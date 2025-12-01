"వంకాయ కొత్తిమీర కారం" - వేడివేడి అన్నంలో తింటే రుచిని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు!
వంకాయ కొత్తిమీర కారం కర్రీ - ఎంత తిన్నా ఇంకా ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 2:44 PM IST
Brinjal Coriander Karam Making : నిగనిగలాడే వంకాయలను చూస్తే ఎప్పుడెప్పుడు కర్రీ చేసి తిందామా అనిపిస్తుంది. కూరగాయల్లో రాజుగా పిలుచుకునే దీనితో చేసే రెసిపీలు మంచి రుచికరంగానూ ఉంటాయి. అయితే వీటితో నేరుగా చేసేవి మాత్రమే కాకుండా కాంబినేషన్ కర్రీలు అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. అందుకే ఇవాళ మీ అందరి కోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే నోరూరించే వంకాయ కొత్తిమీర కారం కర్రీ.
కొత్తిమీరపచ్చిమిర్చి పేస్ట్తో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ టేస్ట్ మాటల్లో చెప్పలేం! ఆ రుచి తెలియాలంటే కచ్చితంగా తిని తీరాల్సిందే. వేడివేడి అన్నంలో దీనిని వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు. ఇది తయారు చేయడం కూడా సులువే. మరి ఈ సూపర్ టేస్టీ వంకాయ కొత్తిమీర కారం కూరను ఎలా చేసుకోవాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- కొత్తిమీర - 3 కట్టలు
- పచ్చిమిర్చి - 15
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం అర కిలో వంకాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే మూడు కట్టల కొత్తిమీర, పదిహేను పచ్చిమిర్చిని తరిగి పెట్టుకోవాలి. (వంకాయలు లేతవి అయితే పచ్చడి రుచి బాగుంటుంది. అలాగే పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడేలా పెంచుకోవడం, తగ్గించుకోవడం చేయండి).
- ఇంకోవైపు మిక్సీజార్లో పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర మిశ్రమాన్ని వేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడాఉప్పు వేసి మూతపెట్టి మగ్గించాలి.
- వంకాయలు మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న కొత్తిమీరపచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు దించుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే వంకాయ కొత్తిమీర కారం రెడీ అయినట్లే!
- వేడివేడి అన్నంలో వంకాయ కొత్తిమీర కారం వేేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
