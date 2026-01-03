తింటే "టమోటా పులిహోర" తినాలి - ఇలా చేస్తే వన్స్మోర్ అంటారంతే!
నోరూరించే పులిహోర రెసిపీ - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 5:19 PM IST
Tomato Pulihora Prepare : పులిహోరను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే పండుగలు, వత్రాలు, పూజల సమయంలో దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. దీనిని ఎక్కువగా నిమ్మకాయ, చింతపండు, మామిడికాయతో చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే ఎంత రుచికరంగా ఉన్నా ఎప్పుడూ ఒకేరకంగా తినాలంటే బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఓసారి ఇలా టమోటా పులిహోర ట్రై చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చాలా తక్కువ టైమ్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సూపర్ టేస్టీ టమోటా పులిహోర చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
చల్లని క్లైమేట్లో "కంది పొడి రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉడికించిన అన్నం - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- టమోటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
- పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
- తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు టమోటాలు, మూడు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- టమోటా ముక్కలు మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
- ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా కప్పు ఉడికించిన అన్నం వేసి కలపాలి.
- ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న అన్నం మిశ్రమంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- అంతే టమోటా పులిహోర రెడీ అయినట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.
రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!