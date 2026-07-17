"మేకప్ కిట్" నీట్గా ఉండటం లేదా? - ఈ టిప్స్ మేలు చేస్తాయట!
- చిందరవందరగా ఉంటే చర్మ సమస్యలకు అవకాశం! - ఆర్గనైజ్ చేయడం నేర్చుకోవాలని నిపుణుల సూచనలు!
Published : July 17, 2026 at 6:30 PM IST
How to Organize Makeup Kit Neatly: అందంగా కనిపించాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మేకప్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఆయా అవసరాలకు తగినట్లుగా మేకప్తో అందంగా ముస్తాబవుతుంటారు. అయితే చాలా మంది మేకప్ వేసుకోవడంపై పెట్టే శ్రద్ధ.. ఆ కిట్ని శుభ్రంగా సర్దుకోవడంపై పెట్టరు. కొన్నికొన్నిసార్లు సర్దినా అంత నీట్గా ఉండదు. దీంతో అది చిందరవందరగా కనిపించడంతో పాటు ఆయా మేకప్ వస్తువులు సమయానికి దొరకవు. పైగా కిట్ నీట్గా లేకపోతే దాని ప్రభావం చర్మ ఆరోగ్యంపై పడుతుంది. ఇలా జరగకూడదంటే.. మేకప్ కిట్ను మంచిగా సెట్ చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకోసం కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- చాలా మంది మేకప్ సామాగ్రిని డ్రస్సింగ్ టేబుల్ ర్యాక్లో లేదంటే ఓ ప్లాస్టిక్ పౌచ్లో పెట్టి వదిలేస్తుంటారు. దీనివల్ల ర్యాక్ చిందరవందరగా కనిపిస్తుందని, ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే అదే ర్యాక్లో ఓ మేకప్ ఆర్గనైజర్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అందులో బ్రష్లు, పౌడర్లు, క్రీమ్లు, ఐబ్రో పెన్సిల్స్, లిప్స్టిక్ వంటివి విడివిడిగా పెట్టుకుంటే ర్యాక్ నీట్గా కనిపిస్తుందంటున్నారు.
- సాధారణంగా కొన్ని మేకప్ వస్తువుల గడువు సంవత్సరం వరకు ఉంటే, మరికొన్ని మూడు నాలుగు నెలల్లోనే ఎక్స్పైర్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ చాలా మంది గడువు తేదీ ముగిసిన వస్తువుల్ని బయట పడేయకుండా.. కొత్తగా తెచ్చిన వస్తువుల్నీ ఇదే కిట్లో కలిపేస్తుంటారు. దీనివల్ల చర్మ సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి కొత్తవి కొనగానే గడువు పూర్తైన వాటిని కిట్లో నుంచి తీసేయడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
- మేకప్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుకున్నాక కిట్ను క్లోజ్ చేయకుండా నేరుగా ర్యాక్లో పెట్టేస్తుంటారు. దీని వల్ల వాటిలోని పదార్థాలు ఇతర సామగ్రికి అంటుకొని ర్యాక్ అంతా చిందరవందరగా కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. పైగా ఆయా వస్తువులు బయట ఉండటం వల్ల బ్యాక్టీరియా, ఇతర క్రిములూ వృద్ధి చెందే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి మేకప్ వస్తువును వాడిన తర్వాత ఎప్పుడూ మూత పెట్టే ఉంచడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- మేకప్ వేసినాక బ్రష్లను చాలా మంది అలానే పక్కన పెడుతుంటారు. అయితే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయకపోవడం వల్ల కిట్ చిందరవందరగా, అపరిశుభ్రంగా మారిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పైగా దీనివల్ల చర్మ ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బతింటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి క్రమం తప్పకుండా ఆయా బ్రష్లను శుభ్రం చేసుకోవడం తప్పనిసరి అని వివరిస్తున్నారు.
- కంటి మూలలు, ముక్కు దగ్గర ప్రదేశాల్లో మేకప్ స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చేయడానికి చాలా మంది ఇయర్ బడ్స్ వాడుతుంటారు. అయితే ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది ఉపయోగించిన బడ్స్ కూడా కిట్లోనే పడేస్తుంటారు. నిజానికి ఒకసారి ఉపయోగించింది మళ్లీ వాడకపోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇలా చేయడం ద్వారా కిట్ కూడా చిందరవందరగా మారకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
- అన్ని మేకప్ వస్తువుల్ని రోజూ ఉపయోగించచ్చు.. ఉపయోగించకపోవచ్చు. కానీ రోజూ మేకప్ వేసుకునే వారు మాయిశ్చరైజర్, కన్సీలర్, లిప్స్టిక్, ఐలైనర్ లాంటి ప్రైమరీ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం వాడుతుంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి వస్తువుల్ని కిట్లో ముందు వరుసలో అమర్చుకోవాలని, వెనక వైపు ఎక్కువగా వాడనివి సర్దుకుంటే ర్యాక్ నీట్గా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
- మేకప్ అంటే స్కిన్ కేర్ మాత్రమే కాదు, హెయిర్ కేర్ కూడా. జుట్టు సంరక్షణకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు, టూల్స్ ఉంటాయి. అయితే వాటిని స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్తో పాటుగా కాకుండా విడిగా అమర్చుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఒకే కిట్లో పెట్టుకోవాలనుకుంటే.. రెండింటి మధ్య పార్టిషన్ ఉండేలా డ్రాయర్ ఆర్గనైజర్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటే చూడ్డానికి నీట్గా ఉండటంతో పాటు, వాడుకోవడానికి వీలుగానూ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.