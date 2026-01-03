ETV Bharat / offbeat

తింటే "టమోటా పులిహోర" తినాలి - ఇలా చేస్తే వన్స్​మోర్ అంటారంతే!

నోరూరించే పులిహోర రెసిపీ - ఇంట్లో ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేసి చూడండి!

Tomato Pulihora
Tomato Pulihora (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 5:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tomato Pulihora Prepare : పులిహోరను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే పండుగలు, వత్రాలు, పూజల సమయంలో దేవుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తుంటారు. దీనిని ఎక్కువగా నిమ్మకాయ, చింతపండు, మామిడికాయతో చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. అయితే ఎంత రుచికరంగా ఉన్నా ఎప్పుడూ ఒకేరకంగా తినాలంటే బోర్​ అనిపిస్తుంది. అందుకే ఓసారి ఇలా టమోటా పులిహోర ట్రై చేశారంటే​ అద్దిరిపోతుంది. అంతేకాక చాలా తక్కువ టైమ్​లో సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సూపర్​ టేస్టీ టమోటా పులిహోర చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చల్లని క్లైమేట్​లో "కంది పొడి రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దింగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా!

Tomato Pulihora
ఉడికించిన అన్నం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉడికించిన అన్నం - ఒక కప్పు
  • ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
  • పసుపు - ఒక టీ స్పూన్
  • తాలింపు దినుసులు - ఒక టేబుల్ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
Tomato Pulihora
టమోటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు టమోటాలు, మూడు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకో గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 10 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. పది నిమిషాల తర్వాత చింతపండు రసం తీసి పక్కనుంచాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమోటా ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
  • టమోటా ముక్కలు మగ్గాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Tomato Pulihora
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇదే కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న టమోటా పేస్ట్​ వేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు రెండు నిమిషాల పాటు వేయించాలి.
  • ఇప్పుడు తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు రసం వేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. అదేవిధంగా కప్పు ఉడికించిన అన్నం వేసి కలపాలి.
  • ఇంకోవైపు తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. ఇందులోనే మూడు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
Tomato Pulihora
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఈ తాలింపును రెడీ చేసుకున్న అన్నం మిశ్రమంలో వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అంతే టమోటా పులిహోర రెడీ అయినట్లే!
Tomato Pulihora
కరివేపాకు (Getty Images)
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
  • మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ట్రై చేయండి.

రాగిపిండితో మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పిండి రుబ్బకుండానే అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు!

అసలైన "ఆంధ్రా పులావ్" - ఇలా చేశారంటే కమ్మగా లాగించేస్తారు!

TAGGED:

TOMATO PULIHORA MAKING
టమోటా పులిహోర తయారీ విధానం
PULIHORA RECIPES IN TELUGU
TOMATO PULIHORA PREPARE
TOMATO PULIHORA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.