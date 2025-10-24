తోటకూరతో "మజ్జిగ చారు" - పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తినేస్తారు!
- తోటకూరతో సూపర్ టేస్టీ టేస్టీ మజ్జిగ చారు - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : October 24, 2025 at 10:30 AM IST
Thotakura Majjiga Charu Recipe : ఆకుకూరల్లో మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టంగా తినే వాటిల్లో 'తోటకూర' ఒకటి. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది దీనితో పప్పు, వేపుడు, ఉల్లిపాయతో కలిపి కర్రీ చేసుకోవడం చేస్తుంటారు. కానీ, పిల్లలు తోటకూరతో ఎంత రుచికరమైన వంటలు చేసినా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారికి ఓసారి ఇలా "తోటకూర మజ్జిగ చారు" చేసి పెట్టండి.
చాలా రుచికరంగా ఉండే ఈ చారుతో పిల్లలైతే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే లాగిస్తారు! అలాగే, రొటీన్గా చేసుకునే చారు లేదా పులుసు బోర్ కొట్టిన వారికి ఇది సరికొత్త ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది. ఒక్కసారి ఈ పద్ధతిలో చేసుకుని తిన్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలనిపిస్తుంది. పైగా ఈ మజ్జిగ చారును అప్పటికప్పుడు తక్కువ సమయంలో చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ తోటకూర మజ్జిగ చారుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఒకటిన్నర కప్పులు - తోటకూర తరుగు
- ఒక కప్పు - చిక్కని పెరుగు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
- పావు చెంచా - మెంతులు
- ఒక చెంచా - ఆవాలు
- ఒక చెంచా - శనగపప్పు
- ఒక చెంచా - జీలకర్ర
- రెండు - పచ్చిమిర్చి
- ఒక చెంచా - సన్నని అల్లం తరుగు
- రెండు - కరివేపాకు రెబ్బలు
- పావు చెంచా - పసుపు
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
సిసలైన "మిరియాల చారు"! - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోవాల్సిందే!
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ మజ్జిగ చారు తయారీ కోసం ముందుగా తాజా తోటకూరను ఒకటిన్నర కప్పు పరిమాణంలో తుంచుకుని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత సన్నగా తరుక్కుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని పచ్చిమిర్చి, అల్లం తరుగును ముందుగానే సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయిన తర్వాత మెంతులు, ఆవాలు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తరుగు, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
కమ్మని "ఉసిరికాయ రోటి పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
- పచ్చిమిర్చి తరుగు కూడా మంచిగా వేగాక శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న తోటకూర తరుగు వేసి ఒక నిమిషం పాటు పచ్చివాసన పోయేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై పాన్పై మీద పెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ తోటకూరను మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి.
- తోటకూర మగ్గే గ్యాప్లో ఒక గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని గిలకొట్టాలి. తర్వాత అందులో అరకప్పు నీళ్లు పోసి మజ్జిగలా చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు తోటకూర చక్కగా మగ్గిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మజ్జిగను వేసి బాగా కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, నిమిషాల్లోనో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "తోటకూర మజ్జిగ చారు" మీ ముందు ఉంటుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు ఎప్పుడు ఒకే రకమైన రసం రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఈ మజ్జిగ చారును ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తినేస్తారు.
ఇడ్లీలు మిగిలితే కరకరలాడే "వడలు"! - తక్కువ నూనెతోనే అప్పటికప్పుడు రెడీ!