ETV Bharat / offbeat

బొంగుపేలాలతో అద్దిరిపోయే వడలు - మినపప్పు అవసరమే లేదు! - అప్పటికప్పుడు రెడీ!!

- ముందు రోజు పప్పు నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు - కోరుకున్న వెంటనే ఇన్​స్టంట్​ గా సిద్ధం!

Murmura vada
Murmura vada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Murmura vada : ఉదయాన్నే తినే టిఫెన్​లో టేస్టీ టేస్టీగా ఆయిల్ ఫుడ్ కావాలి చాలా మందికి. అందులో చాలా వెరైటీలు ఉన్నప్పటికీ.. వడలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. మినప పిండితో చేసే వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తుంటారు. కానీ, ఇవి తయారు చేయాలంటే ముందురోజు రాత్రే పప్పు నానబెట్టాలి. మరిచిపోయారంటే అంతే సంగతులు. పొద్దున వడ తినే ఛాన్స్ ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు మీకో సూపర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది. అదే.. బొంగుపేలాల వడలు. వీటిని మరమరాలు అని కూడా అంటారు. వీటితో అప్పటికప్పుడు వడలు సిద్ధం చేసుకోవచ్చు, ఇష్టంగా తినేయొచ్చు! మరి, ఈ రెసిపీ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంగు పేలాలు (మరమరాలు) 3 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ 1 కప్పు
  • అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు (సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి)
  • 2 ఇంచుల అల్లం ముక్కలు (సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి)
  • నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి ముక్కలు (సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి)
  • 4 రెమ్మల కరివేపాకు
  • అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు
  • రెండు చిటికెళ్ల బేకింగ్ సోడా
  • స్పూన్ జీలకర్ర
  • తగినంత ఉప్పు

ఆలూ, చేపల కాంబోలో నోరూరించే "స్నాక్" - కరకరలాడుతూ భలే రుచికరంగా ఉంటాయి!

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మూడు కప్పుల మరమరాలు తీసుకొని ఒక బౌల్ లో వేసుకోవాలి. అందులో నీళ్లు పోసుకొని 2 నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మరమరాలను నీళ్లలో నుంచి తీసి వేరే బౌల్ లో వేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. దాన్ని చక్కగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఫైన్ పౌడర్ లా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మరమరాలను మిక్సీ జార్ లో వేసుకోవాలి. అందులోనే ఆర కప్పు పెరుగు, కప్పు నీళ్లు కూడా వేసుకొని, మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమాన్ని రవ్వ పౌడర్ లో వేసుకొని రెండూ చక్కగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి అరగంటపాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత మూత తీసి ఇందులో సన్నగా కట్ చేసుకున్న అర కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. సన్నగా తరిగిన అల్లం ముక్కలు, సన్నగా తరిగిన నాలుగైదు పచ్చి మిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందులోనే 4 రెమ్మల కరివేపాకు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు, రెండు చిటికెళ్ల బేకింగ్ సోడా, స్పూన్ జీలకర్ర, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని అన్నీ కలిసిపోయేలా చేత్తో చక్కగా కలుపుకోవాలి.
  • ఈ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వడలు వేసేలా ఉండాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత వడలు వేసుకోవాలి.
  • చిన్న పిండి ముద్దను తీసుకొని, కవర్ మీద వేసుకొని, దాన్ని వడ షేపులా మార్చుకొని, మధ్యలో రంధ్రం పెట్టి ఆయిల్​ లో వేసుకోవాలి. మూడు నిమిషాల్లో ఒక వైపు కాలిపోతుంది. ఆ తర్వాత తిప్పేసుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్​లోకి మారిన తర్వాత తీసేస్తే సరి.
  • అద్దిరిపోయే బొంగు పేలాల గారెలు ఇన్​స్టంట్​గా సిద్ధమవుతాయి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

రాత్రి అన్నంతో టేస్టీ "ఊతప్పం" - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండిలా!

TAGGED:

BONGU PELALU VADA
VADA RECIPE IN TELUGU
MURMURA GARE RECIPE
BONGULU VADA
MURMURA VADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.