నువ్వులతో నోరూరించే "వంకాయ కూర" - ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా ఏమి రుచి అంటారు!
Published : February 26, 2026 at 12:46 PM IST
Vankaya Nuvvula Kura Recipe : రోజూ ఒకే రకమైన కూరలు తినాలంటే ఎవరికైనా బోరింగ్గానే అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం కూరగాయల్లో రాజుగా పిలుచుకునే వంకాయతో ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక సూపర్ టేస్టీ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నువ్వులతో నోరూరించే "వంకాయ కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వంకాయ కర్రీలతో పోల్చితే డిఫరెంట్ టేస్ట్తో భలే కమ్మగా ఉంటుంది. వంకాయ అంటే ఇష్టపడే వారూ దీన్ని మరింత ఇష్టంగా లొట్టలేసుకుంటూ తినేస్తారు. పిల్లలకూ చాలా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. పైగా, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఈ కర్రీని రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ నోరూరించే వంకాయ నువ్వుల కూరను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- వంకాయలు - కేజీ
- నువ్వులు - అర కప్పు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- ఎండుమిర్చి - 20
- నూనె - అర కప్పు
- ఆవాలు - ఒక చెంచా
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- చింతపండు రసం - అర కప్పు
- కారం - రుచికి తగినంత
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ వంకాయ కర్రీ కోసం ముందుగా తాజా పొడవాటి వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై ఒక్కో వంకాయను అంగుళం సైజ్లో నిలువుగా, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఉప్పు నీటిలో వేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ స్టవ్ మీద కడాయిలో తెల్ల నువ్వులు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని ఎండుమిరపకాయలను వేసి లో ఫ్లేమ్లో నువ్వులు చిటపటమనే వరకు కలుపుతూ బాగా వేయించాలి.
- నువ్వుల మిశ్రమం మంచిగా వేగాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ వేసి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీ కోసం స్టవ్ మీద పాన్లో అర కప్పు నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒకట్రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ధనియాలపొడి వేసుకుని అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి వంకాయ ముక్కలు సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- వంకాయ ముక్కలు సగం పైగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వులు-ఎండుమిర్చి పేస్ట్ను జత చేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం అర కప్పు నీళ్లు కూడా యాడ్ చేసుకుని మరోసారి కలిపి మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అర కప్పు పల్చని చింతపండు రసం యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే, రుచికి తగినంత కారం కూడా వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి సన్నని మంటపై ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని లైట్గా కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే కమ్మని "వంకాయ నువ్వుల కూర" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ కూరలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా వంకాయ కర్రీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ టేస్ట్ అద్భుతమంటూ తృప్తిగా తినేస్తారు.
