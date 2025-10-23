కార్తికమాసం స్పెషల్ : "వంకాయ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం" - ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్ట్!
- పచ్చికారంతో నోరూరించే 'వంకాయ కర్రీ' - వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది!
Vankaya Chikkudukaya Pachikaram Recipe : హరిహరులకు ప్రీతిపాత్రమైన కార్తికమాసంలో చేసే పూజలు, వ్రతాలకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే భక్తులూ తీసుకునే ఆహార పదార్థాల విషయంలో ప్రత్యేక నియమాలు పాటిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే చాలా మంది ఈ నెలలో ఉల్లి, వెల్లుల్లికి దూరంగా ఉంటారు. అలాంటి వారికోసమే ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండా కమ్మగా చేసుకునే ఒక కర్రీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం".
పచ్చిమిర్చి, అల్లం కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ కర్రీ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. పైగా దీని తయారీకి ఎక్కువ పదార్థాలు కూడా అవసరం లేదు. అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మరి, వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోయే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - అరకిలో
- చిక్కుడుకాయలు - అరకిలో
- అల్లం - నాలుగించుల ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- నూనె - తగినంత
- శనగపప్పు - ఒక చెంచా
- మినప్పప్పు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - అరస్పూన్
- ఆవాలు - అరస్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా చిక్కుడుకాయలను తీసుకుని సైడ్స్ వెంట పీచు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తుంచుకుని లేదా కట్ చేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని ఒకసారి కడిగి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకుని తగినన్ని నీళ్లు పోసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అవి ఉడికేలోపు గుండ్రటి తెల్లని వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఆలూ క్యూబ్స్లా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన అల్లం కారాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పొట్టు తీసిన అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, కొత్తిమీర వేసుకుని కాస్త కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై దాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు చిక్కుడు కాయలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక కుక్కర్లోని ప్రెషర్ పోయాక మూత తీసి వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించుకోవాలి.
- పోపు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అల్లం కారం, పసుపు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలు, ఉప్పు వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో వంకాయలు సగం మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా మగ్గించుకున్నాక మూత తీసి కలిపి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వంకాయ ముక్కలు 80 శాతం మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయ ముక్కలను జత చేసి మొత్తం కలిసేలా బాగా కలిపి మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాల పాటు మగ్గించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఉల్లి, వెల్లుల్లి లేకుండానే సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "వంకాయ చిక్కుడుకాయ పచ్చికారం" రెడీ అవుతుంది!
- మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ను అందుకు అనుగుణంగా తగ్గించి లేదా పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
