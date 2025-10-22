కమ్మని "వంకాయ ఫ్రైడ్ రైస్" - ఇలా చేశారంటే అస్సలు మిగల్చరు!
ఘుమఘుమలాడే వంకాయ రైస్ - సింపుల్గా ఇలా చేసి పెట్టండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 3:15 PM IST
BRINJAL FRIED RICE : కార్తిక మాసంలో నాన్వెజ్కు గుడ్ బై చెప్తుంటారు. కానీ, అంతకు మించిన వెజిటేరియన్ రుచులను అందించడంలో వంకాయ ముందుంటుంది. వంకాయ కర్రీ, గుత్తి వంకాయ మసాలా, వంకాయ టమోటా, వంకాయ ఫ్రై ఇలా ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రుచులు ఆరగించే ఉంటారు. కానీ, ఇలాంటి వంకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోకుండా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకునే ఈ రైస్ ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. అంతే కాదు అన్నం మిగిలినపుడు ఇలా చేశారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - అర స్పూన్
- ఎండు మిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- సోంపు - పావు స్పూన్
- వెల్లుల్లి పాయలు - 6
- వంకాయలు - పావు కిలో
- ఉల్లిపాయలు - 1
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- వైట్ రైస్ - పావు కిలో
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- నిమ్మ రసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఫ్రైడ్ రైస్ లోకి మసాలా రెడీ చేసుకోవడానికి మిక్సీలోకి ధనియాలు, మిరియాలు, ఎండు మిర్చి, జీలకర్ర, సోంపు వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని మెత్తగా చేసుకోవాలి. ఇపుడు వంకాయలు శుభ్రం చేసుకుని తొడిమలు కట్ చేసుకోవాలి. గింజలు లేని లేత పొడవు వంకాయలు తెచ్చుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని ఉల్లిపాయలు వేయించుకోవాలి. రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కరివేపాకు వేసుకుని వేయించాలి.
- స్టవ్ మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని నానబెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి నాలుగైదు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని మరో సారి కలిపి మూతపెట్టుకోవాలి. ఇపుడు పొడి చేసుకున్న మసాలా పొడిని వేసి కలపాలి. వంకాయ ముక్కలకు మసాలా పొడి బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇపుడు కొద్దిగా ఎండు కారం కూడా వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకుని వంకాయ ముక్కలను మగ్గించాలి. 3 నిమిషాల తర్వాత వండి పెట్టుకున్న వైట్ రైస్ వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టుకుని మూడు నిమిషాల పాటు దమ్ ఇస్తే చాలు! ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని కలిపి కొద్దిగా కొత్తిమీర, నిమ్మ రసం పిండుకుంటే చాలు! వంకాయ ఫ్రైడ్ రైస్ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది.
