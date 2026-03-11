కాల్చిన వంకాయలతో కమ్మని "పచ్చిపులుసు" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!
వంకాయలతో సింపుల్గా చేసుకునే పులుసు - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 11:55 AM IST
Vankaya Pachi Pulusu in Telugu : వంకాయలతో వివిధ రకాల వంటలు చేస్తుంటారు. వీటితో కర్రీ, ఫ్రై ఎక్కువగా చేసి తింటారు. లేదంటే ఇతర కూరగాయలతో కలిపి కాంబినేషన్ రెసిపీలు చేస్తారు. అందుకే ఈరోజు మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే వంకాయ పచ్చిపులుసు. ఈ పద్ధతిలో వంకాయలను కాల్చి ఇలా పచ్చిపులుసు చేశారంటే కర్రీలతో సంబంధం లేకుండా అన్నం మొత్తం దీనితోనే తినేస్తారు. అంత కమ్మగా ఉంటుంది. పైగా దీని ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. కేవలం నిమిషాల్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది. మరి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా దీనిని ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొడవు వంకాయలు - 4
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బెల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - సరిపడా
- ఎండుమిర్చి - 3
- చింతపండు - 40 గ్రాములు
- ఆయిల్ - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. అలాగే గిన్నెలో 40 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి ఎనిమిది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. 8 నిమిషాల తర్వాత రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి నాలుగు వంకాయలకు నూనె రాసి కాల్చుకోవాలి.
- వంకాయలు చల్లారాక పైన పొట్టు తీసి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ బెల్లం తురుము, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ మక్కలు, తరిగి ఉంచిన పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, సరిపడా నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు ఎండుమిర్చి, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ పసుపు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఈ మిశ్రమం వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ తాలింపును వంకాయ మిశ్రమంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే కమ్మని వంకాయ పచ్చిపులుసు రెడీ అయినట్లే!
- మీరు ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే వంకాయలు, చింతపండుతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
