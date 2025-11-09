ETV Bharat / offbeat

ఉసిరి కాయలతో అద్దిరిపోయే స్వీట్! - "గటాగట్"ను ఫటాఫట్​గా చేసేయండిలా!

- పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతగానో ఇష్టపడతారు - రుచికి రుచీ ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం

Usiri Gatagat Sweet
Usiri Gatagat Sweet (Eeandu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Usiri Gatagat Sweet : ఉసిరి కాయతో ఆరోగ్యానికి ఎంతటి మేలు జరుగుతుందో అందరికీ తెలిసిందే. ఈ కార్తిక మాసంలో విరివిగా లభించే ఉసిరికాయలను ఎంతో మంది ఇష్టంగా తింటారు. నిల్వ పచ్చళ్లు తయారు చేసుకుంటారు. కానీ, పిల్లలు మాత్రం ఉసిరిని నోట్లో పెట్టుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. వగరుగా, పులుపుగా ఉండే వీటిని తినడానికి ఏమాత్రం ఆసక్తి చూపించరు. అలాంటి వారికోసం ఓ సూపర్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే ఆమ్లా "గటాగట్".

తీపి, వగరు, పులుపుతో అద్దిరిపోయే ఈ రెసిపీని చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు దీన్ని ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు. మరి, దీన్ని తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారు చేసే విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావలసిన పదార్థాలు :

  • 1/4 కేజీ ఉసిరికాయలు
  • 1/4 కేజీ బెల్లం
  • 1 స్పూన్ మిరియాల పొడి
  • 1 స్పూన్ వాము
  • 2 స్పూన్ల జీలకర్ర పొడి
  • రుచికి సరిపడా ఉప్పు
  • అర స్పూన్ ఇంగువ
  • ముప్పావు స్పూన్ ఆమ్‌చూర్‌ పౌడర్‌
  • 2 స్పూన్ల చక్కెర పొడర్

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఉసిరికాయలను ఒక బౌల్​లో వేసుకొని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి
  • ఆ తర్వాత వాటిని కుక్కర్​లో వేసుకోవాలి. అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని నమూత పెట్టి 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి
  • రెండు విజిల్స్ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, ఆవిరి మొత్తం బయటకు పోయే వరకు వేచి ఉండండి
  • ఇప్పుడు మూత తీసి, అందులో మిగిలిన నీళ్లను వంపేయాలి
  • ఆ తర్వాత ఉసిరి కాయల లోపలి గింజను తీసేసి మిక్సీ జార్​లో వేసుకోవాలి
  • మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకొని గుజ్జులా తయారు చేసుకొని ఆ ఉసిరి ముద్దను పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ ఆన్​ చేసి ఒక కడాయి పెట్టుకోవాలి
  • అందులో గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉసిరి ముద్ద, ఇంకా బెల్లం వేసి, కాసిన్ని నీళ్లు కూడా వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి
  • ముడ్నాలుగు నిమిషాలు వేడెక్కిన తర్వాత, అందులో ముందుగానే సిద్ధం చేసుకున్న వాము, మిరియాల పౌడర్, జీలకర్ర పొడి, ఆమ్‌చూర్‌ పౌడర్‌ వేసుకొని కలుపుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం అడుగంటకుండా గరిటతో తిప్పుతూ ఉండాలి
  • కాసేపు తర్వాత ఉప్పు, ఇంగువ కూడా వేసి కలుపుకోవాలి
  • ఈ మిశ్రమం మొత్తం చిక్కబడే వరకూ మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి
  • చక్కగా దగ్గర పడిందనుకున్న తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. కడాయిని దించి పక్కన పెట్టుకొని చల్లార్చుకోవాలి.
  • కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడే చేత్తో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని, లడ్డూలు తయారు చేస్తే సరిపోతుంది.
  • లడ్డూలన్నీ తయారు చేసిన తర్వాత వాటి పైన చక్కెర పొడి చల్లుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల లడ్డూలు అతుక్కోకుండా ఉంటాయి
  • అంతే, అద్దిరిపోయే ఉసిరి గటాగట్ లడ్డూ సిద్ధమైపోతుంది.
  • ఈ లడ్డూలు పిల్లలతోపాటు పెద్దలకు కూడా ఎంతో బాగా నచ్చుతాయి. రుచితోపాటు చక్కని ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తాయి. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి.

