ఆఫీసులో ఉంటూనే 'భార్యను' ఇంప్రెస్ చేసే స్మార్ట్ ఐడియాలు! - మీరూ ఓ లుక్కేయండి!
భార్యాభర్తల అనుబంధాన్ని పెంచే ఆరు సూత్రాలు - వీటితో పని ఒత్తిడిలోనూ భార్య మనసు గెలుచుకుంటారంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 5:20 PM IST
Wife and Husband Relationship Tips : నేటి డిజిటల్ యుగంలో ప్రతి ఒక్కరిదీ ఉరుకులు పరుగుల జీవితమే అయిపోయింది. రోజువారీ పనులు, ఒత్తిడి, వ్యక్తిగత బాధ్యతల వల్ల ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునే సమయం తగ్గిపోతోంది. ఈ కారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలహీనంగా మారుతోంది. కొన్ని జంటలు విడాకుల వరకు వెళ్తున్నాయి. కానీ, కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా భార్యాభర్తల మధ్య బంధాన్ని బలపరచుకోవచ్చంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆఫీసులు, కార్యాలయాల్లో పని చేసేవారు ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా, అర్ధాంగి కోసం కాస్త సమయం కేటాయించడం మర్చిపోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం ఈ 6 సూత్రాలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆఫీసుకు వచ్చిన వెంటనే :
ఇంటి నుంచి ఇప్పుడే కదా వచ్చాను. అప్పుడే భార్యతో మాట్లాడటానికి ఏముంటుందని అనుకుంటారు చాలా మంది. అలాకాకుండా 'ఇప్పుడే ఆఫీసుకు సేఫ్గా రీచ్ అయ్యాను శ్రీమతి గారూ' అంటూ ఓ మెసేజ్ పెట్టండి చాలు. భర్త నుంచి వచ్చే ఆ చిన్న మెసేజ్ భార్య మనసులో సురక్షిత భావనను కలిగిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
పనిలో కాస్త టైమ్ దొరికినప్పుడు :
చాలా మంది ఆఫీస్కు వెళ్లాక బిజీగా ఉంటాం. ఇక భార్యతో మాట్లాడేంత సమయం ఎక్కడ ఉంటుందని చెబుతారు. కానీ, రోజులో ఎప్పుడో అప్పుడు కాస్త టైమ్ దొరుకుతుంది. బ్రేక్ సమయంలో ఆమెకు మెసేజ్ చేయడానికి 30 సెకన్లు చాలు. 'తిన్నావా, ఏం చేస్తున్నావ్, ఇంటికొచ్చేటప్పుడు ఏమైనా తీసుకురావాలా?' ఇలా ఏదైనా అడగండి. మీరు తన పట్ల శ్రద్ధ చూపుతున్నారన్న విషయం ఆమెకు ఆనందాన్నిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
మీ మూమెంట్స్ను షేర్ చేసుకోండి :
ఆఫీస్ లేదా పని ప్రదేశాల్లో మీరు కాఫీ తాగుతున్నప్పుడు లేదా లంచ్ టైమ్లో సెల్ఫీ తీసుకొని దాన్ని మీ భార్యకు సెండ్ చేయండి. ఫన్నీ మీమ్స్ను షేర్ చేయండి. మీటింగ్కు వెళ్లడానికి ముందు 'నేను గంట పాటు బిజీ. అప్పటివరకూ మెసేజులు చూడలేను. ఫ్రీ అయ్యాక కాల్ చేస్తానులే' అని చెప్పండి. దీనివల్ల మీ రోజువారీ మూమెంట్స్ను తనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారన్న భావన కలుగుతుందంటున్నారు.
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ఆమె గురించి అడగండి :
ఎప్పుడూ పని గురించే అడగడం కాదు, ఆమె గురించి కూడా అడగండి అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. 'పొద్దున తలనొప్పి అన్నావ్ కదా, ఇప్పుడు తగ్గిందా?', 'ఇంట్లో పని ఎక్కువ ఉన్నట్లుంది, అలసిపోయుంటావ్ కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకో' ఇలా తన బాగోగుల గురించి అడిగి తెలుసుకోవడం చేయాలంటున్నారు.
భార్య చెప్పిన ముఖ్య విషయాన్ని గుర్తు చేయండి :
ఆరోజు తాను చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ వర్క్ గురించి భార్య మీకు ముందే చెబితే, దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆఫీసుకు వచ్చాక ఆమెకు దాన్ని గుర్తు చేయడంతో పాటు, అది ఎంతవరకూ వచ్చిందో కనుక్కోవడం చేయాలంటున్నారు. ఇలాంటి చిన్న విషయాలే ఆమె మనసులో మీ పట్ల అనురాగాన్ని పెంచుతాయని చెబుతున్నారు.
ఆఫీసును ఇంటికి తీసుకెళ్లకండి :
ఆఫీసులో ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా దాన్ని ఇంటివరకూ తీసుకెళ్లి భార్యపై అరవడం వంటివి చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడప్పుడూ మీ భార్యకు ఇష్టమైన చాక్లెట్ లేదా స్నాక్స్ తీసుకెళ్లి సర్ప్రైజ్ చేయాలని చెబుతున్నారు. దానివల్ల మీ మీద భార్యకు ఇష్టం పెరిగి, మీ అనుబంధం మరింత మధురంగా మారుతుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
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