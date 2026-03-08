కిచెన్లో నోరూరించే "తోటకూర బిర్యానీ" - టేస్ట్ ఓ రేంజ్లో ఉంటుంది!
ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకునే బిర్యానీ రెసిపీ - ఒక్కసారి రుచి చూస్తే మళ్లీమళ్లీ కావాలంటారు!
Thotakura Biryani (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 10:43 AM IST
Thotakura Biryani Prepare : తోటకూరను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. మరి వీటితో బిర్యానీ ట్రై చేశారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం నోరూరించే తోటకూర బిర్యానీ ఎలా చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- తోటకూర - 4 కట్టలు
- బాస్మతీ బియ్యం - 2 కప్పులు
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- దాల్చినచెక్క - 1
- యాలకులు - 6
- లవంగాలు - 10
- షాజీరా - అర టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమోటాలు - 4
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పుదీనా - కొంచెం
- జీడిపప్పు - 2 టేబల్ స్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- అల్లం ముక్కలు - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - ఒక టీ స్పూన్
- గరం మసాలా - 1 టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా నాలుగు కట్టల తోటకూరను శుభ్రంగా కడిగి సన్నగా తరిగి ఉంచాలి. అలాగే నాలుగు టమోటాలు, రెండు ఉల్లిపాయలు, పది పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా రెండు కప్పుల బాస్మతీ బియ్యం వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోసి అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- అలాగే మిక్సీజార్లోకి కొద్దిగా పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల జీడిపప్పు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో రెండు బిర్యానీ ఆకులు, ఆరు యాలకులు, 10 లవంగాలు, ఒక దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ షాజీరా వేసి వేగనివ్వాలి. ఇవి వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక తరిగి ఉంచి టమోటా ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఇప్పుడు మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి. టమోటాలు మగ్గాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరపచ్చిమిర్చి పేస్ట్ యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఇలా ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక తరిగి ఉంచిన తోటకూర వేసి కలుపుతూ మగ్గించాలి. ఈ మిశ్రమం మగ్గాక అర టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసి రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- మసాలాలు మగ్గాక నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు నానబెట్టిన బాస్మతీ బియ్యాన్ని వేసి బాగా కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఆపైన వేయించి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మూతపెట్టాలి. అనంతరం ఓ 5 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే నోరూరించే తోటకూర బిర్యానీ మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడిగా ఈ బిర్యానీని రైతాతో కలిపి తింటే ఆహా అనాల్సిందే!
