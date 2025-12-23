ETV Bharat / offbeat

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే "వంకాయ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

మిర్చీ బజ్జీలను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 23, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
Tasty Brinjal Bajji Recipe : చిన్నా పెద్దా అందరికీ స్నాక్స్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే వాటిల్లో ఒకటి బజ్జీలు. అందులోనూ మిర్చీ బజ్జీలు అంటే మైమరచిపోవడం ఖాయం. అవి మాత్రమే కాదు రుచిలో మేమేం తక్కువ కాదంటున్నాయి ఈ "వంకాయ బజ్జీలు". లోపల స్టఫింగ్​తో గుంటూరు స్ట్రీట్ స్టైల్​లో భలే అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇవి సరికొత్త టేస్ట్​ను అందిస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా సింపుల్​గా అప్పటికప్పుడు వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇవి నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ గుంటూరు వంకాయ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - రెండు కప్పులు
  • వాము పొడి - అర టీస్పున్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • వంకాయలు - 8 నుంచి 10
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (Getty Images)

స్టఫింగ్ కోసం :

  • పల్లీలు - అర కప్పు
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, కాస్త ఉప్పు, వంటసోడా, పసుపు వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కొంచెం జారుడుగా కలపాలి.
  • ఈ బజ్జీలకు పిండిని మరీ పల్చగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియం థిక్​నెస్​తో పిండిలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా పిండి కలిపిన తర్వాత అందులో వాముపొడి వేసుకుని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (Getty Images)
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పొడవాటి వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై కాడ వైపు కాకుండా మరోవైపు కొద్దిగా కట్ చేయాలి. తర్వాత ఒక్కో వంకాయను చాకుతో నాలుగు ముక్కలుగా మధ్యలోకి చీల్చుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వంకాయలను వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కట్ చేసుకున్న వంకాయలను వేసుకుని అవి కాస్త సాఫ్ట్​గా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ఫ్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (ETV Bharat)
  • అనంతరం వంకాయ బజ్జీలోకి స్టఫింగ్ కోసం కావాల్సిన పల్లీ పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక అందులోనే ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని చింతపండు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ పొడిని ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయల మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Brinjal Bajji Recipe
Brinjal Bajji Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద వంకాయలను వేయించుకున్న పాన్​ పెట్టుకుని ఆ నూనె సరిపోకపోతే మరికొద్దిగా వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న శనగపిండిలో స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కొక్క వంకాయను మంచిగా డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనివ్వాలి.
  • బజ్జీలను వేయించుకునే క్రమంలో గరిటెతో నూనెను వాటికి మీదికి వేస్తూ వేయించాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి అనేది విడిపోకుండా ఉంటుంది. అలా బజ్జీలను మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని సర్వింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, గుంటూర్ స్ట్రీట్ స్టైల్​లో నోరూరించే వంకాయ బజ్జీలు మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా ఓసారిలా వంకాయ బజ్జీలు ట్రై చేయండి.

