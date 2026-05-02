వెల్లుల్లి రెబ్బల పొట్టు తీసేందుకు అవస్థలు పడుతున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే చిటికెలో పూర్తి!

- ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే గంటల సమయం పట్టే పని నిమిషాల్లో పూర్తి!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 2, 2026 at 3:37 PM IST

How to Peel Garlic: లేత పసుపు రంగులో ఘాటుగా ఉండి వంటకాలకు మంచి రుచిని అందించడంలో వెల్లుల్లి ముందు ఉంటుంది. అందుకే మనం డైలీ చేసుకునే ప్రతి వంటలో వెల్లుల్లిని ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇక నాన్​వెజ్​ వంటకాలు, ఆవకాయ వంటి పచ్చళ్లు పెట్టేందుకు ఇవి తప్పనిసరి. అయితే, ఇంతవరకు బానే ఉన్నా వాటి పొట్టు తీసే విషయంలో మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవు. సరిగ్గా రాక గోళ్లు పాడవుతుంటాయి. అంతేనా? వెల్లుల్లి పొట్టు తీయాలంటే సమయం అంతా దానికే సరిపోతుంది. అయితే, ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా కొన్ని టిప్స్​ పాటిస్తే చాలా సింపుల్​, ఈజీగా వెల్లుల్లి పొట్టు తీయొచ్చని అంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవి ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

వేడి నీరు: వెల్లుల్లి రెబ్బలను ఈజీగా తీసేందుకు వేడి నీరు సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకు ముందుగా నీటిని వేడి చేసి అందులో వెల్లుల్లి వేసి పావు గంట సేపు నానబెట్టాలి. ఇలా నీటిలో నానడం వల్ల వెల్లుల్లి పొట్టు మెత్తగా అయ్యి తీసేటప్పుడు సులువుగా వచ్చేస్తుందని చెబుతున్నారు. అయితే పొట్టు తీసిన వెంటనే తడి లేకుండా తుడిచి ఆపై ఆరబెట్టి వాడుకుంటే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.

షేక్​ చేయడం: షేక్​ చేసి కూడా వెల్లుల్లిపై పొట్టు ఈజీగా తీయొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఓ డబ్బాలో చిన్న కాయిన్‌, వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి వేగంగా షేక్​ చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల కలిగే ఘర్షణకు పొట్టు దానంతట అదే ఊడిపోతుందని చెబుతున్నారు. ఎక్కువ మొత్తంలో వెల్లుల్లి ఒలవడానికి ఇది ఉత్తమ మార్గమని సూచిస్తున్నారు.

ఎండలో ఆరపెడితే: ఎండలో ఆరబెట్టి కూడా వెల్లుల్లి రెబ్బల పొట్టును సులువుగా తీయొచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకోసం వెల్లుల్లి రెబ్బలకి నూనె రాసి ఎండలో ఓ గంట సేపు ఆరనివ్వాలి. ఆపై వాటిని మెత్తటి కాటన్‌ వస్త్రంలోకి తీసుకుని ముడివేసి, నెమ్మదిగా నేలకేసి కొడితే సరిపోతుందని పొట్టు ఈజీగా రాలిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

మైక్రోవేవ్‌లో: బేకింగ్​ కోసం ఉపయోగించే మైక్రోవేవ్​తో వెల్లుల్లి పొట్టు తీయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వెల్లుల్లి పాయలను మైక్రోవేవ్‌లో 15 నుంచి 20 సెకన్ల పాటు వేడి చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల లోపల ఉండే తేమ పోయి పొట్టు లూజు అవుతుంది. ఇక వాటిని బయటకు తీసి రెబ్బలను నొక్కితే పొట్టు త్వరగా వచ్చేస్తుంది.

వేడి చేయడం: మీ దగ్గర మైక్రోవేవ్​ లేకపోతే ఈ ట్రిక్​ పనికొస్తుంది. అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పెనం పెట్టి వెల్లుల్లి రెబ్బలను వేసి 20 సెకన్ల పాటు సన్నని సెగపై వేయించాలి. ఆ తర్వాత పొట్టు తీస్తే పని పూర్తవుతుందని చెబుతున్నారు. ఇవి కాకుండా మార్కెట్లో వెల్లుల్లి పొట్టు తీసే పీలర్‌లూ ఉన్నాయని.. వాటిని ఉపయోగించవచ్చని చెబుతున్నారు.

