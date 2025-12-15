ETV Bharat / offbeat

పాతకాలం నాటి "ఉల్లిపాయ అప్పడాల పులుసు" - జిందగీ ఖుష్ అయిపోతుంది!

కమ్మకమ్మని ఉల్లిపాయ అప్పడాల పులుసు - చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

Ullipaya Appadala Pulusu
Ullipaya Appadala Pulusu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Onion Papad Pulusu Recipe : భోజనంలో చారు, పులుసు, రసం ఉంటే ఇంకో రెండు ముద్దలు ఎక్కువగా లాగిస్తారు. అందుకే ఇండ్లలో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా పాతకాలం నాటి ఉల్లిపాయ అప్పడాల పులుసు ట్రై చేయండి? ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే దీని టేస్ట్​కు ఇంటిల్లిపాదీ ఫిదా అవుతారు. పైగా ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా వెరీ ఈజీ. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Ullipaya Appadala Pulusu
అప్పడాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అప్పడాలు - 4
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్​
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
  • ఇంగువ - 2 చిటికెడ్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర టేబుల్ స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • చింతపండు - 30 గ్రాములు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
Ullipaya Appadala Pulusu
చింతపండు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలను పెద్ద సైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత నాలుగు అప్పడాలను దోరగా వేయించి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పెద్దపెద్ద ముక్కలుగా తుంచుకోవాలి.
Ullipaya Appadala Pulusu
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో రెండు చిటికెడ్ల మెంతులు, రెండు ఎండుమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే ఎనిమిది కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు చిటికెడ్ల ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు, రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • కరివేపాకు వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మూడు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
Ullipaya Appadala Pulusu
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆనియన్స్ మగ్గిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టీ స్పూన్ పసుపు, అర కప్పు వేడివేడి నీళ్లు పోసి ఉడికించాలి.
  • ఇప్పుడు నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జు, 250 ఎంఎల్ వేడి నీళ్లు పోసి మంటను హైఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూడు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ బెల్లం తురుము, 300 ఎంఎల్ వేడి నీరు పోసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు మరిగించాలి.
Ullipaya Appadala Pulusu
కరివేపాకు (Getty Images)
  • పది నిమిషాల తర్వాత తుంచి పెట్టుకున్న అప్పడాల ముక్కలు, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక అంతే ఆహా అనిపించే ఉల్లిపాయ అప్పడాల పులుసు తయారైనట్లే!

