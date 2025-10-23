ETV Bharat / offbeat

కార్తికమాసం స్పెషల్ : "వంకాయ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్​!

- పచ్చికారంతో నోరూరించే 'వంకాయ కర్రీ' - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!

Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
Vankaya Chikkudukaya Pachikaram (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 11:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vankaya Chikkudukaya Pachikaram Recipe : హరిహరులకు ప్రీతిపాత్రమైన కార్తికమాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే భక్తులూ తీసుకునే ఆహార పదార్థాల విషయంలో ప్రత్యేక నియమాలు పాటిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే చాలా మంది ఈ నెలలో ఉల్లి, వెల్లుల్లికి దూరంగా ఉంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా కమ్మగా చేసుకునే ఒక కర్రీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం".

పచ్చిమిర్చి, అల్లం కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • వంకాయలు - అరకిలో
  • చిక్కుడుకాయలు - అరకిలో
  • అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నూనె - తగినంత
  • శనగపప్పు - ఒక చెంచా
  • మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
  • జీలకర్ర - అరస్పూన్
  • ఆవాలు - అరస్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

పచ్చిమిర్చితో "ఉసిరికాయ నువ్వుల పచ్చడి" - చూస్తేనే నోరూరిపోద్ది! - మూడు నెలలు నిల్వ!

Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
చిక్కుడుకాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చిక్కుడుకాయలను తీసుకుని సైడ్స్ వెంట పీచు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకుని లేదా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని ఒకసారి కడిగి కుక్కర్​ గిన్నెలోకి తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • అవి ఉడికేలోపు గుండ్రటి తెల్లని వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్​లా మీడియం సైజ్​ ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
అల్లం (Getty Images)
  • అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన అల్లం కారాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొత్తిమీర వేసుకుని కాస్త కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు చిక్కుడు కాయలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ పోయాక మూత తీసి వాటిని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి.

చింతపండు రసంతో "ఉల్లిపాయ కర్రీ" - వేడివేడి అన్నంలోకి అదుర్స్!

Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • పోపు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అల్లం కారం, పసుపు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
  • అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో వంకాయలు సగం మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా మగ్గించుకున్నాక మూత తీసి కలిపి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వంకాయ ముక్కలు 80 శాతం మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలను జత చేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం" రెడీ అవుతుంది!
  • మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్​ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
Vankaya Chikkudukaya Pachikaram
అల్లం (Getty Images)

ఇడ్లీలు మిగిలితే కరకరలాడే "వడలు"! - తక్కువ నూనెతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!

TAGGED:

VANKAYA PACHIKARAM RECIPE
NO ONION GARLIC CURRY RECIPE
KARTHIKA MASAM SPECIAL RECIPE
ఉల్లి వెల్లుల్లి లేకుండా వంకాయ కారం
VANKAYA CHIKKUDUKAYA PACHIKARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.