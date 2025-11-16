ETV Bharat / offbeat

తాలింపు లేకుండానే "మినప పచ్చడి" - కూరలు పక్కన పెట్టి తినేస్తారు!

రాయలసీమ స్పెషల్ మినప పచ్చడి - ఇంట్లోనే ఇలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు!

Minapa Pachadi
Minapa Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Minapa Pappu Pachadi : చాలా మందికి పచ్చడితో తినడం అలవాటు. ఇంట్లో కూరగాయలు ఏమీ లేనప్పుడు ఏదైనా పచ్చడి ఉంటే చాలు తృప్తిగా భోజనం చేస్తారు. అలాగే కొన్ని కర్రీస్​లోకి సైడ్​ డిష్​గా ఇది తోడైతే ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇవాళ మీకోసం ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం! అదే నోరూరించే మినప పచ్చడి. ఈ రెసిపీని తక్కువ పదార్థాలతో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిని పాటిస్తూ చేశారంటే టేస్ట్ కూడా భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇక వేడివేడి అన్నంతో పాటు టిఫిన్స్​లోకి అద్దిరిపోతుంది. బ్యాచిలర్స్​తో పాటు బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి ఈ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Minapa Pachadi
మినపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • మినపప్పు - పావు కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - 15
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • టమోటా - 1
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • ఉల్లిపాయ - 1
Minapa Pachadi
టమోటా ముక్కలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండు, వేడి నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. అదేవిధంగా ఒక టమోటా, ఒక ఉల్లిపాయను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు కప్పు మినపప్పు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
Minapa Pachadi
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • అలాగే ఇదే పాన్​లో 15 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి గిన్నెలో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
Minapa Pachadi
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఇదే పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని ప్లేట్​లో వేయాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సీజార్​లో వేయించిన మినపప్పుమెంతులు జీలకర్ర మిశ్రమం వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో నానబెట్టిన చింతపండు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న టమోటావెల్లుల్లి మిశ్రమం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అదేవిధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. చివరన కొత్తిమీర వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Minapa Pachadi
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే నోరూరించే రాయలసీమ స్పెషల్ మినప పచ్చడి తయారైనట్లే! ఈ పచ్చడికి తాలింపు కూడా అవసరం లేదు.
  • వేడివేడి అన్నంలో మినప పచ్చడి కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఇంకో రెండు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!

TAGGED:

MINAPA PAPPU PACHADI RECIPE
BLACK GRAM CHUTNEY
URAD DAL CHUTNEY
మినప పచ్చడి తయారీ విధానం
MINAPA PACHADI

