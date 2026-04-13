ఉప్మాతో అద్దిరిపోయే బోండాలు - ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి!

- మైదా బోండాలకు తీసిపోని రుచి - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారు

Published : April 13, 2026 at 11:17 AM IST

Upma bonda recipe : మనలో చాలా మందికి ఉదయం టిఫెన్ అంటే వేడివేడి బోండాలు ఉండాల్సిందే. బయట హోటల్‌లో దొరికే బోండాల కంటే, ఇంట్లోనే ఎంతో రుచిగా, శుభ్రంగా చేసుకునే వీలుంటే అస్సలు వదులుకోం కదా! అందుకే మీకోసం ఒక ప్రత్యేకమైన రెసిపీ.. అదే "ఉప్మా బోండా". పైన క్రిస్పీగా, లోపల మెత్తగా ఉండే ఈ బోండాలు ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌గా మాత్రమే కాదు, సాయంత్రం టీ టైమ్ స్నాక్‌గా కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి.

కావలసిన పదార్థాలు:

  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • మినప్పిండి - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • పల్లీలు - గుప్పెడు
  • శనగపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 2 స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • అల్లం తురుము - 1 స్పూన్
  • జీడిపప్పు - పది
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర - 1 కట్ట
  • ఉప్పు - తగినంత
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి పాన్ పెట్టుకుని, రెండు స్పూన్ల నూనె వేయాలి.
  • నూనె వేడెక్కాక ఆవాలు, పల్లీలు, శనగపప్పు, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఇవి కాస్త వేగాక పచ్చిమిర్చి, అల్లం తురుము, జీలకర్ర, జీడిపప్పు, కరివేపాకు వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక కప్పు రవ్వకు రెండున్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. తగినంత ఉప్పు వేసి మరిగించాలి
  • నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు బొంబాయి రవ్వను కొద్ది కొద్దిగా వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి.
  • ఉప్మా దగ్గరపడ్డాక స్టవ్ ఆపేసి, కొత్తిమీర చల్లి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి
  • ఇప్పుడు ఒక బౌల్‌లో మినప్పిండి, బియ్యప్పిండి, చిటికెడు ఉప్పు వేసి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి గారెల పిండి కంటే కాస్త పల్చగా, అంటే దోశ పిండిలా కలుపుకోవాలి. బియ్యప్పిండి వేయడం వల్ల బోండాలు ఎక్కువ సేపు క్రిస్పీగా ఉంటాయి.
  • ఇప్పుడు చల్లారిన ఉప్మాను చిన్న చిన్న ఉండలుగా (నిమ్మకాయ సైజులో) చుట్టుకోవాలి.
  • కడాయిలో నూనె వేడి చేసిన తర్వాత, సిద్ధం చేసుకున్న ఉప్మా ఉండలను పిండి మిశ్రమంలో డిప్ చేసి నూనెలో వేసుకోవాలి
  • బోండాలు గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి, టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
  • అంతే. ఎంతో రుచికరమైన ఉప్మా బోండాలు రెడీ. వీటిని అల్లం చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీతో తింటే ఆ మజానే వేరు.
  • ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీక్కూడా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి

