తాలింపు లేకుండానే "మినప పచ్చడి" - కూరలు పక్కన పెట్టి తినేస్తారు!
రాయలసీమ స్పెషల్ మినప పచ్చడి - ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Minapa Pappu Pachadi : చాలా మందికి పచ్చడితో తినడం అలవాటు. ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేనప్పుడు ఏదైనా పచ్చడి ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. అలాగే కొన్ని కర్రీస్లోకి సైడ్ డిష్గా ఇది తోడైతే ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం! అదే నోరూరించే మినప పచ్చడి. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ కూడా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది. బ్యాచిలర్స్తో పాటు బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- మినపప్పు - పావు కప్పు
- ఎండుమిర్చి - 15
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- టమోటా - 1
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
- ఉల్లిపాయ - 1
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు, వేడి నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా ఒక టమోటా, ఒక ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో పావు కప్పు మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అలాగే ఇదే పాన్లో 15 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో వేయించిన మినపప్పుమెంతులు జీలకర్ర మిశ్రమం వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో నానబెట్టిన చింతపండు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న టమోటావెల్లుల్లి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అంతే నోరూరించే రాయలసీమ స్పెషల్ మినప పచ్చడి తయారైనట్లే! ఈ పచ్చడికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
- వేడివేడి అన్నంలో మినప పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!
