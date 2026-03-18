"ఉగాది స్పెషల్ పులిహోర" - మామిడికాయతో ఇలా చేశారంటే కమ్మగా ఉంటుంది!

నోరూరించే పులిహోర రెసిపీ - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!

Mamidikaya Pulihora
Mamidikaya Pulihora
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 11:48 AM IST

Mamidikaya Pulihora Prepare : ఉగాది సందర్భంగా పచ్చడి, బొబ్బట్లు ఎక్కువగా చేస్తుంటారు. అలాగే మామిడికాయ పులిహోర కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు. దీనిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ పద్ధతిలో చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి కొత్తగా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఇలా చేస్తే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. మరి నోరూరించే మామిడికాయ పులిహోర ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

Mamidikaya Pulihora
ఉడికించిన అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన అన్నం - 4 కప్పులు
  • మామిడికాయ తురుము - సరిపడా
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
  • మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - 2 టీ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • అల్లం తురుము - 1 టీ స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీడిపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
Mamidikaya Pulihora
ఆవాలు, జీలకర్ర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందు నాలుగు కప్పుల అన్నాన్ని పొడిపొడిగా ఉడికించి పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో మామిడికాయ తురుమును తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మిరియాలు వేసి వేయించాలి. ఆ తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
Mamidikaya Pulihora
మామిడికాయలు (Getty Images)
  • అనంతరం తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి వేయించాలి.
  • పల్లీలు వేగిన తర్వాత రెండు టీ స్పూన్ల శనగపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లంతురుము, ఐదు పచ్చిమిర్చి, నాలుగు ఎండుమిర్చి వేసి దోరగా ఫ్రై చేయాలి.
Mamidikaya Pulihora
పల్లీలు (Getty Images)
  • ఇందులోనే అర కప్పు మామిడి తురుము వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ పసుపు, పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు యాడ్ చేసి కలపాలి. అదేవిధంగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత తాలింపులో గ్రైండ్ చేసుకున్న మెంతులుమిరియాల పొడి, నాలుగు కప్పుల ఉడికించిన అన్నం, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మామిడి తురుము, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలపాలి.
Mamidikaya Pulihora
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అంతే కమ్మని మామిడికాయ పులిహోర తయారైనట్లే!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ విధంగా ట్రై చేయండి.

