ఇడ్లీ, దోసెల్లోకి "పచ్చిమిర్చి టమోటా చట్నీ" - ఈ చట్నీకి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువే!
"త్రీ ఇన్ వన్" రెసిపీ - కమ్మని టమోటా చట్నీ! - వేడి వేడి అన్నంలోకీ అద్దిరిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 2:51 PM IST
Tomato Chutney : పచ్చిమిర్చి, టమోటా పచ్చడి చాలా మందికి ఫేవరెట్ ఐటమ్. ఎంతో మంది పచ్చిమిర్చి, పల్లీలు వేసి టమోటా చట్నీ చేస్తుంటారు. ఇలా చేసిన చట్నీ ఇడ్లీ, దోసెలతో పాటు వేడి వేడిగా అన్నంలోకీ ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఒక వేళ మీరు కూడా టమోటా చట్నీ ఫ్యాన్ అయితే ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి.
ఇడ్లీ, వడ, దోసెల్లోకి రుచికరమైన "ఆంధ్రా చట్నీ" -టిఫిన్ బండ్లపై దొరికేది ఇదే!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- టమోటాలు - అర కిలో
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 150 గ్రాములు
- వెల్లుల్లి పాయలు - 12
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పల్లీలు - 50 - 100 గ్రాములు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- పసుపు - చిటికెడు
- చింతపండు - నిమ్మకాయ సైజు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- జీడిపప్పులు - 8
పోపు కోసం :
- ఎండు మిర్చి - 5
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- పచ్చిశనగపప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా అర కిలో టమోటాలు శుభ్రం చేసుకుని తొడిమ పై భాగంలో కట్ చేసుకుని 4 లేదా 6 భాగాలుగా ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే 150 గ్రాముల పచ్చిమిర్చి సగానికి కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి కట్ చేయకుండా వేయిస్తే అవి చిట్లిపోయి వేడి నూనె మీద పడే ప్రమాదం ఉంది. సన్నటి మంటపై పచ్చిమిర్చి వేయించుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ వేయించడం వల్ల సరిగా వేగుతాయి. ఈ సమయంలో 12 వెల్లుల్లి పాయలు కూడా వేసుకుని వేయించాలి.
- పచ్చిమిర్చి రంగు మారిన తర్వాత టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి పూర్తిగా మారిపోయి రంగు మారే వరకు వేయించాక రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 3 టేబుల్ స్పూన్ల వేయించిన పల్లీలు వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుతూ సన్నటి మంటపై వేయించాలి.
- టమోటా ఉడికిన తర్వాత జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని మరో 3 నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత బాగా కలపాలి. ఇపుడు పసుపు వేసుకుని కలపాలి. అడుగు పట్టకుండా, మాడిపోకుండా బాగా కలుపుతూ కొద్దిగా నిమ్మపండు సైజు చింతపండు శుభ్రం చేసుకుని వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన ఐదారు జీడిపప్పులు వేసుకుని కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చల్లారిన తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకుని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు మరో కడాయిలో నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఎండు మిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల పాటు వేయించాక ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని చిటపటలాడించాలి. చివరగా పసుపు వేసుకుని కలిపి రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి మిశ్రమాన్ని కలపాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే టమోటా పచ్చడి రెడీ!
అమ్మమ్మల కాలం నాటి "నల్ల కారం పొడి" - టేస్ట్ చేస్తే చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొస్తాయి!
రాగిపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా అదుర్స్!