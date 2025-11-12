ETV Bharat / offbeat

మూడు రంగుల "పూరీలు" - ఫుడ్ కలర్ లేకుండా ఇలా మ్యాజిక్ ట్రై చేయండి!

రెగ్యులర్ పూరీ బోర్ కొట్టిదా? - పిల్లలకు ఓ సారి ఇలా చేసి పెట్టండి!

colour_puri_recipe
colour_puri_recipe (ETV Bahrat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Colour Puri Recipe : పూరీలు ఎప్పుడూ ఒకేలా చేస్తే బోర్ కొడుతుంటాయి. పిల్లలకు నచ్చే విధంగా ఓ సారి ఇలా రంగు రంగుల పూరీలు చేసి పెట్టండి. చాలా ఇష్టంగా టేస్టీగా తింటారు. ఇవి చూడడానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండడమే కాదు ఎంతో రుచిగా, పైగా హెల్దీగా ఉంటాయి. పాలకూర, బీట్ రూట్ కూడా వాడడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

colour_puri_recipe
colour_puri_recipe (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పూరీ పిండి - 750 గ్రాములు
  • జీలకర్ర - 30 గ్రాములు
  • వాము - 30 గ్రాములు
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • పాలకూర - 1 కట్ట
  • బీట్ రూట్ - 1
  • ఉప్పు - తగినంత
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
colour_puri_recipe
colour_puri_recipe (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • రంగురంగుల పూరీ కోసం ముందుగా గోధుమ పిండిని మూడు భాగాలుగా చేసుకోవాలి. మొదటి భాగం పిండి తీసుకుని అందులోకి వాము, జీలకర్ర పొడితో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు చిటికెడు పసుపు (రంగు కోసం) వేడి వేడి నీళ్లలో కలుపుకుని పిండిలో పోసుకోవాలి. పిండిని బాగా మర్దనా చేస్తూ పూరీ పిండి లాగా కలుపుకోవాలి.
colour_puri_recipe
colour_puri_recipe (Getty images)
  • రెండో భాగం పిండి తీసుకుని అందులోకి వాము, జీలకర్ర పొడితో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు రంగు కోసం పాలకూర కట్ట కట్ చేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పాలకూర మిశ్రమంతోనే పిండిని కలపాలి.
colour_puri_recipe
colour_puri_recipe (Getty images)
  • మూడో భాగం పిండి తీసుకుని అందులోకి వాము, జీలకర్ర పొడితో పాటు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నూనె కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు రంగు కోసం బీట్ రూట్ ముక్కలు కట్ చేసుకుని కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మిక్సీలో మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న బీట్ రూట్ మిశ్రమంతోనే పిండిని కలపాలి.
colour_puri_recipe
colour_puri_recipe (Getty images)
  • ఇపుడు పక్కన పెట్టుకున్న మూడు పిండి ముద్దలు ఒకదాని తర్వాత మరొకటి కాస్త మందంగా చపాతీ మాదిరిగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒకదానిపై మరొకటి పెట్టుకుని రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా చుట్టుకున్న పిండి ముద్దను కత్తితో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న పిండి ముద్దను చేతితో కాస్త మందంగా వత్తుకుని ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుతూ పూరీలు చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్​లో వేడెక్కగానే ఒక్కో పూరీ వేసుకుని కాల్చుకోవాలి. పూరీ వేయగానే గరిటెతో వత్తుకుని తిరిగి రెండో వైపు తిప్పి కాల్చుకుంటే పొంగుతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పూరీలను మీకు నచ్చిన చట్నీ లేదా బొంబాయి చట్నీతో తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి.

