకృతి ప్రేమికులు, సాహస యాత్రికులు నగరి హిల్స్​ను సందర్శిస్తుంటారు.

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

చంద్రగిరి కోట

రాజుల కాలం నాటి అద్భుతమైన నిర్మాణం ఇది. తిరుపతికి అతి దగ్గర్లో 15కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న విజయనగర సామ్రాజ్యపు కోట ఇది. లైట్ షో, సౌండ్ షోతో పాటు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల వైభవాన్ని విజువల్స్ రూపంలో వివరించడం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఇక్కడి మ్యూజియంలో రాజుల కాలం నాటి శిల్పాలు, నాణేలు తిలకించవచ్చు.

tourism_in_tirupati
tourism_in_tirupati (ETV Bharat)

శ్రీ వెంకటేశ్వర జూలాజికల్ పార్క్

తిరుపతి నుంచి అతి దగ్గర్లో 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. లయన్ సఫారీలో సింహాలను అతి దగ్గరగా వీక్షించే వీలుంది. తెల్లపులులు, చిరులు సహా అన్ని రకాల జంతువులను చూడొచ్చు. పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. జూపార్క్ పెద్దగా ఉండడం వల్ల సైకిళ్లు, బ్యాటరీ కార్లు అద్దెకు తీసుకోవచ్చు. సొంత వాహనాన్నీ అనుమతిస్తారు.

తిరుమల తిరుపతిలో లగేజీ సమస్యా? - ఇలా చేస్తే ఒక్క నిమిషంలో తిరిగిచ్చేస్తారు!

తిరుమల కొండపై టీటీడీ మరో "ఉచిత సేవ"- భక్తులు ఇకపై డబ్బు చెల్లించాల్సిన పన్లేదు!

TAGGED:

TOURISM IN TIRUPATI
TOURIST PLACES IN TIRUPATI
TEMPLES NEAR TIRUPATI
HOW TO PLAN TRIP TO TIRUPATI
TOURISM PLACES TIRUPATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.