ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే "వంకాయ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 23, 2025 at 11:31 AM IST
Tasty Brinjal Bajji Recipe : చిన్నా పెద్దా అందరికీ స్నాక్స్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే వాటిల్లో ఒకటి బజ్జీలు. అందులోనూ మిర్చీ బజ్జీలు అంటే మైమరచిపోవడం ఖాయం. అవి మాత్రమే కాదు రుచిలో మేమేం తక్కువ కాదంటున్నాయి ఈ "వంకాయ బజ్జీలు". లోపల స్టఫింగ్తో గుంటూరు స్ట్రీట్ స్టైల్లో భలే అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతాయి. రెగ్యులర్ స్నాక్స్ తిని బోర్ కొట్టినవారికి ఇవి సరికొత్త టేస్ట్ను అందిస్తాయి. బిగినర్స్ కూడా ఈ కొలతలతో చాలా సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలాగే, ఇవి నూనెను తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ గుంటూరు వంకాయ బజ్జీలను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - రెండు కప్పులు
- వాము పొడి - అర టీస్పున్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- పసుపు - పావు చెంచా
- వంకాయలు - 8 నుంచి 10
- నూనె - వేయించడానికి సరిపడా
స్టఫింగ్ కోసం :
- పల్లీలు - అర కప్పు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగైదు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - మూడు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- ఈ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శనగపిండి, కాస్త ఉప్పు, వంటసోడా, పసుపు వేసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో అవసరం మేరకు నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని కొంచెం జారుడుగా కలపాలి.
- ఈ బజ్జీలకు పిండిని మరీ పల్చగా, గట్టిగా కాకుండా మీడియం థిక్నెస్తో పిండిలో ఎయిర్ గ్యాప్స్ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆవిధంగా పిండి కలిపిన తర్వాత అందులో వాముపొడి వేసుకుని మరోసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి పావుగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన తాజా పొడవాటి వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై కాడ వైపు కాకుండా మరోవైపు కొద్దిగా కట్ చేయాలి. తర్వాత ఒక్కో వంకాయను చాకుతో నాలుగు ముక్కలుగా మధ్యలోకి చీల్చుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వంకాయలను వేయించడానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- నూనె కాగినాక మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కట్ చేసుకున్న వంకాయలను వేసుకుని అవి కాస్త సాఫ్ట్గా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక ఫ్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం వంకాయ బజ్జీలోకి స్టఫింగ్ కోసం కావాల్సిన పల్లీ పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక అందులోనే ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, కరివేపాకు వేసుకుని అన్నింటినీ బాగా వేయించి చల్లార్చుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని చింతపండు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఉప్పు వేసుకొని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీ పొడిని ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న వంకాయల మధ్యలో కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద వంకాయలను వేయించుకున్న పాన్ పెట్టుకుని ఆ నూనె సరిపోకపోతే మరికొద్దిగా వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న శనగపిండిలో స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక్కొక్క వంకాయను మంచిగా డిప్ చేసి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- పాన్లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనివ్వాలి.
- బజ్జీలను వేయించుకునే క్రమంలో గరిటెతో నూనెను వాటికి మీదికి వేస్తూ వేయించాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పిండి అనేది విడిపోకుండా ఉంటుంది. అలా బజ్జీలను మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, గుంటూర్ స్ట్రీట్ స్టైల్లో నోరూరించే వంకాయ బజ్జీలు మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ స్నాక్స్ బదులుగా ఓసారిలా వంకాయ బజ్జీలు ట్రై చేయండి.
