పండుమిర్చితో నోరూరించే "వంకాయ ఉల్లికారం" - ఒక్కసారి తింటే ఆ టేస్ట్ ఎప్పటికీ మరిచిపోరు!

Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe : కూరగాయల్లో రారాజుగా పిలుచుకునే వంకాయతో ఎలాంటి రెసిపీలు చేసినా వాటి రుచి అద్దిరిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇక నార్మల్​గా అందరూ వంకాయతో గుత్తొంకాయ, వేపుడు, పచ్చడి, ఆలూ-వంకాయ కర్రీ వంటివి ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ ఎప్పుడూ ఒకే రుచిలో తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్​గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, పండుమిర్చితో నోరూరించే "వంకాయ ఉల్లికారం". ఇది రెగ్యులర్ కర్రీల కంటే భలే గొప్ప రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో వాళ్లు ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ చేసిపెట్టమని అడుగుతారు. పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, ఈ సూపర్ టేస్టీ వంకాయ ఉల్లికారం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

ఉల్లికారం కోసం :

  • పండుమిరపకాయలు - 15
  • ఉల్లిపాయలు - పన్నెండు(మీడియం సైజ్​వి)
  • మెంతులు - రెండు చిటికెళ్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 12
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

కర్రీ కోసం :

  • వంకాయలు - అర కిలో
  • నూనె - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పోపు దినుసులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
పండుమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలను పొట్టు తీసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని పొడుగ్గా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, పండుమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి తొడిమెలు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ మీరు కాస్త కారం ఎక్కువ కావాలనుకుంటే పండుమిరపకాయలను చెప్పిన దానికంటే ఒకట్రెండు పెంచి తీసుకోవచ్చు.
  • అనంతరం ఉల్లికారం ప్రిపరేషన్ కోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత రెండు చిటికెళ్ల మెంతులు వేసి వేయించాలి. అవి వేగాక జీలకర్ర, ధనియాలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పండుమిర్చి ముక్కలు, సన్నని అల్లం ముక్కలు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద దోరగా వేయించుకోవాలి.
Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • అవన్నీ చక్కగా వేగాక అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా చింతపండు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్ మంచి​గా వేగి కాస్త కలర్ ఛేంజ్ అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని చల్లారనివ్వాలి.
  • అది చల్లారేలోపు తాజా గుండ్రటి నల్ల వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని గుత్తొంకాయకు కావాల్సిన విధంగా నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన ఉల్లిపాయ మిశ్రమాన్ని వేసి మరీ మెత్తని పేస్ట్​లా కాకుండా కాస్త పలుకు ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
ధనియాలు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీ స్టవ్ మీద ఆనియన్స్ వేయించుకున్న పాన్​నే ఉంచి ఆరు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలను వాటర్ లేకుండా పిండి వేసుకుని ఒకట్రెండు నిమిషాలు నూనెలో వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకునేటప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద ఐదారు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు సగం వరకు మగ్గాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లికారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు, పసుపు, కొద్దిగా వాటర్ కూడా వేసుకుని ఒకసారి ఆ మిశ్రమం వంకాయలకు పట్టేలా నెమ్మదిగా బాగా కలుపుకోవాలి.
Vankaya Pandu Mirchi Ulli Karam Recipe
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ సన్నని సెగ మీద ఉల్లికారం నుంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • ఉల్లికారం బాగా మగ్గి నూనె సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకుని ఒకసారి నెమ్మదిగా కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, పండుమిర్చితో అద్భుతమైన రుచినిచ్చే "వంకాయ ఉల్లికారం" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • దీన్ని వేడి వేడి అన్నంలో తింటుంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది. ఒక్కసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. అయితే, మీరు తక్కువ ఈ కర్రీని చేసుకోవాలంటే వంకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

